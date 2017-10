Abp Depo do alumnów WSD: Służba jest owocem słuchania Boga

2017-10-10 14:32

Ks. Mariusz Frukacz

Fot. Al. Artur Sikora

Polub nas na Facebooku!

Fot. Al. Artur Sikora

W życiu trzeba słuchać i posłuchać Boga. Służba jest owocem słuchania Boga” - powiedział 10 października metropolita częstochowski abp Wacław Depo. Przewodniczył on Mszy św. w kościele seminaryjnym Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana z okazji inauguracji nowego roku akademickiego w Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie. Mszę św. z metropolitą częstochowskim koncelebrowali m.in. biskup sosnowiecki, Grzegorz Kaszak, biskup pomocniczy archidiecezji częstochowskiej Andrzej Przybylski, przełożeni i wychowawcy seminarium, na czele z nowym rektorem seminarium ks. dr Grzegorzem Szumerą i wicerektorem ks. Konradem Kościkiem. „Trzeba kroczyć z Chrystusem ku przyszłości. Bóg posyła nam Ducha Świętego, abyśmy rozpoznali Chrystusa nie tylko w znakach sakramentalnych, ale byśmy stali się świadkami Chrystusa wobec współczesnego świata” – powiedział na początku Mszy św. abp Depo. Przed rozpocz1)ęciem liturgii ks. dr Grzegorz Szumera – rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie podkreślił, że „początkiem wszelkiej działalności Kościoła jest zapatrzenie się w Jezusa”.

Fot. Al. Artur Sikora

Odnosząc się do czytań mszalnych abp Depo w homilii wskazał na proroka Jonasza - Gdyby Jonasz wcześniej słuchał bardziej Boga, to postępowałby drogą Bożego Serca. Jonasz natrudził się, aby znaleźć swą drogę do Boga. Historia Jonasza pokazuje, że wybraństwo zawsze będzie oznaczało samotność wobec ludzi – mówił abp Depo i dodał: „Bóg jest Bogiem każdego człowieka”. Metropolita częstochowski przypomniał, ze „w życiu trzeba słuchać i posłuchać Boga” - A to oznacza potwierdzić wewnętrznie, to co się słyszy i wówczas zyska się moc do wypełnienia tych słów. Służba jest owocem słuchania Boga – przypomniał metropolita częstochowski. Arcybiskup przypomniał również za św. Augustynem, że „jeśli Bóg jest na pierwszym miejscu, to wtedy wszystko inne jest na miejscu właściwym.” Arcybiskup wskazał także na niebezpieczeństwo instrumentalnego traktowania Ewangelii i Jezusa - W naszych czasach istnieje pokusa fragmentaryzacji życia religijnego, które jest widziane w kontekście jakiegoś kulturowego spotkania, a nie osobistego spotkania z Jezusem – przestrzegał arcybiskup.

