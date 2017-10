Zebranie plenarne Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej

2017-10-02 12:07

Ks. Krzysztof Tyliszczak

W dniach od 29 września do 1 października 2017 r. odbyło się zebranie plenarne Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej w Schoenstatt (Niemcy), na które przybyli rektorzy, duchowni, siostry zakonne i świeccy z krajów Europy: Anglii, Austrii, Belgii, Danii, Francji, Irlandii, Niemiec, Norwegii, Szkocji, Szwajcarii, Włoch, Węgier i Polski. Na czele Rady, liczącej 70 osób, stoi Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej biskup Wiesław Lechowicz. Tegoroczne obrady poświęcone były działalności charytatywnej w środowiskach polonijnych. Spotkanie odbywało się pod hasłem: „Wyobraźnia miłosierdzia w duszpasterskich ośrodkach polonijnych”. Referat wprowadzający w tematykę obrad "Miłosierdzie Boga podstawą posługi charytatywnej Kościoła" wygłosił ks. prof. dr hab. Wiesław Przygoda, dyrektor Instytutu Teologii Pastoralnej i Katechetyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W czasie obrad została przedstawiona przez poszczególne misje katolickie działalność charytatywna, która na co dzień jest realizowana i praktykowana w duszpasterstwie emigracyjnym. Między innymi wskazano na konieczność współpracy instytucji kościelnych i świeckich oraz na konieczność integralnej pomocy – duchowej, religijnej, prawnej, edukacyjnej i materialnej. Wśród osób do których jest i powinna być kierowana ta pomoc są: bezdomni, uzależnieni, więźniowie, chorzy i ubodzy, kobiety będące przedmiotem handlu ludźmi i żyjące z syndromem postaborcyjnym, pracownicy wyzyskiwani przez pracodawców, a także rodziny przeżywające problemy związane z rozłąką. Członkowie PRDEZ modlili się w kaplicy Sanktuarium Trzykroć Przedziwnej Matki i Zwycięskiej Królowej z Szensztatu w intencji zmarłego w tym roku długoletniego wiceprzewodniczącego PRDEZ pana profesora Piotra Małoszewskiego. Uczestnicy obrad mieli także okazję zapoznać się z działalnością Fundacji Jana Pawła II, którą przedstawił jej obecny administrator o. dr Krzysztof Wieliczko. W trakcie spotkania zwrócono uwagę na konieczność ciągłego dbania o zachowanie pamięci o św. Janie Pawle II i na prowadzenie duszpasterstwa w duchu Jego nauczania. To zadanie staje się wyzwaniem także w perspektywie zbliżającej się 40. rocznicy wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. W przyszłym roku będzie też obchodzona setna rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę. Duszpasterskie ośrodki polonijne będą organizować odpowiednie uroczystości i aktywnie się włączać w obchody jubileuszowe. W tym kontekście członkowie PRDEZ wyrazili swoje zatroskanie o dobre imię Polski w Europie i równocześnie zaniepokojenie przejawami przedkładania partykularnych interesów ponad polską rację stanu. W trakcie zebrania podsumowano tegoroczne Kongresy Nowej Ewangelizacji w Niemczech, Francji i Anglii. Wnioski z tych kongresów przyczynią się do zintensyfikowania działalności ewangelizacyjnej w Polskich Misjach Katolickich Europy Zachodniej. W przyszłości planowane są kolejne kongresy w różnych krajach Europy. Następne spotkanie plenarne PRDEZ odbędzie się w dniach od 28-30 września 2018 r. na Korsyce, w Domu Rekolekcyjnym Polskiej Misji Katolickiej we Francji i poświęcone zostanie duszpasterstwu młodzieży.

