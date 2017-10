Wkrótce XVII Dzień Papieski

2017-10-02 17:07

pgo, lk / Warszawa / KAI

Czuwania modlitewne, koncerty ewangelizacyjne, konferencje, gry miejskie, spektakle, musicale oraz aktywności sportowe - tak w sobotę i niedzielę 7-8 października m.in. w Warszawie, Krakowie i Katowicach oraz innych miastach Górnego Śląska obchodzony będzie XVII Dzień Papieski. Tradycyjnym punktem tego dnia będzie również przykościelna i publiczna zbiórka na fundusz stypendialny Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

Polub nas na Facebooku!

Obchody Dnia Papieskiego będą miały tradycyjnie charakter ogólnopolski. W wielu miastach odbędą się czuwania modlitewne, koncerty ewangelizacyjne, konferencje, gry miejskie, spektakle, musicale oraz aktywności sportowe. Wydarzenia nawiązują do życia św. Jana Pawła II oraz propagują Jego nauczanie.

Hasłem tegorocznego Dnia Papieskiego są słowa „Idźmy naprzód z nadzieją!”, zaczerpnięte z listu apostolskiego "Novo millennio ineunte" św. Jana Pawła II. Hasło to – tłumaczy Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” – ma być zaproszeniem do tego, by poprzez Dzień Papieski docierać do głębi nauczania Papieża Polaka. Jan Paweł II wypowiadając te słowa, chciał, by ludzie stawali się świadkami nadziei we współczesnym świecie.

Warszawa

Reklama

Centralne obchody będą miały miejsce w Warszawie. Rozpoczną się poranną Mszą św. w Bazylice Świętego Krzyża transmitowaną przez Program 1 Polskiego Radia, której przewodniczyć będzie bp Marek Mendyk. W południe z kolei stypendyści będą modlić się w intencji darczyńców Fundacji podczas Mszy św. w Świątyni Opatrzności Bożej, celebrowanej przez kard. Kazimierza Nycza.

Tradycyjnie, po Mszy św., odbędzie się także Koncert Galowy Dnia Papieskiego w Świątyni Opatrzności Bożej transmitowany przez TVP1 od 15.50. W przeddzień Dnia Papieskiego, 7 października, na Zamku Królewskim podczas uroczystej gali transmitowanej przez TVP2, wręczone zostaną Nagrody TOTUS TUUS.

W koncercie weźmie udział m.in. znana wokalistka Halina Frąckowiak. Jak podkreśla, chętnie bierze udział w koncertach charytatywnych, które są dedykowane uzdolnionej młodzieży. - Pomoc młodym ludziom jest ważna także dla nas, artystów. Mamy możliwość pomagania poprzez koncerty, ale i spotkania z młodzieżą po koncertach. Dajemy wtedy z siebie drugiemu człowiekowi to, co umiemy robić, czyli śpiewanie - uważa piosenkarka.

Kraków

Obchody Dnia Papieskiego w Krakowie uświetnią koncerty, spektakle, zabawy, konkursy. Patronat honorowy nad wydarzeniami objął abp Marek Jędraszewski oraz prezydent miasta Krakowa Jacek Majchrowski.

W sobotę 7 października o godz. 13.00 na Rynku Głównym stypendyści odtańczą taniec belgijski, zapraszając ludzi do wspólnego, niedzielnego świętowania. O godz. 15.30 w Arcybractwie Miłosierdzia przy ul. Siennej 5 odbędzie się spotkanie z Anną Dymną, założycielką Fundacji „Mimo wszystko”, która opowie o swojej działalności. Spotkanie to będzie miało charakter otwarty.

Główne krakowskie obchody Dnia Papieskiego 8 października rozpocznie Msza św. o godz. 10.00 pod przewodnictwem kard. Stanisława Dziwisza w Centrum Jana Pawła II. Następnie obchody przeniosą się do Arcybractwa Miłosierdzia, gdzie w godz. 12.00-17.00 będzie można skorzystać z atrakcji przygotowanych w ramach tzw. miasteczka rodzinnego.

Do dyspozycji dzieci i rodzin będzie fotobudka, stanowisko z losowaniem niespodzianek, kącik malowania twarzy, balonowe zoo, kącik kawowo-herbaciany ze słodkimi wypiekami czy miejsce gdzie dzieci będą mogły nauczyć się udzielania pierwszej pomocy. Stypendyści przygotowali też spektakl pt. „Audycja z wątkiem o nadziei”. Będzie to punkt zamykający niedzielne obchody.

Zdaniem organizatorów krakowskiego Dnia Papieskiego, hasło tegorocznego wydarzenia nawiązuje do konieczności okazania entuzjazmu wiary i zaniesienia go tam, gdzie jest on nieobecny. Chrześcijanin, jako człowiek nadziei, swoją postawą otwarcie sprzeciwia się bowiem postawie ludzi rozpaczy. - Tym bardziej więc my, nazywani „żywym pomnikiem” pragniemy wyjść do wszystkich, którzy zechcą wziąć udział w naszych obchodach, spotkać się i spędzić z nami czas – mówi Marcin Rudzki, koordynator Dnia Papieskiego wspólnoty krakowskiej.

