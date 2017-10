Różaniec Do Granic dzięki wsparciu Mecenasów

2017-10-03 13:21

Różaniec Do Granic zgromadzi 7 października br. na granicach Polski wiernych, którzy wspólnie będą się modlić o nawrócenie, pokój i bezpieczeństwo na świecie. Taki rozmach i skala wydarzenia nie byłyby możliwe, gdyby nie wsparcie Mecenasów, tj.: Grupy Energa, Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. i Reduty PWPW- Fundacji na Rzecz Obrony Pamięci Historii Polski, a także Fundacji SCALAM i Biura Turystyczno - Pielgrzymkowego Renovis.

Różaniec Do Granic to ogromne i wyjątkowe wydarzenie w sensie duchowym, ale także organizacyjnym. Poza głównym organizatorem – Fundacją Solo Dios Basta – w jego przygotowanie w całej Polsce zaangażowane są dziesiątki osób świeckich i duchownych. W każdej z 22 diecezji wzdłuż granicy Polski nad jego powodzeniem czuwają specjalnie do tego celu wyznaczeni koordynatorzy. Do udziału we wspólnej modlitwie zapraszają Ambasadorzy, wśród których znaleźli się znani aktorzy, dziennikarze oraz inne osobistości świata kultury i mediów.

Wsparcie w organizacji wydarzenia Różaniec Do Granic zapewniają także Mecenasi wydarzenia, a wśród nich:

• Grupa Energa

• Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. i Reduta PWPW - Fundacja na Rzecz Obrony Pamięci Historii Polski

• Fundacja „Scalam - prostujemy drogi życia” i Biuro Pielgrzymkowe Renovis

Przypomnijmy: 7 października br. wierni w całym kraju udadzą się na granice Polski, aby wspólnie modlić się o pokój i błogosławieństwo dla Ojczyzny i całego świata. Pielgrzymi spotkają się o godzinie 10:30 w blisko 330 kościołach stacyjnych, położonych wzdłuż granicy naszego kraju. Po odprawionej w nich Mszy Świętej przejdą do „stref modlitwy”, gdzie o godzinie 14:00 rozpocznie się odmawianie Różańca.

- Różaniec Do Granic imponuje skalą przedsięwzięcia, ale także porusza głębokim i pozytywnym duchowym przesłaniem, zakorzenionym w objawieniach maryjnych. Z pewnością wybrzmi ono nie tylko w granicach Polski, którą pielgrzymi obejmą modlitwą, ale także poza nimi, zarówno w targanej kryzysami Europie, jak i na całym świecie. Mam nadzieję, że elementarne chrześcijańskie wartości, jak miłosierdzie, życzliwość czy pomoc bliźniemu w potrzebie, znajdą uznanie nie tylko wśród wiernych, ale zostaną docenione przez wszystkich ludzi dobrej woli. Cieszę się, że jako Grupa Energa mogliśmy wesprzeć tak ważną i pomysłową akcję – podkreśla Grzegorz Ksepko, Wiceprezes Zarządu Energa SA ds. Korporacyjnych.

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. jest Mecenasem wydarzenia Różaniec Do Granic, ponieważ w swoich działaniach stara się podkreślać istotę poczucia tożsamości oraz praktykowania wartości chrześcijańskich w sferze publicznej. Wytwórnia wspiera te inicjatywy, które służą Polsce i Polakom.

- Różaniec Do Granic to niecodzienne wydarzenie, które ma szansę pokazać Narodowi Polskiemu jak ważne jest tworzenie wspólnoty i działanie na rzecz dobra Ojczyzny. W obecnych czasach, kiedy każdy jest narażony na różnorodne bodźce, przemierza życie w wiecznym pędzie, a dodatkowo zasypywany jest ogromną ilością informacji – istotne jest, by zatrzymać się choć na moment, dokonać refleksji i zdecydować, co jest tak naprawdę ważne. Różaniec Do Granic to wydarzenie, które odpowiada właśnie na tę potrzebę – mówi Piotr Woyciechowski, Prezes PWPW S.A.

Inicjatywy organizowane przez Fundację Solo Dios Basta od kilku lat wspiera też Fundacja „Scalam – prostujemy drogi życia”.

- Wspieramy wydarzenia, których organizatorami są Maciej Bodasiński i Lech Dokowicz, gdyż są one spójne i bliskie celom naszej Fundacji. Działamy na rzecz rozwoju życia duchowego w szczególności w środowisku młodzieży, która jest przyszłością naszej Ojczyzny, świata i Kościoła. 7 października w Święto Najświętszej Maryi Panny Różańcowej chcemy wspólnie się modlić i zaangażować do takiej modlitwy, jak największe grono naszych rodaków – deklaruje Elżbieta Sosnowska, Prezes Zarządu Fundacji „Scalam – prostujemy drogi życia”.

W działania włączyło się także Biuro Turystyczno - Pielgrzymkowe RENOVIS, które poprzez organizowane pielgrzymki, pomaga ludziom w spotkaniu się z Bogiem.

Różaniec Do Granic jest odpowiedzią na prośbę Matki Bożej o codzienne odmawianie Różańca, którą wyraziła 140 lat temu w polskim Gietrzwałdzie i 40 lat później w portugalskiej Fatimie. W obydwu przypadkach, jako ratunek dla świata Maryja wskazała pokutę i modlitwę różańcową.

