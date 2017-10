Podhale: górale przygotowani do akcji "Różaniec do Granic"

2017-10-03 10:42

jg / Nowy Targ / KAI

Strefy modlitwy na Babiej Górze, na Kasprowym Wierchu czy pod Wielką Krokwią. Podhalanie przygotowują się do akcji "Różaniec do Granic", która odbędzie się już w najbliższą sobotę 7 października. Modlitwie różańcowej w Ludźmierzu będzie przewodniczył metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski.

Fot. Malgorzata Cichoń

Aż 22 tzw. kościoły stacyjne z archidiecezji krakowskiej znalazły się w ogólnopolskiej akcji "Różaniec do Granic". W Zakopanem i w Ludźmierzu modlitwę poprowadzi metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski. - Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie. Abp Jędraszewski rozpocznie modlitwę z udziałem dzieci punktualnie o godz. 14.00 w Maryjnym Ogrodzie Różańcowym - zaprasza ks. Jerzy Filek, kustosz ludźmierskiego sanktuarium.

Wierni z Ludźmierza i osoby, które zgłosiły się do odmawiania różańca u Królowej Podhala pojadą także autobusami w okolice Chochołowa i Podczerwonego, na granicę polsko-słowacką.

Plan akcji wszędzie jest taki sam. We wszystkich kościołach stacyjnych o godz. 10.30 rozpocznie się krótka konferencja wprowadzająca, o godz. 11.00 odprawiona zostanie Msza św., po niej odbędzie się krótkie nabożeństwo eucharystyczne, a następnie wolontariusze skierują uczestników do "stref modlitwy" rozmieszczonych co kilkaset metrów wzdłuż całej granicy Polski.

Granica archidiecezji krakowskiej od południa i granica Polski ze Słowacją to jednocześnie pasmo tych samych miejscowości, od okolic Suchej Beskidzkiej poprzez Orawę, Podhale aż do Sromowiec Wyżnych w Pieninach. Wszędzie tam będą punkty modlitewne. Te najbardziej "strome" znajdą w Tatrach, być może na samym Giewoncie. Grupa modlitewna dotrze również na Kasprowy Wierch. - Parafianie i osoby, które zapisały się w naszym kościele staną także na Wielkiej Krokwi - mówi ks. Mariusz Dziuba z Zakopanego.

Proboszcz parafii św. Krzyża dodał, że grupa śmiałków wybiera się ponadto z różańcem w ręku na Rysy. Metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski będzie też przewodniczył Mszy św. o godz. 11.00 w kościele św. Krzyża w Zakopanem.

Z kolei pod powodzą ks. Pawła Kubaniego młodzi z Grup Apostolskich w naszej diecezji punkt modlitewny zorganizują na Babiej Górze. - Jedyne co nam może pokrzyżować plany to pogoda. Jednak kiedy będą niesprzyjające warunki atmosferyczne udamy się z młodzieżą na dawne przejście graniczne w Chyżnem na Orawie - mówi z radością ks. Kubani.

W akcję "Różaniec do Granic" zaangażowała się niemal cała parafia w Brzegach koło Bukowiny Tatrzańskiej. - Główne miejsce naszej modlitwy będzie na Wzgórzach Wierchowych. Stamtąd słowa pozdrowienia Maryi będzie słychać na całą miejscowość - informuje z radością proboszcz o. Konrad Duk. Oprócz tego wysłannicy parafii udadzą się do kapliczki Matki Boskiej od Szczęśliwych Powrotów niedaleko Morskiego Oka.

Mocne posiłki modlitewne organizuje parafia w Czarnym Dunajcu. - Cały czas lista osób, które zapisały się na specjalnej stronie internetowej rośnie. Przypomnę, że zgłaszać się można w zasadzie do samego dnia, w którym organizowana jest akcja - mówi ks. Krzysztof Kocot, proboszcz parafii w Czarnym Dunajcu i zarazem tamtejszy dziekan. Duchowny podkreśla, że na terenie parafii i sąsiednich miejscowości będzie zorganizowanych kilkanaście punktów modlitewnych (w odległości między sobą od 0,5 do 1 km), do których udadzą się kilkunastoosobowe grupy.

- Ze względów bezpieczeństwa i walory przyrodnicze (tereny torfowiskowe) nie wszystkie punkty będą bezpośrednio na granicy państwa, ale w bliskim sąsiedztwie z nią, np. w pobliżu ścieżek rowerowych. Do obstawienia mamy teren od Baligówki przez Czarny Dunajec, Podczerwone, Konikówkę, Chochołów aż do Witowa - wymienia ks. Kocot. Górale będą modlić się także przy drodze wojewódzkiej wiodącej przez wymienione miejscowości, która prowadzi do Zakopanego.

W "Różaniec do Granic" chętnie zaangażują się uczniowie z Liceum Katolickiego w Czarnym Dunajcu, które prowadzi Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich z Częstochowy. - Otworzymy naszą szkołę dla wszystkich osób przyjezdnych i oczywiście miejscowych parafian. Budynek placówki mieści się w bezpośrednim sąsiedztwie z kościołem. Przed wyjściem na modlitwę będzie czas na kawę czy herbatę oraz mały poczęstunek. Nasi uczniowie i nauczyciele także chętnie wezmą udział w ogólnopolskiej modlitwie - zapewnia dyrektor szkoły Teresa Dziwisz. Dodaje, że już od początku września społeczność szkolna modli się codziennie na różańcu.

Kościoły stacyjne w archidiecezji krakowskiej znajdują się jeszcze w Lachowicach, Stryszawie, Zawoi (trzy świątynie), Skawicy, Lipnicy Wielkiej, Jabłonce, Kościelisku, sanktuarium na Krzeptówkach, Bukowinie Tatrzańskiej, Jurgowie, Łapszach Wyżnych i Niżnych, Niedzicy, Kacwinie oraz w Sromowcach Wyżnych, położonych blisko Spływu Przełomem Dunajcem. - Może uda się, w zależności od pogody, poprowadzić modlitwę bezpośrednio na naszych łodziach, pływających na Dunajcu - mówi Jan Sienkiewicz, prezes Stowarzyszenia Flisaków Pienińskich.

