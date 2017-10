Jasna Góra: dar serca uczniów szkół papieskich dla rówieśników w Aleppo

Na wzór rówieśników z Gietrzwałdu i Fatimy do jeszcze większej miłości do Boga i Matki Najświętszej zachęcał dzieci i młodzież bp Henryk Tomasik. Z udziałem ok. 15 tys. uczniów z ok. 350 placówek odbyła się na Jasnej Górze 17. Ogólnopolska Pielgrzymka Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. Wpisała się ona w dziękczynienie Bogu za dar objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie i Fatimie oraz koronację Maryi w jasnogórskim Wizerunku.

Bp Tomasik w homilii opowiedział uczniom o trzech ważnych przesłaniach maryjnych płynących z Jasnej Góry, Gietrzwałdu i Fatimy. Przekonywał młodych o wielkiej miłości Boga i Maryi. – To Matka Boża chce prowadzić z wami dialog, ale także czeka na odpowiedź. Przede wszystkim czeka na to, aby każdy z nas złożył wyznanie wiary, cały życiem. Chce także abyśmy głębiej wierzyli za tych, którzy nie wierzą, mocniej kochali za tych, którzy nie kochają, przepraszali, za tych, którzy grzeszą – zachęcał kaznodzieja.

- Od naszego patrona św. Jana Pawła II chcemy uczyć się postawy zawierzenia, by być „cały Twój” – zapraszał młodych bp Tomasik.

Tradycją stało się już, że podczas pielgrzymki na Jasną Górę szkoły włączają się w pomoc charytatywną chrześcijanom w różnych zakątkach świata podkreśla Maria Jolanta Nawrocka – Rolecka, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 380 w Warszawie, współorganizatorka spotkania.

Zebrane podczas tegorocznej pielgrzymki ofiary przedstawiciele papieskich placówek oświatowych przeznaczą m.in. na odbudowę zniszczonej przez wojnę szkoły w Aleppo oraz spalonego kościoła w Białymstoku na Syberii. - To dla nas bardzo ważne - podkreślali uczniowie m.in. z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Żychlinie i Szkoły Podstawowej nr 51 we Wrocławiu. - Czujemy więź z rówieśnikami z Aleppo modlimy się za nich również, ważne jest pomaganie szkole, bo została ona zrujnowana. Naprawdę ta wojna dotknęła bezbronnych ludzi którzy nie są niczemu winni i trzeba im pomóc - mówiła młodzież. Jasnogórskie pielgrzymki są kolejnym świadectwem budowania żywego pomnika św. Janowi Pawłowi II. Stanowią także przygotowanie do Dnia Papieskiego. Tegoroczna pielgrzymka odbyła się pod hasłem „Idźmy naprzód z nadzieją”.

Od wielu lat organizatorem pielgrzymki uczniów, rodziców i nauczycieli jest Zespół Szkół Integracyjnych im. Jana Pawła II w Radomiu oraz Gimnazjum nr 145 im. Jana Pawła II w Warszawie. Uczniowie i nauczyciele należący do rodziny zobowiązani są m.in. do przyjmowania w twórczy sposób nauk papieskich poprzez realizowanie ich w życiu. Ponadto szkoły organizują konkursy o różnej tematyce i zawody sportowe, a wszystko to w celu upowszechniania nauki patrona szkół Jana Pawła II

Najwięcej szkół, których patronem jest Jan Paweł II znajduje się w archidiecezji krakowskiej, tarnowskiej, sandomierskiej, rzeszowskiej oraz radomskiej. Kiedy powstawała rodzina szkół papieskich w 1998r., w Polsce było 70 placówek noszących imię Jana Pawła II. Najwięcej szkół wybrało sobie za patrona Jana Pawła II w 2000 roku - aż 60 i w 2003 - 50. W Polsce i na świecie jest ponad tysiąc placówek oświatowych pod patronatem Jana Pawła II.

Rodzina Szkół Papieskich spotkała się także dwukrotnie z Janem Pawłem II. Było to w 1999 roku w Łowiczu i 2002 roku w Krakowie. Pierwszym ich duszpasterzem był śp. biskup Jan Chrapek. Później śp. abp Zygmunt Zimowski, obecnie jest nim bp Henryk Tomasik.

