Toporów: uroczystości ku czci św. Franciszka z Asyżu

2017-10-05 11:20

Marian Banasik

„Jak bardzo potrzeby jest św. Franciszek dzisiejszemu światu” - mówił w homilii ks. Mariusz Frukacz, redaktor tygodnika katolickiego „Niedziela”, który wieczorem 4 października przewodniczył Mszy św. ku czci św. Franciszka z Asyżu w parafii pw. św. Franciszka z Asyżu w Toporowie.

Fot. Fresk Cimabuego. frag.

Mszę św. z ks. Frukacz koncelebrowali: ks. Marian Morga, duszpasterz parafii w Toporowie oraz ks. Adam Borek – pierwszy duszpasterz parafii w latach 1987-90.

„W duchowości św. Franciszka chcemy kształtować nasze życie. Pragniemy, by słowa Biedaczyny z Asyżu „pokój i dobro” stały się programem naszego życia” - mówił na początku Mszy św. ks. Marian Morga, duszpasterz parafii w Toporowie.

W homilii ks. Frukacz odnosząc się do tekstu Ewangelii podkreślił, że „św. Franciszek z Asyżu to był człowiek Ewangelii, który w pokorze i ubóstwie szedł za Chrystusem” - Jego ubóstwo miało kierunek na człowieka, żeby pomagać biednym. On klęczał przed Bogiem, ale także przed każdym biednym człowiekiem – mówił ks. Frukacz i dodał, że „św. Franciszek jest znakiem dla współczesnego świata, a nawet w pewnym sensie znakiem sprzeciwu wobec tzw. światowości”.

- Św. Franciszek to człowiek miłości drugiego człowieka. To człowiek pokoju. Wszędzie szedł z pokojem, niósł dobro i miłość – kontynuował ks. Frukacz.

Kaznodzieja wskazał również na pokorę jako ważny wymiar życia Biedaczyny z Asyżu – Wiarygodność świadectwa św. Franciszka łączy się z postawą pokory. To pokora daje pokój serca i dobro duchowe człowiekowi. To pokora prowadzi ku świętości - podkreślił kaznodzieja.

Ks. Frukacz mówiąc, że pokora jest źródłem prawdziwego pokoju serca przypomniał słowa Tomasza a Kempie z „O naśladowaniu Chrystusa”: „Staraj się, synu, spełniać raczej cudzą wolę niż własną. Zawsze wybieraj mniej niż więcej. Szukaj zawsze niższego miejsca i poniżaj się przed innymi. Pragnij zawsze i módl się, aby działa się w tobie jedynie wola Boga” – napisał Tomasz a Kempis.

Kaznodzieja wskazał również na przykład św. Jana XXIII – papieża dobroci, dla którego pokora jako źródło pokoju serca miała ogromne znaczenie – Na kartach jego „Dziennika duszy”, niemal na każdej stronie tych duchowych zapisków jest odniesienie do pokory, jako bardzo ważnej cnoty życia chrześcijańskiego – wskazał ks. Frukacz, który zacytował również słowa, które bp Albino Luciani, późniejszy papież Jan Paweł I, wypowiedział w Canale d’Agordo 6 stycznia 1959 r. po nominacji i święceniach na biskupa diecezji Vittorio Veneto: „Pewnych rzeczy Pan nie chce zapisać ani w brązie, ani w marmurze, ale pisze je wręcz w prochu, aby było jasne, że wszystko jest dziełem i wszystko zasługa jedynie Pana …ja jestem czystym i biednym prochem, na tym prochu Pan napisał godność biskupią znamienitej diecezji Vittorio Veneto. Jeśli kiedyś coś dobrego z tego wszystkiego wyniknie, to niech to będzie jasne już teraz: jest to wyłącznie owoc dobroci, łaski, miłosierdzia Pana” – mówił wówczas bp Albino Luciani.

Redaktor „Niedzieli” wskazał również na to, że św. Franciszek z Asyżu upodobnił się do Chrystusa stając się Jego świadkiem obecności i miłości w świecie – Znakiem głębokiego zjednoczenie św. Franciszka z Chrystusem ukrzyżowanym były stygmaty. A św. Franciszek to przykład ewangelicznego radykalizmu – zakończył redaktor „Niedzieli”.

Podczas uroczystości ks. Frukacz poświęcił odnowione figury Najświętszej Maryi Panny oraz św. Franciszka z Asyżu. Uroczystości zakończyła procesja z Najświętszym Sakramentem.

Parafię w Toporowie erygował 4 kwietnia 1988 r. bp Stanisław Nowak. Rolę świątyni pełniła tu początkowo murowana kaplicę pw. Przemienienia Pańskiego postawiona po 1870 r. na miejscu drewnianego kościoła z murowaną zakrystią, który spłonął 7 lipca 1830 r. W 1987 r. przystąpiono do wznoszenia nowego obiektu sakralno-katechetycznego. Kościół został uroczyście poświęcony 16 kwietnia 1990 r. przez abp. S. Nowaka..

Na terenie parafii w oddzielonym od Toporowa przez rzekę Wartę Kamionie jest niewielka kapliczka wystawiona z budulca istniejącego tu w XVI i XVIII w. drewnianego kościoła (który został rozebrany przed r. 1765) pełniącego funkcję filii macierzystej parafii.

Warto podkreślić, że w XVI i XVII wieku na terenie obecnej parafii działała Konfraternia Bractwa Ubóstwa Chrystusowego, którą w 1638 r. zatwierdził papież Urban VIII. Konfraternię założył pochodzący z Kamiona ks. Adam Maląg, wówczas proboszcz kościoła św. Floriana na Kleparzu.

W rozmowie z „Niedzielą” ks. Marian Morga podkreślił, że chciałby odnowić działalność Bractwa Ubóstwa Chrystusowego – Myślę, że to byłaby piękna realizacja charyzmatu św. Franciszka z Asyżu, a także nasza odpowiedź na apel papieża Franciszka – powiedział „Niedzieli” ks. Morga.