Metropolita częstochowski podkreślił również, że „modlitwa jest spotkaniem dwóch pragnień, dwóch serc” - Modlitwa jest siłą naszej wiary i misji bo prowadzi w głąb Serca Bożego – mówił arcybiskup i na zakończenie zawierzył alumnów Maryi, Matce i Wychowawczyni, Stolicy Mądrości. Po liturgii w auli seminaryjnej im. Jana Pawła II odbyła się dalsza część inauguracji nowego roku akademickiego. Podczas immatrykulacji trzynastu nowych alumnów odebrało z rąk abp. Wacława Depo i bp. Grzegorza Kaszaka indeksy. „Trudno tu nie wskazać na wyjątkowość miejsca, w którym wznosi się ten gmach. Można by nawet powiedzieć o swego rodzaju „genius loci”. Seminarium pod Jasną Górą, wśród tysięcznych rzesz pielgrzymich, może i powinno wypełnić wyjątkową misję w skali całej Polski, a nawet świata” – te słowa św. Jana Pawła II przypomniał ks. rektor Grzegorz Szumera i wskazał na maryjny wymiar formacji do kapłaństwa. Następnie ks. dr hab. Roman Bogacz, prodziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, mówiąc o znaczeniu formacji seminaryjnej, podkreślił, że „w seminarium należy zdobywać wiedzę i budować wiarę” - Studiowanie teologii to jest poszukiwanie prawdy – podkreślił ks. Bogacz. Natomiast dziekan alumnów dk. Bartłomiej Kasprzak podkreślił, że w seminarium dokonuje się „pochylenie się nad tajemnicą kapłaństwa w pragnieniu”. Wykład inauguracyjny nt. „Orędzie fatimskie w świetle Apokalipsy” wygłosił biblista ks. prof. dr hab. Antoni Tronina. - Objawienia, a raczej zjawienia muszą być konfrontowane z Objawieniem biblijnym – mówił ks. Tronina. - Dzisiejszy czas potrzebuje jakiegoś skupienia się na orędziu z nieba – kontynuował prelegent i zaznaczył, że „ jesteśmy świadkami konfrontacji Objawienia z oświeceniem”. Ks. Tronina przypomniał również, że „Apokalipsa to orędzie nadziei” - Apokalipsę można wypaczyć czytając ją w kluczu jakiegoś tragizmu. Fatima to także orędzie nadziei. Centrum Apokalipsy jest wizja Niewiasty obleczonej w słońce. Ostateczne słowo należy do Boga i to nie będzie zagłada, ale ocalenie – przypomniał biblista. Na zakończenie inauguracji roku akademickiego abp Wacław Depo podkreślił, że „musimy być maryjni a historia to nie tylko zapis, ale to jest pewna siła”. - Historia jest historią zbawienia. Bóg w niej jest na początku i na końcu – mówił abp Depo. Natomiast bp Grzegorz Kaszak przypomniał m. in. nowym alumnom, że „nie za sukces otrzymuje się nagrodę, ale za trud dla niego poniesiony”. Indeksy uczelni odebrało w tym roku 13 nowych alumnów. W sumie nowy rok akademicki rozpoczęło 71 kleryków. W inauguracji wzięli udział przedstawiciele różnych uczelni wyższych m. in. Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie z prodziekanem Wydziału Teologicznego ks. dr hab. Romanem Bogaczem, Akademii Jana Długosza w Częstochowie, Politechniki Częstochowskiej, Wyższego Instytutu Teologicznego w Częstochowie z dyrektorem ks. dr Mikołajem Węgrzynem. Bp Teodor Kubina, pierwszy biskup diecezji częstochowskiej utworzył seminarium duchowne w Krakowie, przyłączając je do Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pierwszym rektorem seminarium został ks. dr Karol Makowski. W dniu 2 października 1926 r. pierwsi klerycy rozpoczęli studia na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pierwszym rektorem seminarium został ks. dr Karol Makowski. W dniu 2 października 1926 r. pierwsi klerycy rozpoczęli studia na Uniwersytecie Jagiellońskim. Mieszkali w klasztorze bernardynów w Krakowie. W chwili otwarcia seminarium liczyło 32 alumnów na trzech kursach ( I-III). Ze składek wiernych i duchowieństwa diecezji wybudowano, w latach 1928-30, gmach seminaryjny przy ul. Bernardyńskiej 3 w Krakowie. W 1930 r. zamieszkali w nim już klerycy. Uroczystego poświęcenia budynku seminaryjnego dokonał 6 października 1930 r. metropolita krakowski Adam Stefan Sapieha. Do 1954 r. klerycy byli studentami Wydziału Teologicznego UJ, w następnych latach istniało „studium domesticum”. Decyzją bp. Zdzisława Golińskiego, drugiego ordynariusza częstochowskiego we wrześniu 1957 r. Wyższe Seminarium Duchowne stało się samodzielnym zakładem naukowym. Na mocy umów z Papieską Akademią Teologiczną w Krakowie a obecnie Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II alumni Wyższego Seminarium Duchownego po ukończeniu studiów uzyskują stopień magistra teologii. Z woli bp. Stefana Bareły, trzeciego ordynariusza diecezji częstochowskiej rozpoczęto w 1983 r. budowę Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie. W 1991 r. seminarium przeniosło swoją siedzibę do Częstochowy. Nowy gmach został uroczyście poświęcony przez Jana Pawła II w dniu 15 sierpnia 1991 r. 7 czerwca 1996 r. metropolita częstochowski abp Stanisław Nowak uroczyście poświęcił kościół seminaryjny pw. Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Od października 2013 r. w Częstochowie kształcą się także przyszli księża diecezji sosnowieckiej.

Działy: Niedziela Częstochowska

Tagi: abp Depo Wacław