Tomasz Lis atakuje Krzysztofa Ziemca za dołączenie do akcji "Różaniec do Granic"

2017-10-06 10:23

wpolityce.pl

W sobotę, 7 października, granice Polski zostaną otoczone modlitwą różańcową. Wierni z całej Polski modlić się za bezpieczeństwo nie tylko naszego kraju, ale także całego świata. W akcję „Różaniec do Granic” włączają się również artyści i ludzie mediów, co jest bardzo krytykowane przez przeciwników.

Fot. shotscreen/YouTube.com

Jednym z ambasadorów akcji jest Krzysztof Ziemiec, który prowadzi między innymi „Wiadomości” na antenie TVP.

Patrząc na to, co widzimy także i u nas, w Polsce, zaczynam dochodzić do wniosku, że chyba żyjemy w epoce czasów ostatecznych, kiedy zło próbuje pokazać swoją wielką siłę. Kiedy próbuje wedrzeć się do życia każdego z nas. (…) To bardzo złe. Musimy to zatrzymać, żeby nie było za późno. Kiedy nie ma nadziei, kiedy wszystkie inne narzędzia zawodzą, zostaje nam modlitwa. Największą moc ma różaniec. Pokażmy jego siłę - powiedział Ziemiec, zachęcając do włączenia się w modlitwę.

Nie spodobało się do Tomaszowi Lisowi, który rozwścieczony na Twitterze zaatakował Krzysztofa Ziemca.

A co z modlitwą, żebyście w Wiadomościach nie kłamali i nie manipulowali? Ona też może mieć moc? Bo jak tak to dołączymy - napisał Lis.

A co z modlitwą, żebyście w Wiadomościach nie kłamali i nie manipulowali? Ona też może mieć moc? Bo jak tak to dołączymy. https://t.co/VfMtNIlu32 — Tomasz Lis (@lis_tomasz) 5 października 2017

Ale to nie koniec złośliwych wpisów Lisa. Solą w oku mu także rozmach akcji.