Pierwsza na świecie koronacja fresku Matki Bożej

2017-10-03 08:43

Ks. Daniel Marcinkiewicz

Fot. Ks. Daniel Marcinkiewicz

Koronowany fresk Matki Bożej w Dzierżoniowie

„Stojąc wobec Matki Najświętszej musimy sobie zdać sprawę z faktu, że to właśnie Ona w naszych sprawach, potrzebach, niepokojach i bolączkach rozmawia z Jezusem” – powiedział 1 października biskup Ignacy Dec w kościele pw. św. Jerzego w Dzierżoniowie, z okazji pierwszej na świecie koronacji fresku „Matki Boskiej Dzierżoniowskiej – Matki Miłosierdzia” – koronami poświęconymi przez papieża Franciszka.

Uroczystą Mszę św. pod przewodnictwem biskupa Ignacego Deca ordynariusz diecezji świdnickiej, koncelebrowali bp Stefan Regmunt, biskup senior diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, bp Marek Mendyk, biskup pomocniczy diecezji legnickiej, którzy przed laty pracowali w dzierżoniowskiej parafii oraz kapłani diecezjalni i zakonni.

W homilii bp Dec zaznaczył, że Matka Boża przychodzi do nas i daje nam znaki swojej obecności i miłości w ziemskim Kościele, którymi są zjawienia. „Znamy dobrze historię zjawień Maryi w czasach nowożytnych, które warto przypominać, i do nich wracać. Wkrótce po odkryciu Ameryki, w grudniu 1531 roku, Maryja zjawia się nowo ochrzczonemu Indianinowi Juan Diego. Po tym zjawieniu około 9 milionów Indian, w krótkim czasie przyjęło chrzest. W XIX wieku miały miejsce trzy ważne i znane zjawienia: w 1846 roku – w La Salette, w Alpach francuskich, 12 lat później, w 1858 roku w Lourdes. Maryja rozmawia z czternastoletnią Bernadettą Soubirous. Nazywa się Niepokalanym Poczęciem. Trzecie zjawienie miało miejsce w Polsce, w Gietrzwałdzie, w 1877 roku. Matka Boża rozmawiała po polsku. W XX wieku najsłynniejsze zjawienie się Matki Bożej miało miejsce w 1917 roku w Fatimie. Należy wskazać, że wszystkie te wymienione zjawienia Matki Bożej miały na celu dobro ludzkości, gdyż w każdym było wezwanie do nawrócenia, pokuty i do modlitwy różańcowej” – mówił.

Biskup świdnicki wskazując na scenę z Kany Galilejskiej opisaną w Ewangelii św. Jana tłumaczył, że i również miasto Dzierżoniów i kościół pw. św. Jerzego jest miejscem szczególnej obecności Maryi.

„Namalowanie historycznego fresku przed 500 laty Matki Boskiej Dzierżoniowskiej – Matki Miłosierdzia nie było sprawą przypadku. To z pewnością Maryja natchnęła tego człowieka, który wykonał to dzieło, aby ten wizerunek był znakiem Jej obecności i miłości do mieszkańców tego miasta” – podkreślał bp Dec.

Wskazując na koronowany fresk Matki Bożej „Matki Miłosierdzia”, celebrans zauważył, że dzisiejszy świat jest skażony nieustanną walką zła z dobrem, kłamstwa z prawdą.

„W Europie wielu ludzi odeszło od Boga, albo zepchnęło Go zupełnie na margines życia, żyjąc tak, jakby Boga nie było. Potomkowie marksistów, dzisiejsi liberałowie, lewacy i relatywiści przeobrazili marksizm filozoficzno-społeczny w marksizm kulturowy. Trwa walka z chrześcijaństwem w Europie i w świecie. Trwa walka z życiem. Nie bierze się w prawną obronę istot najsłabszych i bezbronnych, dzieci nienarodzonych. Trwa walka z tradycyjnym modelem małżeństwa i rodziny. W naszym kraju zapowiadane są nowe czarne marsze w obronie praw do aborcji, ale także publiczne protesty w obronie korupcji, kradzieży, funkcjonowania różnych mafii i grup przestępczych” – mówił celebrans.

Na zakończenie homilii biskup Ignacy Dec zachęcił, by poprzez fakt koronacji fresku Matki Boskiej Dzierżoniowskiej – Matki Miłosierdzia wierni odnowili w sobie miłość do Maryi, zawierzając się Jej Niepokalanemu Sercu oraz by byli wierni Ewangelii, Krzyżowi, niedzielnej Eucharystii i zachowywali Boże przykazania, zwłaszcza przykazanie miłości Boga i bliźniego – podsumował.

Bezpośrednio po homilii nastąpił obrzęd odsłonięcia ukoronowanego fresku przez ordynariusza diecezji świdnickiej. Biskupowi towarzyszyli w tym momencie bp Stefan Regmunt i bp Marek Mendyk oraz proboszcz parafii pw. św. Jerzego w Dzierżoniowie ks. kan. Józef Błauciak. Na koniec obrzędu wszyscy zebrani odmówili "Pod Twoją obronę" i przystąpiono do dalszej części liturgii.

Korony i suknie dla Matki Bożej wykonał pan Mariusz Drapikowski, bursztynnik z Gdańska, który podarował w dniu koronacji dla parafii pw. św. Jerzego w Dzierżoniowie monstrancję do wieczystej adoracji.

Oprawę muzyczną zapewnił chór wraz z orkiestrą składającą się z uczestników warsztatów muzyczno-liturgicznych, prowadzonych przez Huberta Kowalskiego i Piotra Pałkę.

Działy: Polska Niedziela Świdnicka

Tagi: koronacja