Poczta Polska dla niepełnosprawnych

2017-10-11 16:11

Anna Wyszyńska

Rozpoczęła się ogólnopolska kampania „Poczta Polska bez barier”. Do ponad 4600 placówek pocztowych trafi blisko milion materiałów informacyjnych, z których osoby z niepełnosprawnościami mogą dowiedzieć się m.in., jak poprawić swoją sytuację na rynku pracy, jakie ulgi rehabilitacyjne im przysługują, a także w jaki sposób ubiegać się w PFRON o dofinansowanie zakupu sprzętu do rehabilitacji. Bardziej szczegółowe informacje i praktyczne rady zamieszczono na stronie internetowej kampanii: www.pocztapolskabezbarier.pl.

Fot. poczta-polska.pl

Poczta zrobiła już dużo przystosowując swoje placówki do potrzeb niepełnosprawnych oraz tworząc usługi cyfrowe, z których można korzystać nie wychodząc z domu. – Kampania, która rozpoczęła się 11 października 2017 r., to kolejny krok w stronę zmniejszenia barier jakie muszą pokonywać niepełnosprawni – powiedział na konferencji prasowej inaugurującej projekt minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk.

Poczta Polska poprzez stronę internetową i aplikację Envelo oferuje szereg usług, które mogą być znaczną pomocą w codziennym funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych. Neoznaczek, neolist i neokartka to rozwiązania, które umożliwiają wysyłanie korespondencji bez wychodzenia z domu.

Ponadto Poczta Polska oferuje osobom niepełnosprawnym (z uszkodzeniem narządu ruchu powodującym konieczność korzystania z wózka inwalidzkiego) oraz niewidomym lub ociemniałym możliwość telefonicznego zgłoszenia zapotrzebowania na realizację usług pocztowych. Mając na uwadze szczególne potrzeby tej grupy klientów spółka ułatwia odbiór przesyłek pocztowych lub kwot pieniężnych określonych w przekazach pocztowych doręczając je, bez pobierania dodatkowych opłat, za pośrednictwem listonoszy, którzy dostarczają je bezpośrednio do miejsca zamieszkania.

– Wsparcie dla niepełnosprawnych i ich rodzin jest jednym z priorytetów rządu. Wyrazem tego jest m.in. program "Za życiem", który ma spełnić oczekiwania osób z niepełnosprawnościami. Oprócz tego programu kluczowe znaczenie w walce z dyskryminacją niepełnosprawnych ma poprawienie dostępności do rynku pracy, likwidacja barier architektonicznych oraz ułatwienie osobom niepełnosprawnym dostępności do usług. Dlatego resort rodziny podpisał porozumienie z Pocztą Polską, które służy podniesieniu jakości usług dla klientów niepełnosprawnych – stwierdziła Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

Poczta Polska pracuje również nad zwiększaniem dostępności architektonicznej swoich budynków, a modelowe placówki otrzymują certyfikat „Obiekt bez barier”. Tym tytułem zostały wyróżnione m.in. urzędy zlokalizowane w uzdrowiskach i innych miejscach, w których z usług pocztowych korzysta wielu niepełnosprawnych klientów. Fundacja Integracja przeprowadzała audyt architektoniczny tych placówek, w celu określenia istniejących barier dla osób z różnym rodzajem niepełnosprawności oraz potwierdzenia dostępności architektonicznej placówek pocztowych.

– Coraz więcej placówek pocztowych jest przystosowanych do obsługi niepełnosprawnych. Dbamy o to, by w urzędach znajdowały się obniżone skrzynki i okienka, podjazdy czy dzwonki do przywoływania obsługi. To rozwiązania, które ułatwiają korzystanie z naszych usług osobom poruszającym się na wózkach – podkreśla Przemysław Sypniewski, prezes Poczty Polskiej.

Aby sprawdzić, czy dana placówka jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, wystarczy skorzystać z wyszukiwarki na stronach Poczty Polskiej: http://placowki.poczta-polska.pl/.

Ogłoszenia o pracę są publikowane na stronie www.poczta-polska.pl w zakładce „Praca”.

