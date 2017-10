Przy grobie św. Jana Pawła II modlono się w intencji polsko-ukraińskiego pojednania

2017-10-11 10:49

tom (KAI Rzym) / Watykan / KAI

W intencji polsko-ukraińskiego pojednania modlono się 10 października podczas nabożeństwa przy grobie św. Jana Pawła II w bazylice św. Piotra w Watykanie. Modlitwie przewodniczył abp Światosław Szewczuk, zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego.

Fot. Mazur/episkopat.pl

Polub nas na Facebooku!

Odczytano fragment Ewangelii wg. św. Jana: "Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem...".

W modlitwie proszono łaskawego i miłosiernego Pana: "aby obecne czasy stały się okazją do głębokiego nawrócenia i wzajemnego pojednania między naszymi narodami" i "aby idąc za głosem Ducha Świętego, wiernie naśladować Chrystusa, wytrwale Go słuchać i żyć Słowem Bożym i z ufnością przystępować do Niego, Źródła Łaski".

Dalej proszono o oczyszczenie pamięci od bolesnych wydarzeń, jakich doświadczyły nasze narody, uleczenie zranionych niesprawiedliwymi krzywdami serc, "wylewając na nie balsam przebaczenia i dar łaski pojednania i wzajemnego zrozumienia".

Reklama

"Wybaw nas Panie od niesprawiedliwych sądów i braku szacunku dla ludzkiej godności. Pomóż przezwyciężać uprzedzenia, które głęboko zakorzeniły się w świadomości naszych narodów. Daj nam Twoją mądrość oraz siłę budowania przyjaźni i dobrosąsiedztwa. Nich Twoja miłość przemieni oblicze tej ziemi i poprowadzi nas drogą pokoju" - brzmiały słowa kolejnego wezwania modlitewnego.

Następnie modlono się o oczyszczenie świadomości, aby między narodami i Kościołami nieustannie rozwijał się dialog. "Uznając własne błędy, prosimy, niech połączy nas pokój i przyjaźń" - proszono w modlitwie.

"Wszechmogący Boże. Mocą Twojego Ducha, wspomagaj nasze narody, aby umiały zgodnie żyć ze sobą, wspierając się wzajemnie w dziełach miłosierdzia wobec tych, którzy są w potrzebie. Spraw, abyśmy sami doświadczając Twojej miłości i przebaczenia, umieli okazywać je innym" - brzmiały słowa kolejnego wezwania modlitewnego.

Proszono Boga aby otworzył nasze oczy na wszystko, co jednoczy i naucz nas z mądrością przyjmować to co nas różni. "Oświeć wspólną drogę naszych narodów i obdarz nas jednością i, zgodą i dobrobytem za wstawiennictwem Bogurodzicy i wszystkich świętych" - modlili się uczestnicy nabożeństwa.

Na zakończenie wezwano: "Odwieczny Królu chroń nas, abyśmy nie powtarzali błędów przeszłości i naucz nas budować wspólną przyszłość opartą na szacunku, braterskiej współpracy oraz prawdziwej solidarności. Rozpal w nas miłość i zgodę, połącz niewidzialną swoją ręką narody".

W nabożeństwie wzięli udział m.in. Janusz Kotański, ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej, siostry ze Zgromadzenia Sióstr Służebnic NPM, z przełożoną generalną, matką Zofią Łebedowycz, uczestnicy odbywającej się w Rzymie międzynarodowej konferencji naukowej: „Kościół katolicki w procesie dialogu i pojednania polsko-ukraińskiego”.

Działy: Jan Paweł II

Tagi: grób