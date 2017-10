Katolickie rozgłośnie łączą siły

2017-10-02 13:50

BP KEP / Warszawa / KAI

Najważniejsze tematy z życia Kościoła w Polsce, komentarze i informacje – to tematyka wspólnego porannego pasma sześciu regionalnych katolickich stacji radiowych. Program startuje w poniedziałek. Do projektu mają dołączyć kolejne rozgłośnie – poinformował przewodniczący Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich (FNRK), ks. Tomasz Olszewski.

Fot. br. Mieczysław Wojtak OFMConv

Polub nas na Facebooku!

Dodał, że pomysłodawcami wspólnego porannego pasma są Radio Nadzieja z Łomży i Radio Warszawa. Do projektu dołączyły także: Radio Fiat, Katolickie Radio Zamość, Radio Głos i Radio Victoria. Swój udział zapowiadają kolejne rozgłośnie należące do FNRK. „Media katolickie posiadają bardzo duży potencjał i dynamicznie się rozwijają. Działamy wspólnie, ponieważ chcemy by nasz przekaz był jeszcze bardziej mocniejszy, atrakcyjniejszy i docierał do coraz większej liczby osób. Słuchając porannego pasma będzie można być na bieżąco z najważniejszymi wydarzeniami w Kościele w Polsce. Audycje będą prowadzili profesjonalni i doświadczeni dziennikarze, zapraszani będą interesujący goście” – powiedział ks. Olszewski.

Inicjatywę popiera m.in. rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. Paweł Rytel-Andrianik. „To innowacyjny projekt medialny, który wpisuje się w misję Kościoła, o której wspominał papież Franciszek w przesłaniu na tegoroczny Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Ważne, by dobre wiadomości z naszych diecezji docierały do jak największej liczby słuchaczy. Umożliwi to właśnie wspólne poranne pasmo. A w życiu Kościoła naprawdę wiele się dzieje i jak to obserwujemy, tego typu newsy są bardzo klikalne na portalach internetowych czy w mediach społecznościowych” – podkreślił.

Rzecznik KEP przypomniał, że w miniony piątek Stolica Apostolska ogłosiła, iż tematem przyszłorocznego Światowego Dnia Środków Społecznego Przekazu będzie hasło: „Prawda was wyzwoli. Fake news a dziennikarstwo pokoju”.

Reklama

„W świecie, w którym media dominują w przestrzeni publicznej i tak bardzo mocno wpływają na opinie i decyzje społeczne, istotnym jest, by promować i korzystać z rzetelnych komunikatorów. Pozwala to na unikanie fake newsów. Wspólne poranne pasmo katolickich rozgłośni regionalnych daje gwarancję profesjonalizmu i staranności w przekazywaniu informacji. Naprawdę warto być jego słuchaczem” – powiedział ks. Paweł Rytel-Andrianik.

Do Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich należą: Katolickie Radio Podlasie z Siedlec, Radio Warszawa, Radio Nadzieja z Łomży, Radio Niepokalanów, Radio Głos (Peplplin), Radio RDN Małopolska, Katolicka Rozgłośnia Radiowa FIAT z Częstochowy, Anioł Beskidów z Bielska-Białej, Radio Via z Rzeszowa, Radio Fara z Przemyśla, Radio AIN KARIM ze Skomielnej Czarnej, Katolickie Radio Zamość, Radio i z Białegostoku, Radio Emaus z Poznania, Katolickie Radio Diecezji Płockiej, Radio Rodzina z Wrocławia, Radio Rodzina z Kalisza, Radio Victoria z Łowicza, Radio eM 107,6 FM z Katowic, Radio Jasna Góra, Radio DOXA z Opola, Radio eM Kielce, Radio RDN Nowy Sącz. WIĘCEJ: http://siodma9.pl

Działy: Polska

Tagi: radio