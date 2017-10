Diecezja legnicka świetuje dzień papieski

2017-10-09 09:09

Monika Łukaszów

Idźmy naprzód z nadzieją – słowa zaczerpnięte z listu apostolskiego Novo millennio ineunte przyświecały tegorocznemu XVII Dniu Papieskiemu, który w niedzielę 8 października obchodziliśmy w całym kraju.

Fot. Monika Łukaszów

Polub nas na Facebooku!

Obchody diecezjalne

Dzień ten obchodzony jest w wielu ośrodkach w różnej formie. Wszystkie jednak przedsięwzięcia mają na celu przybliżanie nauki św. Jana Pawła II, oraz zorganizowanie pomocy dla uzdolnionej młodzieży.

Diecezjalne obchody odbyły się w Legnicy w parafii MB Królowej Polski. To tutaj spotkali się przedstawiciele placówek z terenu Diecezji legnickiej noszących zaszczytne imię Jana Pawła II. Jak mówi ks. Jarosław Kowalczyk, diecezjalny koordynator Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia i Dnia papieskiego: - Na terenie Diecezji istnieje 30 takich placówek. Wśród nich 29 szkół różnych typów, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, a także jedno przedszkole.

Reklama

Fot. Monika Łukaszów

Biskup senior Stefan Cichy

Biskup senior Stefan Cichy, który przewodniczył uroczystej Eucharystii zwracając się do młodych mówił.

- Ten dzisiejszy dzień, jest przypomnieniem postaci Jana Pawła II. Trzeba nam stale, w tych trudnych czasach wracać do orędzia nadziei, które Ojciec Święty stale, na różne sposoby nam przypominał. To są słowa nie tylko do ludzi młodych że są nadzieją Kościoła i papieża, ale do wszystkich ludzi, niezależnie od wieku. Te słowa nadziei stale są przypominane i to na różne sposoby. Mówił o niej papież Benedykt i papież Franciszek też o niej mówi i my też o tej nadziei musimy stale mówić. Można powiedzieć, że takim znakiem nadziei był wczorajszy dzień i Różaniec do granic, który spotkał się wielkim zainteresowaniem – mówił bp Cichy.

Po Eucharystii, w legnickim Centrum Spotkań Jana Pawła II odbył się występ artystyczny „Idźmy naprzód z nadzieją”, w wykonaniu chóru z Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Polkowicach, który zakończył legnickie obchody Dnia Papieskiego. Warto dodać, że legnicki Dzień Papieski wpisał się w program trwających w mieście w dniach od 8 do 16 października br. 10 Legnickich Dni Chrześcijańskich, którym w tym roku przyświeca hasło "Matka Boża - Królowa Polski".

Kwesta

Jak co roku młodzież z Diecezji Legnickiej, kwestowała na rzecz stypendystów FDNT. W niedzielę, podczas Dnia Papieskiego, ubrani w żółte chusty wolontariusze wraz ze swoimi nauczycielami i rodzicami, w centrum Legnicy zbierali pieniądze dla młodzieży z niezamożnych rodzin. Byli to uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi Śląskiej w Kunicach, którzy po raz pierwszy uczestniczyli w tej akcji.

- To są dzieci, których patronka św. Jadwiga Śląska uczy pomagania ubogim – mówi Dorota Skiba, pełnomocnik ds. przeprowadzenia zbiórki publicznej na terenie miasta Legnica podczas Dnia Papieskiego.

- Kiedy ogłosiliśmy taką zbiórkę w naszej szkole, było bardzo dużo chętnych. Uważam, że młodzież, która dziś wyszła na ulice miast i kwestuje to wyróżnione osoby. U nas jest to 12 wolontariuszy ze szkolnego Koła Caritas. Myślę, że jest to ogromna lekcja wychowawcza dla naszej młodzieży, ponieważ w ten sposób pomagając innym poświęcając swój czas w tą szczególną niedzielę, możemy od siebie coś dać drugiej osobie – dodaje pani Dorota.

Warto przypomnieć, ze FDNT została założona przez Episkopat Polski, by zdolni uczniowie z biednych rodzin, mieli szansę na dalsze kształcenie i spełnianie marzeń. W Diecezji Legnickiej ponad 40 młodych zdolnych uczniów z małych miejscowości, którzy mają trudną sytuację finansową, korzysta z tego funduszu stypendialnego. Są to gimnazjaliści, licealiści oraz studenci, którzy kształcą się na uczelniach w całej Polsce.

Działy: Niedziela Legnicka

Tagi: Dzień Papieski