Relacje TVP z XVII Dnia Papieskiego

2017-10-06 21:57

mip (KAI/TVP) / Warszawa / KAI

W niedzielę, 8 października, pod hasłem „Idźmy naprzód z nadzieją!” odbędzie się XVII Dzień Papieski. Zgodnie z wieloletnią tradycją Telewizja Polska zrelacjonuje na swoich antenach odbywające się w całej Polsce uroczystości, a także koncerty, wzruszające dokumenty oraz specjalne wydania programów.

Fot. Marian Sztajner / Niedziela

Polub nas na Facebooku!

Już w wigilię Dnia Papieskiego (sobota, 7 października) w Dwójce o godz. 16.45 transmisja z uroczystej gali wręczenia nagród Totus Tuus, zwanych „katolickimi noblami”. Na scenie, oprócz laureatów, pojawią się także znani muzycy: Olga Szomańska, Krzysztof Kiljański, Antek Smykiewicz.

Przyznawane co roku przez Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia” nagrody, zwane też „katolickimi noblami” honorują osoby i instytucje, których działalność w sposób wybitny przyczynia się do promowania godności człowieka w duchu nauczania św. Jana Pawła II. Nagrody te przyznawane są od 2000 roku. Gala wyłoni i przybliży sylwetki laureatów nagrodzonych w czterech podstawowych kategoriach: „Promocja człowieka, praca charytatywna i edukacyjno – wychowawcza", „Osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej", „Propagowanie nauczania Jana Pawła II" 4 oraz „Totus medialny dla upamiętnienia bp. Jana Chrapka oraz jego roli w ukazywaniu osoby i nauczania Jana Pawła II w mediach". Koncert będzie zapowiedzią wydarzenia odbywającego się kolejnego dnia – „Dnia Papieskiego". Powtórka na antenie TVP POLONIA w niedzielę o godz. 13.50.

W przeddzień XVII Dnia Papieskiego w specjalnej rozmowie bp Michał Janocha przypomni przesłanie oraz ideę organizowanych od lat Dni Papieskich. Rozmowa wyemitowana zostanie w TVP1 o godz. 20.00, a takze na TVP POLONIA w sobotę, godz. 20.30 oraz 02.30.

Reklama

Dzień Papieski to szczególny czas dla tych Polaków, dla których święty Jan Paweł II był nie tylko ich wielkim rodakiem, ale przede wszystkim człowiekiem, którego nauczanie obalało wiele murów tych materialnych jak i duchowych. Dla milionów Polaków Papież z Wadowic to wielki autorytet, a także dziedzictwo słowa, jakie nam pozostawił.

W niedzielę, podczas XVII Dnia Papieskiego w TVP INFO relacje z uroczystości odbywające się w całej Polsce, m.in. Msza Święta ze Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie oraz uroczysty koncert z okazji Dnia Papieskiego. Specjalne programy także w TVP1, TVP2, TVP3, TVP POLONIA oraz TVP HISTORIA.

W niedzielę o godz. 6.55 na antenie TVP1 obejrzeć będzie można skrót koncertu Dnia Papieskiego z 2016 "BĄDŹCIE ŚWIADKAMI MIŁOSIERDZIA". Gwiazdy polskiej muzyki śpiewają największe przeboje muzyki religijnej. Na repertuar koncertu składają się pieśni, które były wykonywane podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

Wśród wykonawców: Katarzyna Cerekwicka, Dorota Osińska, Olga Szomańska, Krzysztof Antkowiak, Mateusz Ziółko a także Małgorzata Szarek i Marcin Jajkiewicz. Wokalistów wspomagać będzie pełen ekspresji zespół Wiarygodni wraz z dwudziestoosobowym chórem. Koncert wyreżyserował Grzegorz Sadurski.

TVP3 o 07.35 pokaże reportaż poświęcony twórczości poetyckiej Karola Wojtyły "Magnificat - wiersze Karola Wojtyły".

O godz. 8.35 - "Ziarno - Święty Jan Paweł II". Niezwykła wyprawa śladami świętego papieża Jana Pawła II. Od Europy aż po Australię wszyscy znają Jego imię i pamiętają, ile dobrego uczynił dla ludzi. Ta piękna historia rozpoczęła się nieopodal Krakowa, pośród malowniczych wzgórz Beskidu, nad rzeką Skawą, w Wadowicach. Zanim świat Go poznał jako Jana Pawła II dla nas Polaków był Karolem Wojtyłą. Powtórka programu o godz. 9.05 w TVP POLONIA.

O godz. 10. TVP POLONIA transmitować będzie Mszę świętą z sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach.

W programie "Mój dom w Wadowicach" TVP3 pokaże o godz. 13.05 historię miejsca, w którym urodził się Karol Wojtyła – domu, miasta i okolicy, w której się wychował. Wspomnienia przyjaciół Karola Wojtyły: m.in. Haliny Kwiatkowskiej i Eugeniusza Mroza. W reportażu opowiemy też o szczególnym muzeum - Muzeum Domu Rodzinnego Ojca Świętego Jana Pawła II.

