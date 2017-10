Marszałek Terlecki popiera #ZatrzymajAborcję

2017-10-08 14:15

Artur Stelmasiak

Wicemarszałek Sejmu i szef klubu poselskiego Prawa i Sprawiedliwości prof. Ryszard Terlecki podpisał się pod obywatelskim projektem ustawy chroniącym życie niepełnosprawnych dzieci #ZatrzymajAborcję.

Fot. Artur Stelmasiak

Marszałek złożył swój podpis dziś rano w Krakowie na stoisku grupy wolontariuszy Fundacji Życie i Rodzina, która jest inicjatorem kampanii #ZatrzymajAborcję. Oznacza to, że jeden z najważniejszych polityków partii rządzącej sprzeciwia się zabijaniu dzieci przed narodzeniem tylko dlatego, że zdiagnozowano u nich podejrzenie choroby lub niepełnosprawności.

- Podpis pana marszałka oznacza, że obywatele i politycy są zgodni, co do tego, iż trzeba chronić niepełnosprawne dzieci. Deklaracje i wspieranie naszej inicjatywy przez polityków są bardzo dobrym prognostykiem przed przyszłym głosowaniem w Sejmie – mówi Kaja Godek z zarządu Fundacji Życie i Rodzina. – Pan marszałek Terlecki jest bardzo ważną osoba w naszym państwie. Od niego zależy również sposób procedowania w Sejmie naszego projektu ustawy, gdy wszystkie podpisy przyniesiemy do parlamentu. Ale cieszę się także zwyczajnie po ludzku, że los niepełnosprawnych dzieci jest ważny także dla polityków.

Obywatelska inicjatywa zmiany prawa #ZatrzymajAborcję postuluje wykreślenie z ustawy przesłanki eugenicznej, przez którą zabijane są dzieci podejrzane o to, że mogą urodzić się chore lub niepełnosprawne. W 2016 r. zabito w polskich szpitalach z mocy prawa 1098 dzieci poczętych, z czego 1042 dzieci ze względu na podejrzenie choroby lub niepełnosprawności, często w 4, 5 a nawet 6 miesiącu życia.

Fundacja Życie i Rodzina apeluje o szerokie wsparcie inicjatywy obywatelskiej, by złożonych w Sejmie podpisów było jak najwięcej. W ten sposób zwiększająsię szanse powodzenia inicjatywy chroniące życie chorych i niepełnosprawnych dzieci. Każdy może pobrać i wydrukować listę ze strony internetowej www.zatrzymajaborcje.pl i zbierać podpisy indywidualnie. Należy jednak pamiętać, by listy z zebranymi podpisami trafiły w listopadzie do biura Fundacji.

