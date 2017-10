Spotkanie Rodziny Szkół im. Jana Pawła II w Częstochowie

2017-10-06 14:51

Brygida Gucwa

Do tradycji Zespołu Szkolno – Przedszkolnego (wcześniej Szkoły Podstawowej) w Lubomierzu, kultywowanej od 15 lat, należą wyjazdy uczniów do Częstochowy, na spotkanie Rodziny Szkół Jana Pawła II.

Fot. Ks. Piotr Olszówka

W tym roku spotkanie odbyło się w środę 4 października. Wzięło w nim udział około 16 tysięcy osób z całej Polski, w tym 43 uczniów z Lubomierza. Organizatorem wyjazdu był katecheta ks. Piotr Olszówka, któremu pomagały panie: Bożena Ciereszko, Hanna Lange i Bogusława Kawzowicz.

Tegoroczny zjazd był szczególny. Odbył się w roku związanym z jubileuszem 300. rocznicy koronacji jasnogórskiego obrazu Matki Bożej oraz 100. rocznicy objawień fatimskich. Głównym punktem pielgrzymki była Msza św. przed jasnogórskim szczytem, której przewodniczył krajowy duszpasterz Rodziny Szkół im. Jana Pawła II biskup radomski Henryk Tomasik.

Nasza grupa miała też okazję do indywidualnej modlitwy w kaplicy Cudownego Obrazu oraz obejrzenia zabytków Jasnej Góry. Każdy z uczestników otrzymał „pakiet pielgrzyma” (pamiątkowy znaczek, obrazek, różaniec i śpiewnik). Ponadto grupa złożyła ofiarę na rzecz pomocy dzieciom dotkniętym wojną domową w Syrii.

Czas przejazdu autokarem ks. Piotr „zagospodarował” na wspólne śpiewy i przeprowadzenie quizu o tematyce liturgicznej i biblijnej. Natomiast w drodze powrotnej lubomierscy pielgrzymi modlili się koronką do Bożego Miłosierdzia za dzieci w Syrii, które mają poważniejsze problemy niż np. brak zasięgu czy rozładowana bateria w telefonie. Uzupełnieniem wyjazdu był bardzo pyszny obiad w zajeździe „Orion”.

Pielgrzymka do Częstochowy była też okazją do poznania historii jasnogórskiego sanktuarium, wplecionego w polskie dzieje i literaturę. Budujące było także spotkanie tysięcy przedstawicieli szkół, kierujących się w wychowaniu zasadami głoszonymi przez największego z Polaków – św. Jana Pawła II. Był to również czas integracji i miłego spędzenia czasu.

Uśmiechnięci i pełni pozytywnych wrażeń wszyscy szczęśliwie wrócili do Lubomierza, usposobieni do tego, aby iść naprzód z nadzieją i dzielić się radością, wrażeniami oraz treściami spotkania we wspólnocie rodziny i rówieśników.

Ten wyjazd był możliwy dzięki otwartości dyrektora szkoły p. Marka Kozaka, dzięki życzliwości lubomierskiego proboszcza ks. Erwina Jaworskiego. Organizatorzy dziękują p. Wiesławowi Gierusowi – prezesowi spółki ZUOK Izery w Lubomierzu, p. Marioli Laskowskiej z Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Radzie Rodziców Szkoły Podstawowej za życzliwość i wsparcie finansowe. Natomiast kierowcy autokaru p. Józefowi Milczowi dziękujemy za otwartość, uśmiech i bezpieczną podróż.

