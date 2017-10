Droga św. Jakuba

Jej znak szczególny

2017-10-11 07:11

Maria Fortuna- Sudor

- Już dawno w literaturze Droga św. Jakuba została uznana za jedną z najpiękniejszych dróg świata. Jest to droga, która łączy. I to, co w tej chwili robią wszystkie bractwa św. Jakuba w Polsce, to tworzenie polskiej, wspaniałej drogi jednoczącej ludzi z różnych krajów Europy – refleksję na temat Camino de Santiago wygłosił prof. Antoni Jackowski, rozpoczynając X Międzynarodową Konferencję Naukową Dziedzictwo religijne i kulturowe Drogi św. Jakuba – w 30. rocznicę uznania szlaku za pierwszy Europejski Szlak Kulturowy.

Fot. Maria Fortuna-Sudor

Polub nas na Facebooku!

Spotkanie, które odbyło się w sobotę 7 października br. , rozpoczęto od wspólnej Mszy św., którą odprawiono w kaplicy Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II przy Bernardyńskiej w Krakowie, a następnie uczestnicy udali się do auli w tymże budynku.

Szansa

Jubileuszowa konferencja była okazją nie tylko do pochylenia się nad bardzo różnymi zagadnieniami związanymi z Drogą św. Jakuba, ale także do snucia wspomnień. Przypomniano więc, że wstępnie był pomysł na trzy konferencje spotkania naukowe. I gratulowano konsekwencji oraz wielkiego zaangażowania ks. kanonikowi Ryszardowi Honkiszowi, kustoszowi sanktuarium św. Jakuba w Więcławicach Starych, oraz dr. Franciszkowi Mrozowi. Jak podkreślano, to właśnie oni są filarami cyklicznej już, międzynarodowej konferencji.

Reklama

Organizatorzy tegorocznej edycji reprezentujący, podobnie jak w latach poprzednich, m.in. Uniwersytet Mikołaja Kopernika (UMK) w Toruniu, oraz dwie uczelnie krakowskie: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (UPJPII) i Uniwersytet Pedagogiczny (UP) podkreślali, że zależy im na zwróceniu uwagi na potencjał duchowy i kulturowy szlaków św. Jakuba. We wstępie do publikacji, która zawiera wszystkie referaty wygłoszone w czasie konferencji, autorzy – ks. Piotr Roszak, Franciszek Mróz i Łukasz Mróz napisali m.in.: „ Nie chodzi więc o redukowanie Camino do jedynie jednego z wielu < >, ale o spojrzenie na Szlak Jakubowy jako szansę na odzyskanie czegoś utraconego, na przywrócenie pamięci o dziedzictwie, które uległo zapomnieniu, a przecież drzemie głęboko u fundamentów projektu europejskiego…”

Wspólna podróż

Zwracając się do zebranych na konferencji, ks. prof. Piotr Roszak, prodziekan wydziału teologicznego UMK, przywołał słowa papieża Franciszka, który mówił, że Kościół XXI w. musi być synodalny. I wyjaśniał: - Ta synodalność, kiedy spojrzymy na słowo greckie, oznacza „iść z”, ale też „iść razem”. I mam nadzieję, że to nasze spotkanie naukowe będzie taką wspólną podróżą, ale jednocześnie nie będzie wykluczać bogactwa spojrzeń na fenomen Camino, który jest jego wielką siłą. Zaznaczył równocześnie, że nie ma jednej regułki ani jednego oficjalnego spojrzenia na zjawisko Camino de Santiago. I przekonywał: - Wspólny mianownik jest bardzo szeroki i mieści się tam bardzo wiele, ponieważ dotyczy człowieka, którego trudno skategoryzować, zakwalifikować w jednym wymiarze.

Z kolei dyr. instytutu geografii UP, dr Tomasz Rachwał podkreślał szczególny wkład organizatorów i uczestników, w tym prelegentów nie tylko w rozwój geografii. Zauważał: - Interdyscyplinarny charakter tej konferencji to jej znak szczególny. Myślę, że propaguje ona turystykę religijną. Ma też duże znaczenie w integrację środowiska caminowiczów, a także w kształtowanie postaw etycznych, społecznych studentów czy wręcz całej społeczności akademickiej. I przekonywał: -Myślę, że nie będzie przesadą, jeśli powiem, że te konferencje stanowią istotny wkład w pamięć kulturową oraz rozwój duchowy Europy i całego naszego kontynentu.

Hołd

Do uczestników konferencji skierowali listy z błogosławieństwem hierarchowie; abp Marek Jędraszewski i abp Julián Barrio Barrio z Santaigo de Compostela. Metropolita Krakowski napisał m.in. : „Uznając szczególne znaczenie Camino de Santiago dla odnowy życia religijnego wiernych, pragnę wyrazić wdzięczność tym, których serca przepełnia troska o zachowanie tego wielkiego dziedzictwa chrześcijańskiego oraz kulturowego, wyrażona poprzez promowanie i rozpowszechnianie wiedzy o nim, a będąca pięknym hołdem oddanym pierwszemu męczennikowi spośród grona apostołów. Wśród tych osób wyróżnić należy wszystkich zaangażowanych w organizację i przebieg tej konferencji. Życzę, by pomogła ona w realizacji postawionych celów oraz wzbudzeniu nowych inicjatyw wspomagających rozwój dzieła.

Zainteresowanych tematyką referatów odsyłam do cyklu 10 publikacji, które zawierają wszystkie przygotowane wykłady na kolejne jakubowe konferencje. Szczegóły na stronie www.swjakub.pl

Działy: Polska Niedziela Małopolska

Tagi: droga św. Jakuba