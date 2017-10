Abp Jędraszewski w Zakopanem: Nasz kontynent musi powrócić do korzeni chrześcijańskich

2017-10-07 13:43

jg / Zakopane / KAI

Nasz kontynent musi powrócić do korzeni chrześcijańskich - mówił abp Marek Jędraszewski na zakończenie uroczystej Mszy św. w kościele św. Krzyża w Zakopanem. W liturgii wzięli udział uczestnicy akcji Różaniec do Granic, którzy udadzą się do sześciu punktów na terenie miasta.

Fot. Archidiecezja Krakowska

Ten szczególny dzień, kiedy staniemy na granicach naszego państwa jest szczególnym czasem, kiedy modlimy się za naszą ojczyzną, ale ten różaniec przenika nasze granice, obejmuje całą Europę. Nasz kontynent musi powrócić do korzeni chrześcijańskich - mówił abp Marek Jędraszewski na Mszy św. w kościele św. Krzyża w Zakopanem na rozpoczęcie akcji Różaniec do Granic.

Metropolita krakowski przewodniczył uroczystej Mszy św. w kościele św. Krzyża w Zakopanem, który jest jednym z kościołów stacyjnych w archidiecezji krakowskiej w ramach akcji Różaniec do Granic. - Ta modlitwa do sięgnięcie do czasów pierwszych chrześcijan. Ona stanowi szczególną wartość, bo to jesteśmy świadkami, że tylko przez i z Maryją idziemy na spotkanie z Bogiem. Maryja pomoże nam pokonać wszelkie trudności - zaznaczył abp Marek Jędraszewski. - Wszyscy razem tworzymy świetlany krąg, wznoszący się do Pana Boga - podkreślił Biskup Krakowa.

W uroczystej liturgii uczestniczy bardzo wielu wiernych, którzy zgłosili się do akcji odmawiania modlitwy różańca w kilku miejscach na terenie Zakopanego. Wśród nich jest burmistrz Zakopanego Leszek Dorula, samorządowcy, działacze Związku Podhalan. Przybyli także reprezentacji zgromadzeń zakonnych z terenu miasta. Pod Tatry dojechali także członkowie Bractwa św. Jana Pawła II z Krakowa. Liturgię uświetniła kapela góralska.

Wszystkich zgromadzonych pozdrowił na zakończenie Eucharystii ks. Mariusz Dziuba, proboszcz parafii św. Krzyża w Zakopanem. Kapłan podziękował wszystkim za obecność, za modlitwę. Szczególne słowa pozdrowienia skierował do wolontariuszy, którzy zaangażowali się w Różaniec do Granic.

Po zakończeniu Mszy św. rozpocznie się adoracja Najświętszego Sakramentu, następnie wierni wyruszą do kilku punktów modlitewnych, rozsianych na terenie miasta, m.in., na Jaszczurówce pod Wielką Krokwią, w Dolnie Białego, pod Nosalem u sióstr urszulanek, w "Księżówce". Nieformalny punkt modlitewny będzie też na Kasprowym Wierchu. Grupa niezorganizowana wychodzi też na Giewont. W warunki atmosferyczne w Tatrach nie są najlepsze. W górach spadł śnieg, jest zimno, wieje dość silny wiatr.

Na terenie archidiecezji krakowskiej zlokalizowanych jest kilkanaście kościołów stacyjnych, z których wierni wyruszą odmawiać modlitwę różańcową. Punkty modlitewne są m.in. wzdłuż drogi wojewódzkiej prowadzącej z Czarnego Dunajca do Chochołowa i Jabłonki. Modlitwie na dawnum przejściu granicznym ze Słowacją będzie przewodniczył bp Jan Szkodoń z Krakowa. Różaniec odmówią tam m.in. członkowie Grupy Apostolskiej.

