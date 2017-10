Lublin: Międzynarodowy Kongres Ekumeniczny - zapowiedź

2017-10-11 18:34

ks. sp, mp / Lublin

W dniach 29-31 października w Lublinie odbędzie się Międzynarodowy Kongres Ekumeniczny: „Lublin – miasto zgody religijnej 2017”, który wpisuje się zarówno w obchody 700-lecia nadania praw miejskich Lublinowi (1317), jak i 500-lecia Reformacji (1517) oraz 100-lecia KUL (1918).

Fot. Roman Czyrka

Polub nas na Facebooku!

- Kongres ma być okazją do przypomnienia i promocji wielokulturowej tradycji Lublina i Województwa Lubelskiego, a także do zacieśnienie współpracy międzywyznaniowej oraz nawiązywaniem nowych kontaktów ekumenicznych i naukowych - wyjaśnia, w rozmowie z KAI ks. Sławomir Pawłowski SAC, przewodniczący Komitetu Programowo-Organizacyjnego Kongresu.

- Międzynarodowy Kongres Ekumeniczny adresowany jest do wszystkich - dodaje ks. Pawłowski - którym leży na sercu jedność wyznawców Chrystusa i jakość chrześcijaństwa w Polsce, w Europie i na świecie. Weźmie w nim udział ok. 200 osób, w tym 30 zza granicy. Około 1/3 uczestników będzie należała do innych Kościołów niż katolicki.

Każdy dzień obrad poświęcony będzie innej denominacji: pierwszy – prawosławiu, drugi – katolicyzmowi i trzeci – ewangelicyzmowi, a miejscem obrad będzie odpowiednio: Zamek Lubelski (dzień pierwszy), Centrum Transferu Wiedzy KUL (dzień drugi) oraz Collegium Iuridicum KUL (dzień trzeci).

Reklama

Każdego dnia będzie też miało miejsce uroczyste nabożeństwo – prawosławne (w prawosławnej katedrze Przemienienia Pańskiego), katolickie (w kościele akademickim KUL) i ewangelickie (w kościele ewangelicko-augsburskim Trójcy Św.)

Uczestnicy kongresu w czasie trwania obrad pochylą się nad trzema kwestiami dotyczącymi: 1) historii – współczesności – perspektyw prawosławia, katolicyzmu i ewangelicyzmu, 2) chrześcijaństwem jako darem, drogą i propozycją dla współczesnego człowieka, 3) miejscem danej denominacji w dialogu ekumenicznym.

Prelegentami będą autorytety w dziedzinie dialogu ekumenicznego, teologii i historii, zarówno przedstawiciele poszczególnych Kościołów, jak i wykładowcy akademiccy z całego świata.

Kongres będzie okazją do refleksji nad jakością dialogu ekumenicznego w czasach szybko zmieniającej się sytuacji polityczno-społecznej, a także przyczyni się do dalszej integracji środowisk chrześcijańskiej Europy. Będzie także sposobnością do przypomnienia i promocji wielokulturowej tradycji Lublina.

Patronat honorowy nad Kongresem objęła Papieska Rada ds. Popierania Jedności Chrześcijan, Patriarchat Ekumeniczny, Światowa Federacja Luterańska i Unia Utrechcka Kościołów Starokatolickich.

Przygotowania do Kongresu trwają od jesieni 2015 r. Ważnym wyrazem podjęcia wzajemnej współpracy przez głównych organizatorów – tj. rzymskokatolicką Archidiecezję Lubelską, Prawosławną Diecezję Lubelsko-Chełmską, Diecezję Warszawską Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polską Radę Ekumeniczną o. Lublin, Miasto Lublin i Samorząd Województwa Lubelskiego – było podpisanie listu intencyjnego podczas V Kongresu Kultury Chrześcijańskiej, 14 października 2016 r. Kongres odbędzie się przy finansowym wsparciu Miasta Lublin, Urzędu Marszałkowskiego oraz wkładzie poszczególnych Kościołów.

Uczestnictwo w Kongresie nie pociąga kosztów konferencyjnych i Organizatorzy zapewniają częściowe wyżywienie, jeśli zostanie wypełniony FORMULARZ ZGŁOSZENOWY znajdujący się na stronie: http:// www.ekumenizm2017.pl/pl/ Dojazd i nocleg we własnym zakresie uczestników.

Działy: Polska

Tagi: ekumenizm Lublin kongres