Wrocław: konferencja w 750. rocznicę kanonizacji św. Jadwigi

2017-10-11 17:11

rk / Wrocław

Wrocławskie Centrum Historii "Zajezdnia" gościło dziś kilkudziesięciu uczestników konferencji naukowej pt. "Święta Jadwiga Śląska. Pamięć - dziedzictwo - inspiracja". - Dlaczego ta osoba żyjąca osiem wieków temu wciąż jest dla nas inspirująca? - pytał w swoim wystąpieniu ks. Jerzy Olszówka, kustosz trzebnickiego Santuarium św. Jadwigi. Odpowiedzi szukali historycy, znawcy sztuki oraz teolodzy.

Fot. Tomasz Lewandowski

Grób św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy

Zebranych w imieniu abp. Józefa Kupnego powitał jego rzecznik ks. Rafal Kowalski. Przywołał on słowa listu pasterskiego metropolity, zapraszającego na tegoroczne uroczystości jadwiżańskie. Hierarcha zauważył, że księżna jest przedstawiana jako trzymająca w dłoniach bazylikę trzebnicką. - Ksiądz arcybiskup zwrócił uwagę, że to nie tylko upamiętnienie jednego z dzieł patronki Śląska, ale znak, że każdy powinien czuć się odpowiedzialny za Kościół i wyraża nadzieję, że dzisiejsza konferencja jest realizacją tego zadania. Niech inspiruje do poczucia odpowiedzialności za nasze wspólnoty.

Biskup gliwicki Jan Kopiec podczas konferencji mówił o życiu świętej i nakreślił klimat towarzyszący dorastaniu, a następnie działalności księżnej. Podkreślił, że mimo rożnych antagonizmów, w średniowiecznym świecie dominowała tęsknota za tym, by prowadzić życie uporządkowane. Wpływ na to miały wartości płynące wprost z chrześcijaństwa. - Jadwiga od swej młodości nauczyła się iść ku Bogu drogą własnych poszukiwań i stawiania pytań - mówił biskup.

Duchowny podkreślił, że tym, co formowało świętą było przekonanie, że poza modlitwą i rozważaniem słowa Bożego, drogą do łączności z Bogiem jest troska o drugiego człowieka. - Odwiedzanie chorych w szpitalach, udzielanie jałmużną, odwiedziny w więzieniach były dla księżnej sposobem poszukiwania Jezusa i służenia Mu - tłumaczył bp Kopiec. Zauważył, że św. Jadwiga mogła inaczej "ustawić sobie życie". - Do świętości nie szła modną wówczas drogą przez klasztor i ucieczkę od świata, ale pozostając w centrum ówczesnych wydarzeń, tworząc w ten sposób własną drogę - spuentował hierarcha.

Uczestnicy konferencji wysłuchali m.in. prelekcji na temat piśmiennictwa o św. Jadwidze, przejawów kultu księżnej w architekturze i sztuce, a także rozumienia władzy jako służby. Historyk sztuki dr Dariusz Galewski przybliżył dzieje powstania oraz wystrój trzebnickiej bazyliki ze szczególnym uwzględnieniem kaplicy św. Jadwigi oraz historię opactwa pw. Podwyższenia Krzyża Świętego i św. Jadwigi w Legnickim Polu.

Sporym zainteresowaniem cieszył się wykład Marka Mutora, dyrektora Ośrodka Pamięć i Przyszłość pt. "Pojednanie wciąż aktualne". Przybliżył on zebranym m.in. homilię o św. Jadwidze wygłoszoną przez kard. Bolesława Kominka, jednego z autorów listu biskupów polskich do biskupów niemieckich, zawierającego słynne zdanie "udzielamy przebaczenia i prosimy o nie".

Konferencję zorganizowały Fundacja Obserwatorium Społeczne, gmina Trzebnica oraz Ośrodek Pamięć i Przyszłość.

