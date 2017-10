Franciszek przypomniał Polakom postać kard. Adama Kozłowieckiego SJ

2017-10-11 14:09

st (KAI) / Watykan / KAI

Postać wielkiego misjonarza Zambii, zmarłego przed 10 laty kard. Adama Kozłowieckiego SJ, przypomniał papież Franciszek polskim pielgrzymom podczas dzisiejszej audiencji ogólnej.

Fot. Grzegorz Gałązka

Polub nas na Facebooku!

Oto słowa Ojca Świętego skierowane do Polaków:

Serdecznie witam polskich pielgrzymów, w szczególności organizatorów wystawy „In nomine Domini”, zaprezentowanej na Uniwersytecie Urbanianum, poświęconej Kardynałowi Adamowi Kozłowieckiemu. Wspomnienie tego wielkiego misjonarza, arcybiskupa Lusaki, który poświęcił życie pokornej służbie ludności Zambii, niech nas uwrażliwia na duchowe i materialne potrzeby narodów afrykańskich. Módlmy się za misjonarzy na całym świecie. Niech Bóg Wam błogosławi!

Papieską audiencję streścił po polsku ks. prał. Paweł Ptasznik z Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej:

Reklama

Dzisiaj podejmujemy refleksję na temat tego wymiaru nadziei, jakim jest czujne oczekiwanie. Temat czujności jest jednym z wątków przewodnich Nowego Testamentu. Jezus wzywa swoich uczniów: „Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie! A wy [bądźcie] podobni do ludzi, oczekujących swego pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze” (Łk 12, 35-36). Po zmartwychwstaniu Jezusa zostaliśmy już odkupienia, ale oczekujemy na pełne objawienie się Jego panowania: kiedy Bóg w końcu stanie się wszystkim we wszystkich (por. 1 Kor 15, 28). Nic nie jest bardziej pewne w wierze chrześcijan, niż to „spotkanie”. Jeśli pozostaniemy zjednoczeni z Jezusem, to chłód chwil trudnych nie sparaliżuje nas. Nawet jeśli cały świat wbrew nadziei mówiłby, że przyszłość przyniesie tylko ciemne chmury, to chrześcijanin wie, że w tej przyszłości będzie powtórne przyjście Chrystusa. Nie wiadomo, kiedy to się stanie, ale myśl, że u kresu naszej historii jest Jezus miłosierny, wystarcza, aby mieć ufność i nie przeklinać życia. Będziemy cierpieli, będą chwile budzące gniew i oburzenie, ale słodka i potężna pamięć o Chrystusie przezwycięży pokusę myślenia, że to życie jest zmarnowane. „Bóg pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy” (1 Tm 2,4). Dlatego nie poddajemy się biegowi wydarzeń z pesymizmem, rezygnacją, wzruszeniem ramion wobec przeznaczenia, które zdaje się być nieuchronne. Modlitwa: Marana tha - „Przyjdź, Panie Jezu!” (Ap 22, 20) - to refren życia chrześcijańskiego. Niech w trudnych chwilach brzmi w naszych sercach odpowiedź Chrystusa: „Oto niebawem przyjdę” (Ap 22, 7)!

W dzisiejszej audiencji udział wzięli między innymi: Grupa międzyparafialna z Biura Caritas z Włocławka; Biuro Pielgrzymkowe VIVALDI z Frankfurtu nad Menem z Niemiec; Przedstawiciele Agencji Rozwoju z Działdowa.

Działy: Audiencje Ogólne

Tagi: Franciszek