Dyskusja o szczepieniach

2017-10-03 07:28

Coraz więcej wątków w debacie o szczepieniach. Przypomnijmy, że o pogłębioną dyskusję naukową oraz debatę społeczną na temat szczepionek zaapelował kilka dni temu Zespół Ekspertów KEP ds. Bioetycznych.

- W wyniku obecnego stanu wiedzy i braku głębszej dyskusji nad koniecznością i odmową szczepień, mamy coraz częściej do czynienia z pewnego rodzaju konfliktem interesów między ochroną dobra człowieka – a więc zarówno praw dziecka jaki i jego rodziców, a dobrami jakimi są zdrowie indywidualne i publiczne – powiedział abp Hoser.

Zwrócił uwagę, że wiele chorób zakaźnych dziesiątkujących ludzkość udało się opanować tylko dzięki masowym szczepieniom. Ich zaniechanie w dobie globalizacji i masowych kontaktów międzyludzkich może grozić nawrotem opanowanych epidemii. Stąd niezwykle istotna staje się potrzeba pogłębionej dyskusji naukowej i debaty społecznej na temat szczepionek w tym poliwalentnymi – czyli skojarzonymi, które są jednocześnie skierowane przeciwko trzem a nawet więcej liczbie chorób, a które ze względu na uboczne skutki budzą coraz większe kontrowersje.

Abp Hoser zwrócił uwagę, że trzeba uniknąć wszystkich nadużyć, jakie są możliwe ze względu na prawa rynku i kryjący się za tym agresywny marketing.

Jednym z pomysłów mającym uspokoić nastroje wokół szczepień obowiązkowych jest projekt, by stworzyć specjalny fundusz z którego wypłacane będą odszkodowania za tzw. niepożądane odczyny poszczepienne (NOP), czyli mówiąc prościej: powikłania występujące u dzieci po szczepieniach. Paweł Skutecki, poseł Kukiz’15 i wiceprzewodniczący Zespołu Parlamentarnego ds. Bezpieczeństwa Szczepień Dzieci i Dorosłych w wywiadzie dla portalu Bydgoszcz24.pl skomentował ten nowy pomysł.

- Swój projekt ustawy przygotowuje Ministerstwo Zdrowia, swój przygotował mój klub. Żeby było zabawniej, mam poważne uwagi do obu. Nie podoba mi się na przykład, żeby na ten fundusz płaciły koncerny, bo to nie one nakładają na Polaków obowiązek szczepień – powiedział Skutecki.

Poseł podzielił się też swoimi wątpliwościami dotyczącymi „konfliktu interesów” według niego występujący u osób doradzających ministrowi zdrowia w sprawach szczepień.

- Nie można nie pytać głośno, dlaczego kupiliśmy tańszą szczepionkę na pneumokoki, mimo, że jest warunkowo dopuszczona przez ministra na podstawie przepisów o kataklizmach, a która chroni przed 10 typami serologicznymi pneumokoków. Konkurencyjna szczepionka, nieco droższa, chroni przed 13 – mówił w wywiadzie dla Bydgoszcz24.pl poseł Skutecki, dodając, że właśnie te trzy serotypy, których nie ma w szczepionce 10-walentnej refundowanej przez państwo, najczęściej występują w Polsce. Kolejna partia szczepionek przeciwko pneumokokom ma zostać zakupiona jeszcze w tym roku – mówi o tym przyjęta niedawno tzw. specustawa zdrowotna.

O etycznych kwestiach związanych ze szczepieniami mówił również, w wywiadzie dla „Dziennika Gazety Prawnej” Zbigniew Szawarski, filozof, etyk, przewodniczący Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN. Z jednej strony nazwał on ruch antyszczepionkowców „szaleńcami”. Z drugiej poruszył ważną kwestię zgody rodziców na szczepienie ich dziecka.

- Polscy lekarze nauczyli się, że zasada świadomej zgody to świętość, którą trzeba uszanować. Ale od świadomości, że ona istnieje, do kultury świadomej zgody jest bardzo daleko. W klinikach położniczych nie pytamy rodziców, czy chcą szczepień dla dziecka, tylko są podawane, bo takie są standardy. W USA zanim pacjent dostanie lek, to przychodzi lekarz i mówi: zamierzamy panu podać to i to, czy pan się zgadza? Założenie jest takie: jestem kompetentny i świadomy, więc mogę decydować o sobie – powiedział Szawarski.