Tydzień po głównych obchodach Dnia Papieskiego, 14 października odbędzie się I Bieg Papieski, nowa inicjatywa krakowskich stypendystów. Fundacja jako organizator wydarzenia zaprosiła do współpracy Stowarzyszenie „I Ty możesz być wielki”. Uczestnicy wystartują o godz. 11.00 i pokonają 5-kilometrową trasę przebiegającą przez teren należący do Centrum Jana Pawła II oraz teren Sanktuarium Bożego Miłosierdzia.

W biegu będą mogli wziąć wszyscy, którzy ukończyli 15 lat do dnia 14.10.2017r. Obowiązują zgłoszenia się poprzez formularz dostępny na stronie www.biegpapieskikrakow.pl co najmniej tydzień przed zawodami bądź w dniu imprezy w Biurze Zawodów. Udział w biegu jest bezpłatny, jednak uczestnicy mogą wesprzeć stypendystów dowolną kwotą wrzuconą do puszki.

W przygotowaniach tegorocznych wydarzeń Fundację wsparło wiele instytucji, m.in. Park Wodny w Krakowie, Centrum Wspinaczkowe „Forteca”, Wydawnictwo Edukacyjne, Filharmonia Krakowska, Ośrodek Sportowo - Rekreacyjny "Kurdwanów Nowy", Muzeum Narodowe w Krakowie, Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” czy Teatr Barakah.

Katowice

Obchody XVII Dnia Papieskiego w archidiecezji katowickiej rozpocznie w sobotę miasteczko rodzinne na rynku miasta organizowane przez studentów katowickiej wspólnoty stypendystów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia". Będą tam atrakcje dla dzieci, m.in. kącik malowania twarzy, kącik plastyczny i muzyczny. Do dyspozycji będzie też fotobudka na tle św. Jana Pawła II. Podobne atrakcje będą czekały 15 października przy parafii Matki Bożej Piekarskiej na Osiedlu Tysiąclecia w Katowicach.

Koncert inauguracyjny obchodów XVII Dnia Papieskiego na Śląsku w Parku Tradycji w Siemianowicach Śląskich, prowadzony przez stypendystów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia rozpocznie się o godz. 16.00. Na scenie wystąpią m.in. uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 im. św. Jana Pawła II w Siemianowicach Śląskich i zespół „Mała Jetelinka”.

W niedzielę 8 października o 18.30 odprawiona zostanie Msza św. z udziałem stypendystów Fundacji KEP „Dzieło Nowego Tysiąclecia” w kościele mariackim w Katowicach oraz recital uzdolnionych muzycznie stypendystów.

Teatr Franciszka w Pałacu Młodzieży w Katowicach z okazji XVII Dnia Papieskiego przygotował musical „Dawid." Premiera i prapremiera odbędzie się 12 i 13 października

Inne miasta z archidiecezji katowickiej również włączają się w świętowanie. W Rybniku w Domu Kultury 15 października odbędzie się IV Rybnicki Charytatywny Koncert Papieski.

Tego samego dnia w Zabrzu w kościele pw. Świętej Anny odprawiona zostanie Msza św. z udziałem stypendystów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Po Eucharystii zaplanowano koncert muzyczny.

Obchody XVII Dnia Papieskiego w archidiecezji katowickiej zakończą się 22 października koncertem galowym "Idźmy naprzód z nadzieją" ku czci św. Jana Pawła II.

Organizowany od 2001 r. Dzień Papieski przypada zawsze w niedzielę poprzedzającą rocznicę wyboru kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Jest to także dzień łączności z Ojcem Świętym Franciszkiem.

Każdego roku Dzień Papieski jest wydarzeniem nie tylko duchowym, ale również intelektualnym i kulturalnym. Organizowane są konferencje, seminaria i sesje naukowe poświęcone nauczaniu papieskiemu. Obchodom w wielu miastach towarzyszą również liczne koncerty, konkursy, biegi czy spływy kajakowe, przedstawienia teatralne, wystawy zarówno ogólnopolskie jak i w formie przedsięwzięć lokalnych.

Wymiar charytatywny Dnia Papieskiego obejmuje ogólnopolską zbiórkę środków na fundusz stypendialny dla uzdolnionej, niezamożnej młodzieży z małych miast i wsi. W wyniku przykościelnej zbiórki na fundusz stypendialny Fundacja dzieło Nowego Tysiąclecia w 2016 r. otrzymała 7 mln 246 tys. 780 zł. W ramach zbiórki publicznej do puszek trafiło 925 tys. zł, a za pośrednictwem akcji SMS na konto "Dzieła" przekazano 203 281,40 zł.

Fundacja wspiera aktualnie 2300 młodych stypendystów. Program stypendialny można wesprzeć wpłacając środki na konto Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” o numerze: 81 1320 1104 2979 6023 2000 0001 albo wysyłając SMS o treści „POMOC” na numer 74 265 lub dzwoniąc na nr 704407401.

Działy: Polska

Tagi: Dzień Papieski