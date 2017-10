Wciąż brak porozumienia. Rezydenci wznawiają protest głodowy

2017-10-13 07:10

wpolityce.pl

Na konferencji ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła i minister Beaty Kempy zapowiedziano, że zespół powołany do rozwiązania kryzysu, który proponowała wcześniej premier Szydło, będzie pracował niezależnie od stanowiska lekarzy rezydentów.

Fot. YouTube.com

Protest lekarzy rezydentów, 2 października 2017 r. Leszno

Apelujemy do rezydentów, aby powrócili do pacjentów, bo to oni są najważniejsze. Jeżeli rezydenci zakończą protest i powrócą do pacjentów, to premeir jest gotowa rozmawiać, ale wcześniej muszą zostać przygotowane odpowiednie rozwiązania, które zostaną utworzone przy współudziale rezydentów, aby później je można było procedować.

Te postulaty nie zostały spełnione, więc premier się z nimi nie spotkała

- podkreśliła na konferencji prasowej po zakończonych rozmowach Beata Kempa

Po rozmowach w gabinecie premier Szydło nie osiągnięto porozumienia

-poinformowali lekarze.

Dzisiaj w Sejmie minister zdrowia Konstanty Radziwiłł przekonywał, że propozycja współpracy nad poprawą sytuacji w służbie zdrowia jest nadal aktualna.

Nasza propozycja wspólnej pracy nad poprawą sytuacji w służbie zdrowia jest nadal aktualna. Zapraszam państwa

-mówił minister.

Z kolei lekarze rezydenci zwrócili się w czwartek z prośbą o debatę telewizyjną o systemie ochrony zdrowia.

W związku z pojawiającymi się rożnymi informacjami na nasz temat i na temat naszych postulatów zwracamy się do strony rządowej z prośbą o debatę. Rząd otwarty na dialog, rząd otwarty na spotkanie na pewno przyjmie nasze zaproszenie na debatę telewizyjną z ekspertami, z udziałem naszych przedstawicieli, dotyczącą kształtu systemu ochrony zdrowia, planowanych zmian. Mamy nadzieje, że odpowiedz dostaniemy od rządu twierdzącą

-powiedział Jarosław Biliński z Porozumienia Rezydentów OZZL.

