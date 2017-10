USA: ks. Król objął urząd kanclerza instytucji polonijnych w Ochard Lake

2017-10-07 12:10

ks.cc / Orchard Lake / KAI

W polskich zakładach naukowych i polskim seminarium duchownym w Ochard Lake (USA) odbyła się uroczystość objęcia urzędu kanclerza tych instytucji przez ks. Mirosława Króla - dotychczasowego kustosza sanktuarium św. Jana Pawła II w archidiecezji Newark i przewodniczącego Fundacji Jana Pawla II w USA. W celebracjach uczestniczył Prymas Polski abp Wojciech Polak.

Fot. Ks. Cezary Chwilczynski

Prymas Polski abp Wojciech Polak wrecza podczas objecia urzedu kanclerza ks. Miroslawowi Krolowi medal archidiecezji gnieznienskiej

Polub nas na Facebooku!

Gościem honorowym reprezentującym Episkopat Polski był abp Wojciech Polak Prymas Polski. Przysięgę od nowego kanclerza odebrał abp Allen Vignero metropolita Detroit.

W specjalnym liście okolicznościowym do ks. Króla, premier Beata Szydło napisała: “Dziś przez Księdzem Kanclerzem nowe zadanie; może jedno z najtrudniejszych które realizował. Ufam, że razem z Polonią i wieloma ludźmi dobrej woli, będzie budował świetność ośrodków w Ochard Lake (...) Pozwolę sobie skierować prośbę przede wszystkim do organizacji polonijnych o pomoc i wszelka życzliwość dla tego bliskiego Polakom miejsca.”

Specjalne listy gratulacyjne skierowali do nowego kanclerze również kardynałowie Henryk Gulbinowicz i Stanisław Dziwisz. Bardzo licznie na uroczystości byli reprezentowani Rycerze Kolumba i przedstawiciele Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie.

Reklama

Obecny podczas uroczystości Prymas Polski abp Wojciech Polak podkreślił, że wszystkie instytucje w Ochard Lake (szkoła St. Mary’s Preparatory High School, seminarium duchowne oraz zakłady naukowe), to jedna wspólnota, która ma stawać się nadzieją i radością dla Polonii w Stanach Zjednoczonych. Dziś troska o polski ośrodek i jego rozwój w Ochard Lake jest zadaniem dla Polonii, aby w przyszłości, podobnie jak przez ostatnie 30 lat, mogli z tego miejsca korzystać Polacy.

Podczas objęcia urzędu kanclerza ks. Mirosław Król podkreślił, że "miejsce to przez dziesiątki lat było najwiekszym centrum polonijnym w Stanach Zjednoczonych, z którego wyszło ponad 2 tys. kapłanów, tysiące dzieci naszych Rodaków ukończyło szkołę, a setki naukowców prowadziło badania naukowe". Wyraził też nadzieję, że to miejsce nadal "będzie promieniowało Polską". Zwrócił też uwagę na szczególną potrzebę prowadzenia duszpasterstwa powołaniowego, ponieważ współeczsna Polonia w Stanach Zjednoczonych bardzo potrzebuje wielu świętych kapłanów.

Ks. Król za znak Opatrzności Bożej uznał fakt, że został kustoszem kolejnego w swojej pracy kapłanskiej (po sanktuarium w Linden w archidiecezji Newark) sanktuarium św. Jana Pawla II. Zawierzył też swoją pracę i posługę duszpasterską Bogu poprzez wstawiennictwo Papieża Polaka.

Ośrodek Ochard Lake p.w. świętych Cyryla i Metodego powstał w XIX wieku, kiedy to założyciel pierwszej polskiej parafii w Stanach Zjednoczonych – NMP w Teksasie – ks. Leopold Moczygęba stworzył w 1879 r. za zgodą papieża Leona XIII seminarium kształcące księży do posługi wśród Polonii. Organizacją projektu zajął się ks. Józef Dąbrowski, który też został pierwszym rektorem polonijnego seminarium. W 1909 r. funkcjonoujace w Detroit seminarium przeniesione zostało do byłej siedziby Akademii Wojskowej w Orchard Lake.

Dziś w skład placówki Orchard Lake Schools wchodzą: seminarium duchowne, posiadające również filie w Krakowie, katolickie liceum St. Mary’s Preparatory High School oraz Polska Misja, która ma troszczyć się o kultywowanie polskiej kultury, języka i historii wśród Polonii amerykańskiej. Po II wojnie światowej kilkudziesięciu profesorów tworzyło tu prężny zespół akademicki publikując setki książek i artykułów naukowych w języku polskim i angielskim. W placówce gromadzono przez 130 lat pamiątki narodowe ofiarowane przez Polaków w XIX i XX wieku; m.in. dokumenty pochodzące nawet sprzed 300 (m.in. rękopis Jana III Sobieskiego). Działalność ośrodka można na bieżąco śledzić na stronie internetowej www. sscms.edu

ks. Mirosław Król – ur. 18.08.1970 r. w Gorlicach na terenie diecezji tarnowskiej. Dorastał w miejscowości Stawisza. Uczęszczał do szkoły średniej w Gdańsku, zanim jeszcze wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. Ukończył studia filozoficzne w Seminarium Duchownym w Gdańsku-Oliwie. Od 1994 r. kontynuował naukę w Wyższym Seminarium Duchownym świętych Cyryla i Metodego w Orchard Lake, a w 1996 w Wyższym Seminarium Niepokalanego Poczęcia NMP w Seton Hall University, gdzie ukończył studia teologiczne. Święcenia kapłańskie przyjął 29 maja 1999r. w katedrze w Newark. Pracował w parafiach: Św. Elżbiety w Wyckoff, NJ, w Parafii Our Lady of Częstochowa w Harrison, NJ. W latach 2006 do 2011 był prefektem i wicerektorem Seminarium Polonijnego w Orchard Lake. Od lipca 2011r. jest proboszczem parafii św. Teresy w Linden oraz prezesem Fundacji św. Jana Pawła II “Nie Lękajcie się”. Dzięki jego staraniom w 2013 roku, kościół Św. Teresy został ogłoszony Archidiecezjalnym Sanktuarium św. Jana Pawła II. Ks. M. Król jest kanonikiem Kapituły Kolegiackiej św. Floriana i św. Jana Pawła II przy bazylice św. Floriana w Krakowie. Blisko współpracuje z kard. Stanisławem Dziwiszem w dziele rozwoju kultu św. Jana Pawła II w Ameryce Północnej.

Działy: Świat