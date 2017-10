O przygodzie bycia tatą na IX Międzynarodowym Forum Tato.net

2017-10-05 08:57

Antoni Szymański Senator RP

30 września w Łochowie niedaleko Warszawy gościło ponad pół tysiąca mężczyzn, którzy wysłuchiwali wykładów i prezentacji, dyskutowali podczas paneli, dzielili się świadectwem w grupach tematycznych, odnawiali przyjacielskie więzi i nawiązywali szereg nowych kontaktów. Na co dzień panowie ci znają się z Klubów Ojca, rozsianych po całej Polsce i Europie, z kilkudniowych warsztatów poświęconych kształceniu ojcowskich kompetencji, a także letnich wypraw na kajaki i skałki, odbywanych wspólnie z dziećmi. Przyjeżdżają też osoby nowe, zaciekawione rozmachem imprezy i jakością programu. Przyciąga ich wszystkich najwspanialsza przygoda, jaką może przeżyć mężczyzna – przygoda bycia tatą.

Fot. natalyfoto/ Fotolia.com

Polub nas na Facebooku!

Uczestników zaopatrywali w przydatną wiedzę i kompetencje uznani eksperci, wśród których znaleźli się min. jezuita o. Józef Augustyn SJ, dr Stanisław Sławiński, o. Wasilij Micholc z Rumunii czy Piotr Czekierda. Szczególną uwagę zwrócił gość specjalny forum – znany bloger, pastor, założyciel strony Become Minimalist – Joshua Becker z USA. Jest on autorem przetłumaczonej na język polski książki Im mniej tym więcej, w której przybliża podstawowe zasady minimalizmu – nurtu, kładącego nacisk na pozbywanie się zbędnego balastu spraw, rzeczy i zajęć, po to, by skupić się na tym co naprawdę ważne. Jego przedłożenie miało bezpośredni związek z głównym tematem tegorocznego forum, który brzmiał: Wolność i dyscyplina. Według ekspertów są to wartości nieprzeciwstawne lecz uzupełniające się w rozwoju osobistym ojców, a także wychowaniu ich dzieci.

Na spotkaniu, jak co roku nie zabrakło postaci znanych z mediów. Najsilniejsze wrażenie w tej grupie wywarło świadectwo polarnika i społecznika Marka Kamińskiego. Człowiek ten mimo swojej popularności, zupełnie nie przypomina celebryty. W prostocie i skromności opowiadał o tym jak fakt, że jest ojcem skłania go do szczególnej rozwagi w podejmowaniu trudnych i nieraz ekstremalnych decyzji, ważących na bezpieczeństwie innych i własnym. Wskazywał na siłę niepozornych nawyków, takich jak zachowanie porządku dnia codziennego i wykonywanie czynności według planu, które powodują, że poprzez małe rzeczy dochodzi się do wielkich efektów.

Przemysław Babiarz popularny dziennikarz sportowy brawurowo poprowadził najważniejsze wydarzenie towarzyszące forum, którym była gala laureatów Tato.net (odbyła się w piątkowy wieczór 29 października). Wówczas to po raz pierwszy wręczono nagrody w kategorii Top tatusiowie, przeznaczone dla podmiotów, które wprowadziły ostatnio na rynek reklamy, oparte o wartości ojcowskie. Docenione zostały m.in.: Mercedes-Benz Polska za „dowartościowanie ojcostwa w kampanii #4fathers” i Fundacja Mamy i Taty za pomysłowość w kreacji kampanii społecznej Fajnie Być Tatą.

Reklama

Tego wieczoru wręczono również statuetki ojcowskiego Maxa, które przyznano Markowi Kamińskiemu, szkole ”Sternik” w Lublinie, a także guru ojcowskich klubów na Podlasiu – Jerzemu Dmowskiemu. Podczas wspomnianej gali, a także na całym forum zaznaczyły swoją obecność – co podkreślam z satysfakcją – instytucje państwowe. Prezydent RP, który objął honorowym patronatem Forum Tato.net. (reprezentowany przez min. Andrzeja Derę), Sejm RP (reprezentowany przez posła Roberta Telusa) oraz Senat RP (który miałem zaszczyt reprezentować). Przeczytałem do zgromadzonych orędzie, podpisane przez Przewodniczącego i Zastępców Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Senatu RP. Kilka zdań z tego tekstu pozwolę sobie zacytować jako podsumowanie niezwykłego IX Międzynarodowego Forum Tato.net

Rodzicielstwo to jedna z ważniejszych decyzji, jakie podejmuje człowiek.

Wybór ojcostwa dokonuje się w wolności i domaga się dyscypliny. Są to kluczowe atrybuty człowieczeństwa. (…) Będąc przekonanymi, że wydarzenie jakim jest IX Forum Ojców Tato.net nie pozostanie bez wpływu na losy rodziny w Polsce, Europie i na świecie, dziękujemy i gratulujemy jego Organizatorom i prelegentom. Wszystkim Uczestnikom życzymy, by zakończyli obrady mądrzejsi i silniej zmotywowani do kroczenia po męskiej i ojcowskiej drodze życia.

Na koniec odpowiedź na pytanie: dlaczego data forum jest w moim kalendarzu zaznaczona na czerwono? Zapewne domyślacie się Państwo, to proste – JESTEM TATĄ.

Działy: Społeczeństwo

Tagi: forum