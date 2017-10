Toruń: Caritas Diecezji Toruńskiej świętuje jubileusz 25-lecia istnienia

2017-10-05 20:16

xpb / Toruń / KAI

Caritas Diecezji Toruńskiej świętowała w czwartek, 5 października, jubileusz 25-lecia istnienia. Uroczystej Mszy św. w intencji pracowników, współpracowników, wolontariuszy i podopiecznych Caritas przewodniczył bp Andrzej Suski.

Fot. Anna Głos/diecezja-torun.pl

Uroczystości rozpoczęły się o godz. 11 w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki w Toruniu. Podczas uroczystej gali prezentowano dzieła powstałe dzięki Caritas Diecezji Toruńskiej oraz dziękowano osobom, instytucjom i organizacjom za okazaną wszechstronną pomoc w podejmowaniu dzieł miłosierdzia.

- W roku jubileuszowym naszej diecezji także Caritas Diecezji Toruńskiej obchodzi 25-lecie swej działalności w służbie ludziom potrzebującym pomocy, którą świadczy w duchu chrześcijańskiej miłości do Boga i bliźniego. Jest to zarazem pomoc duchowa i materialna. Stanowi ona niejako ramię duszpasterskiej misji Kościoła, a także ważny element integracji społecznej poprzez stałą współpracę Caritas ze wspólnotami parafialnymi, instytucjami życia publicznego oraz indywidualnymi darczyńcami – podkreślał bp Andrzej Suski.

Jubileuszowe uroczystości wpisywały się w obchody liturgicznego wspomnienia św. Faustyny, sekretarki Bożego Miłosierdzia, dlatego Msza św. sprawowana była w diecezjalnym sanktuarium Bożego Miłosierdzia na toruńskich Koniuchach. Eucharystii przewodniczył bp Andrzej Suski, który u początku tworzenia nowej diecezji toruńskiej powołał jako pierwszą instytucję diecezjalna właśnie Caritas. Oprócz wiernych świeckich i kapłanów licznie zgromadzone były siostry Pasterki oraz siostry Karmelitanki Dzieciątka Jezus, które od początku zaangażowane są w posługę miłości realizowaną przez Caritas.

W homilii bp Andrzej Suski przypomniał, że każdy z nas jest powołany do świętości. Postawił pytania o to, czym jest świętość i zaznaczył, że prawdziwa świętość polega na przełożeniu słów Ewangelii na życie. Dzięki postawie ewangelicznych ludzi, którzy stają się żywym obrazem Chrystusa możemy każdego dnia niejako dotykać nieba. Do takich ludzi należy św. Faustyna. Bp Suski przypomniał życiorys tej wielkiej świętej, która była wielka nie intelektualną wiedzą, czy wybitnymi zdolnościami, ale wrażliwością na głos Boga i głęboką pobożnością wyrażaną przez miłość.

Bp Suski przypomniał wydarzenie z życia św. Faustyny, gdy mimo złej pogody i własnej choroby pospieszyła chorej współsiostrze z pomocą. - Wtedy zrozumiała czym jest owa miłość miłosierna, że jest miłością służby, miłością ofiary, a szczytem takiej miłości jest Jezus Miłosierny – mówił bp Suski. Siostra Faustyna coraz lepiej rozumiała, co to znaczy być Apostołką Bożego Miłosierdzia i coraz bardziej ufała Jezusowi. – Miłosierdzie to miłość, która porusza serce, która ściska serce, wstrząsa wnętrzem człowieka, wyzwala największe współczucie, troskę serdeczną i natychmiastowa gotowość przybycia z pomocą – podkreślił biskup.

Hierarcha przypomniał słowa św. Jana Pawła II wypowiedziane podczas jego ostatniej pielgrzymki do ojczyzny, gdy w sanktuarium w Łagiewnikach wołał, że trzeba, by iskra Bożego Miłosierdzia rozeszła się na cały świat. - Owa iskra zajaśniała w świecie poprzez wielki Jubileusz Miłosierdzia. Ta iskra jest również u początku tego sanktuarium, u początku domu pomocy Samarytanin i wielkiego dzieła Caritas naszej diecezji. Płonie ten ogień od 25 lat i rozprzestrzenia się w wielu miejscach naszej diecezji. Jest to ogień zapalający wiele serc, wielbią i wyznają Boże miłosierdzie oraz czynią miłosierdzie według wskazań Jezusa, bo wiedzą, że tylko miłosierni miłosierdzia dostąpią – dodał bp Suski.

Dary ofiarne do ołtarza przynieśli podopieczni Caritas. Dziękując wszystkim za udział w uroczystości ks. prał. Daniel Adamowicz, dyrektor Caritas Diecezji Toruńskiej zaznaczył, że z obrazu Jezusa Miłosiernego uczymy się wrażliwości na biedę człowieka, ale także pokornego kroczenia droga miłości, której jesteśmy sługami.

Caritas Diecezji Toruńskiej została powołana do istnienia dekretem bpa Andrzeja Suskiego z 2 kwietnia 1992 r.