Z kolei o 14.15 TVP3 wyemituje film dokumentalny "Habemus Papam". Autorzy zaprezentują w nim wywiady z ludźmi bliskimi kard. Karolowi Wojtyle - z okresu przed Jego wyborem na Stolicę Piotrową. Wśród bohaterów znajdują się duchowni i świeccy przyjaciele oraz współpracownicy metropolity krakowskiego m. in.: kard. Franciszek Macharski; ks. Adam Boniecki, Wanda Półtawska, Marek Skwarnicki. Wspominają kard. Karola Wojtyłę z czasów poprzedzających konklawe z października 1978 roku. Te wspomnienia prowokują do dyskusji o roli Papieża przybyłego z „dalekiego kraju" oraz przyczynach wyboru właśnie Jego na zwierzchnika Kościoła katolickiego.

W programie "Śladami Jana Pawła II- Papież Prawdy i Miłości", emitowanym o godz. 15.05 w TVP3 osoby bliskie Papieżowi - ks. kard. Stanisław Dziwisz, prof. Zofia Zdybicka, prof. Danuta Michałowska, ks. prof. Jan Machniak, Adam Bujak – opowiedzą, co ich zdaniem ukształtowało osobowość młodego Karola Wojtyły. Co miało największy wpływ na jego charakter, świat jego poszukiwań i pragnień.

Będą wspominać też wielką siłę ducha Ojca Świętego, która emanowała z jego słów wygłaszanych do Polaków podczas pielgrzymek do Polski. Program spróbuje pokazać, jakie cechy charakteru i postawy Karola Wojtyły jako kapłana, biskupa, papieża są uzasadnieniem dla jego wielkiego charyzmatu. Co sprawiało, że porywał tłumy? Jaką rolę w spotkaniach Jana Pawła II z wiernymi odgrywało wyczucie chwili i niezwykłe poczucie humoru?

Z kolei koncert z okazji XVII Dnia Papieskiego "Idźmy naprzód z nadzieją" wyemitowany zostanie w TVP1 o godz.15.50 oraz na antenie TVP POLONIA o godz. 23.30.

Koncert XVII Dnia Papieskiego rozbrzmiewać będzie w murach Świątyni Opatrzności Bożej na warszawskim Wilanowie. Hasło tegorocznego Dnia brzmi: "Idźmy naprzód z nadzieją". W uroczystym koncercie zaśpiewają m.in.: Natalia Kukulska, Halina Frąckowiak, Krzysztof Cugowski i Andrzej Lampert. Wokalistom towarzyszył będzie chór Gospel Rain. Koncert reżyseruje Grzegorz Sadurski. Tego dnia Fundacja Dzieła Nowego Tysiąclecia zbiera fundusze na stypendia dla zdolnej młodzieży.

Na antenie TVP HISTORIA w niedzielę o godz. 15.15 wyemitowany zostanie film "My wszyscy z niego". Film zrealizowany na podstawie wywiadów przeprowadzonych przez księdza Ireneusza Skubisia z osobami zarówno duchownymi, jak i świeckimi, które towarzyszyły Karolowi Wojtyle w różnych okresach Jego życia, wzbogaconych filmowymi materiałami archiwalnymi i zdjęciami. Zbiór tych wspomnień i materiałów archiwalnych stanowi doskonałe świadectwo życia i świętości Błogosławionego Jana Pawła II.

Sylwetka Jana XXIII - papieża, który zmienił oblicze Kościoła katolickiego w XX wieku, zaprezentowana zostanie natomiast podczas filmu "Jan XXIII" emitowany w niedzielę o godz. 16.10 w TVP HISTORIA. Dzięki Janowi XXIII papiestwo zrezygnowało z wielu pompatycznych, dworskich form funkcjonowania, charakterystycznych dla średniowiecznej monarchii, a wybrało drogę dostosowania swego przekazu do warunków otaczającego go świata. Słowem - kluczem, którym posługiwał się papież, było „aggiornamento", czyli uwspółcześnienie, zaktualizowanie chrześcijańskiego orędzia, by lepiej trafiało do dzisiejszego człowieka. Jan XXIII zwołał Sobór Watykański II, który stał się najważniejszym wydarzeniem w historii Kościoła w XX wieku, nadając katolicyzmowi na świecie kierunek rozwoju na przyszłość.

Każdego roku Dzień Papieski jest wydarzeniem nie tylko duchowym, ale również intelektualnym i kulturalnym. Organizowane są konferencje, seminaria i sesje naukowe poświęcone nauczaniu papieskiemu. Obchodom w wielu miastach towarzyszą również liczne koncerty, konkursy, biegi czy spływy kajakowe, przedstawienia teatralne, wystawy zarówno ogólnopolskie jak i w formie przedsięwzięć lokalnych.

Wymiar charytatywny Dnia Papieskiego obejmuje ogólnopolską zbiórkę środków na fundusz stypendialny dla uzdolnionej, niezamożnej młodzieży z małych miast i wsi. W wyniku przykościelnej zbiórki na fundusz stypendialny Fundacja dzieło Nowego Tysiąclecia w 2016 r. otrzymała 7 mln 246 tys. 780 zł. W ramach zbiórki publicznej do puszek trafiło 925 tys. zł, a za pośrednictwem akcji SMS na konto "Dzieła" przekazano 203 281,40 zł.

Fundacja wspiera aktualnie 2300 młodych stypendystów. Program stypendialny można wesprzeć wpłacając środki na konto Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” o numerze: 81 1320 1104 2979 6023 2000 0001 albo wysyłając SMS o treści „POMOC” na numer 74 265 lub dzwoniąc na nr 704407401.

Działy: Polska

Tagi: TVP