Kard. Nycz w Dniu Papieskim: młodzież jest nadzieją Kościoła i świata

2017-10-08 17:10

lk / Warszawa / KAI

W duchu pontyfikatu Jana Pawła II była młodzież, o której mówił zawsze i bez zastrzeżeń: jesteście nadzieją Kościoła i świata – przypomniał kard. Kazimierz Nycz w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie podczas Mszy św. z okazji XVII Dnia Papieskiego. Zgromadzeni w świątyni stypendyści Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” modlili się w intencji wszystkich darczyńców, dzięki którym otrzymują finansowe wsparcie na cele edukacyjne.

Fot. Wojciech Łączyński/archwwa.pl

W homilii kard. Kazimierz Nycz podkreślił, że w co roku w Dniu Papieskim wspominamy św. Jana Pawła II. – Wiemy wszyscy, co zawdzięczamy temu papieżowi, który przeprowadził Kościół w nowe tysiąclecie. Dlatego ta Eucharystia jest przede wszystkim dziękczynieniem – mówił kardynał.

Dzień Papieski – przypomniał - został ustanowiony jako główne dzieło Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” po to, by upamiętnić wybór kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową i cały jego pontyfikat, ale też „by podjąć coś z jego ducha, a w duchu jego pontyfikatu była młodzież, o której mówił zawsze i bez zastrzeżeń: jesteście nadzieją Kościoła i świata”.

Fot. Wojciech Łączyński/archwwa.pl

– Stąd Dzień Papieski jest promocją nauczania Jana Pawła II, ale też budowaniem tego żywego pomnika – funduszu stypendialnego dla młodzieży – dodał, przypominając o zbiórce na ten cel, trwającej w niedzielę przed kościołami i wieloma innymi miejscami w całej Polsce.

Dzięki tej pomocy – wskazał - wykształconych zostało już parę tysięcy młodych uzdolnionych i pracowitych ludzi z ubogich rodzin, a przeszło 2 tys. kształci się obecnie na różnych poziomach edukacji.

Dzień Papieski – tłumaczył kardynał - jest także po to, by wszystkim młodym ludziom, nie pamiętającym w ogóle lub pamiętającym słabo osobę Jana Pawła II opowiedzieć o nim „na żywo, wiarygodnym sposobem i chociaż trochę oddać z tego klimatu, który my, dzięki Panu Bogu, mogliśmy przeżywać przez większość naszego życia”.

Nawiązując do dzisiejszych czytań mszalnych kard. Nycz powiedział, że Winnicą Pańską jest Kościół powierzony nam przez Boga oraz jest nią cały świat i nasze życie. Ale też jest nią całe dziedzictwo pontyfikatu Jana Pawła II. - Pan Bóg nam go powierzył – wszystkim. A może nam szczególnie, skoro przyjęliśmy to w Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” jako zadanie, do którego potrafimy zaprosić setki tysięcy, miliony ludzi, aby promować Jana Pawła II i jego nauczanie – tłumaczył hierarcha.

Zwrócił przy tym uwagę na dwie sprawy. Pierwszą nauką, którą pozostawił światu papież-Polak, wspominając o tym w liście apostolskim "Novo millennio ineunte", jest nauka o nadziei. - Mówił: „Idźcie naprzód z nadzieją!” i tłumaczył, o jaką nadzieję chodzi: nie o naiwne, bezczynne oczekiwanie, że Pan Bóg zrobi za nas. Powiedział, że nadzieja jest w tym, że zło można zwyciężyć tylko dobrem – dodał hierarcha.

Fot. Wojciech Łączyński/archwwa.pl

„Dzięki tej nadziei nie tylko przetrwamy, ale potrafimy budować dobro, piękno, miłość, prawdę, mimo, że człowiek jest słaby i grzeszny i mimo, że zło nas otacza. Tego zła nie wolno nam próbować zwyciężać złem, bo wtedy spirala zła staje się jeszcze większa” – wyjaśnił kard. Nycz.

Drugą Winnicą w rozumieniu nauczana Jana Pawła II jest rodzina. - Żaden papież nie poświęcił tyle miejsca w swoim nauczaniu rodzinie. Żaden papież nie pokazywał, że bez rodziny niczego dobrego nie da się zrobić, ani w wychowaniu, ani w realizowaniu na co dzień postawy miłości bliźniego

W tym kontekście Jan Paweł II był papieżem profetycznym. Przestrzegał, co się stanie, „jeżeli sama rodzina rozbierze mur Winnicy i pozwoli, by do jej środka wdarły się wszystkie prądy współczesności” – powiedział kard. Nycz. Papież niejako zatem przepowiedział „niedobrą przyszłość, jaka czeka rodzinę”.

Pozytywną odpowiedzią na to zjawisko jest uświadomienie sobie, że rodzina jest „instytucją niezastępowalną”. Papież mówił o tym w całym swoim bogatym nauczaniu odnoszącym się do rodziny i małżeństwa.

„Podejmijmy te zadania Dnia Papieskiego, o którym nam przypomina dzisiaj Słowo Boże w tym podwójnym obrazie Winnicy. Dziedzictwo Jana Pawła II jest winnicą nam powierzoną. Rodzina, o którą on się troszczył, jest winnicą najważniejszą, jaką dał nam Bóg” – zakończył kard. Nycz.

Organizowany od 2001 r. Dzień Papieski przypada na ogół w niedzielę poprzedzającą rocznicę wyboru kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Jest to także dzień łączności z Ojcem Świętym Franciszkiem. W tym roku został zorganizowany wcześniej, z tej racji, że w niedzielę 15 października rozpoczyna się 100-lecie obchodów KUL w Lublinie, z udziałem Episkopatu.

Każdego roku Dzień Papieski jest wydarzeniem nie tylko duchowym, ale również intelektualnym i kulturalnym. Organizowane są konferencje, seminaria i sesje naukowe poświęcone nauczaniu papieskiemu. Obchodom w wielu miastach towarzyszą również liczne koncerty, konkursy, biegi czy spływy kajakowe, przedstawienia teatralne, wystawy zarówno ogólnopolskie jak i w formie przedsięwzięć lokalnych.

Wymiar charytatywny Dnia Papieskiego obejmuje ogólnopolską zbiórkę środków na fundusz stypendialny dla uzdolnionej, niezamożnej młodzieży z małych miast i wsi. Fundacja wspiera aktualnie 2300 młodych stypendystów.

Program stypendialny można wesprzeć wpłacając środki na konto Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” o numerze: 81 1320 1104 2979 6023 2000 0001 albo wysyłając SMS o treści „POMOC” na numer 74 265 lub dzwoniąc na nr 704407401.

