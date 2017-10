Amazonki na Jasnej Górze: pacjent jest najważniejszy

2017-10-07 17:35

mir, Radio Jasna Góra / Częstochowa / KAI

Na rolę właściwej komunikacji i potrzebę empatii w relacji lekarz – pacjentka zwracały uwagę na Jasnej Górze uczestniczki 20. ogólnopolskiej pielgrzymki kobiet po chorobie nowotworowej piersi. Pielgrzymka była okazją do modlitwy w intencji cierpiących. Zawsze jej ważnym wymiarem jest także apel o profilaktykę i troskę o zdrowie. Przyjechały delegacje amazonek z Czech i z Niemiec.

Spotkanie odbyło się pod hasłem: „Amazonki cenny diament w koronie Matki Bożej”. Bogusława Pawlicka ze słupskiego Stowarzyszenia Amazonek na pielgrzymkę przybyła po raz szósty. – Ta atmosfera i ta siła, którą tutaj czerpiemy, to jest coś niesamowitego – przekonywała amazonka.

Ewa Nowacka ze Słupska na Jasna Górę przyjechała po raz dziewiętnasty i podkreśla, że wiara w zmaganiu z chorobą jest bezcenna; wiara w Boga, w siebie, ale też w koleżanki. Zdaniem Nowackiej, która na co dzień jako wolontariuszka pomaga kobietom po mastektomii, także w szpitalach, w terapii niezbędne jest solidarne wsparcie rodziny i innych kobiet.

Kobiety po chorobie nowotworowej piersi pragną także uświadamiać, jak istotne w terapii są relacje z lekarzem oraz świadomy wybór możliwości i drogi leczenia. – Żeby lekarze, którzy z nami rozmawiają, którzy są dla nas wtedy najważniejsi, umieli z nami rozmawiać, żeby widzieli w nas, chorych, partnera – zwraca uwagę Elżbieta Markowska, prezes częstochowskich „Amazonek”.

Na rzecz polepszenia tej sytuacji amazonki rozpoczęły kampanię edukacyjną skierowaną do kobiet zmagających się z zaawansowanym rakiem piersi pod hasłem „Jest jak Jest. Mam wybór”. Pierwsza część hasła kampanii „Jest jak Jest” ma podkreślać, jak ważne jest uświadomienie sobie, że zaawansowany rak, to nie koniec, ale etap w życiu, które trwa dalej, choroba przewlekła, z którą mamy prawo żyć godnie. Ponieważ życie z zaawansowanym rakiem jest codziennością dla tysięcy kobiet w Polsce, amazonki chcą uczyć Polki: jak mówić o chorobie, która nie powinna być tematem tabu oraz jak rozmawiać z najbliższymi na najtrudniejsze tematy związane z leczeniem.

Druga część hasła: „Mam Wybór” ma przede wszystkim uświadamiać chorym, jak istotne w trakcie terapii są partnerskie relacje z lekarzem oraz świadomy wybór możliwości i drogi leczenia.– Bardzo ważne jest, by okres leczenia był dla pacjenta, czy pacjentki najlepszym okresem w życiu, żeby potrafił on, ona go wykorzystać – podkreśla Krystyna Wechmann, założycielka i Prezes Federacji Stowarzyszeń Amazonki.

W ramach tegorocznej jasnogórskiej pielgrzymki odbył się także specjalny mityng w ramach projektu "Jest jak jest. Sprawna ja!" uwrażliwiający na potrzebę aktywności w przywróceniu i utrzymaniu sprawności fizycznej amazonek mimo ich niepełnosprawności, a także na postrzeganie osób niepełnosprawnych w naszych środowiskach.

- Dumna jestem, że potrafimy tu zamanifestować swoją radość, obecność, solidarność, że możemy tu właśnie, na Jasnej Górze, w tak dużej grupie siebie wspierać, a zarazem dawać społeczeństwu świadectwo, że - zobaczcie państwo, badajcie się, to wcale nie wyrok, można pięknie żyć nawet po tej diagnozie – przekonywała Krystyna Wechmann.

W okolicznościowym telegramie papież życzył kobietom zmagającym się z chorobą: odwagi, wiele sił i mocy ducha. Wyraził nadzieję, że ich ufne zawierzenie choroby, cierpienia i trudów woli Bożej, przyczyni się do nawrócenia ludzkich serc i przemiany świata. Papież Franciszek zawierzył wszystkie kobiety zmagające się z chorobą nowotworową, członków Stowarzyszenia Amazonek i ich rodziny, wstawiennictwu Matki Bożej Częstochowskiej, „wzywanej jako Uzdrowicielka Chorych i Pocieszycielka Strapionych”.

W przeddzień jasnogórskiej pielgrzymki, 6 października, w Filharmonii Częstochowskiej odbyło się spotkanie ogólnopolskiego środowiska amazonek - gościem spotkania była małżonka prezydenta RP Agata Korhnauser-Duda. Pierwsza dama zaznaczyła, że wciąż ma w pamięci zeszłoroczne spotkanie z amazonkami podczas pielgrzymki na Jasną Górę. Podkreśliła, że spotkanie w jasnogórskim sanktuarium zrobiło na niej duże wrażenie, i że zapamiętała niezwykle serdeczną i niepowtarzalną atmosferę tworzoną przez amazonki.

Stowarzyszenie Amazonek jest organizacją samopomocową, działającą na rzecz kobiet dotkniętych rakiem piersi, skupia kobiety w trakcie i po leczeniu tego nowotworu, wspomagając ich rehabilitację fizyczno-psychologiczną. Obecnie ponad 25 tys. kobiet jest zrzeszonych w ponad 207 Klubach i Filiach w Polsce. Amazonki działają w myśl zasady: „Pomagając innym, pomagasz sobie”.

Do najbardziej znanych akcji kobiet zmagających się z chorobami nowotworowymi są Marsze Życia i Nadziei czy Marsze Różowej Wstążki. Mają one uświadomić, że z tą chorobą można wygrać - pod warunkiem, że jest wcześnie wykryta. Podczas marszów, zarówno amazonki, jak i lekarze ginekolodzy czy onkolodzy odpowiadają na liczne pytania. Zachęcają panie do systematycznego samobadania piersi - najprostszej i bardzo skutecznej metody wykrywania nowotworu.

Każdego roku w Polsce notuje się ponad 16 tys. nowych zachorowań na raka piersi. Październik to od lat miesiąc walki z rakiem.

