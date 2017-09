62 kościoły na 25-lecie diecezji

2017-09-30 14:27

Ks. Paweł Rozpiątkowski

Fot. Piotr Lorenc

Bp Grzegorz Kaszak dziękuje księżom budowniczym kościołów

Wyjątkowe nabożeństwo dziękczynne za wielkie dzieło budowy 62 kościołów w diecezji sosnowieckiej zostało odprawione w sobotę, 30 września br. o godz. 11.00, w kościele Nawiedzenia NMP w Będzinie przy ul. Biskupa Adama Śmigielskiego 2. Uroczystości przewodniczył bp Grzegorz Kaszak.

Nabożeństwo było jednym z punktów trwających przez cały rok obchodów 25-lecia istnienia Kościoła Sosnowieckiego. Zostali na nie zaproszeni wszyscy księża i diecezjanie, a szczególni te wspólnoty, które w ostatnich latach budowały swoje kościoły.

W ciągu 25 lat istnienia diecezji sosnowieckiej biskupi sosnowieccy, najpierw pierwszy biskup sosnowieckie Adam Śmigielski i drugi biskup sosnowiecki Grzegorz Kaszak uroczyście poświęcili (konsekrowali ) 56 nowych kościołów. Cztery kolejne kościoły są na ukończeniu i w niedługim czasie będą konsekrowane. Dwa kościoły - św. siostry Faustyny w Będzinie i św. Maksymiliana w Łazach są obecnie budowane. Najbliższa konsekracja odbędzie się 1 października 2017 r. w kościele św. Maksymiliana Marii Kolbego w Olkuszu.

„W roku 25-lecia diecezji warto podkreślić i docenić olbrzymią pracę księży oraz wiernych, którzy w trudzie, w niewygodach codzienności, z niewyobrażalnym dziś poświęceniem wznosili materialne struktury parafii niezbędne do duchowego wzrostu Ludu Bożego oraz dostrzec starania tych, którzy obecnie, nie szczędząc swoich sił, budują kolejne świątynie w naszej diecezji” – napisał w specjalnym komunikacie wyjaśniając motywy, które stały za organizacją nabożeństwa dziękczynnego bp Grzegorz Kaszak.

Przy tej okazji Kuria Diecezjalna w Sosnowcu wydała książkę opisującą budowę nowych świątyń w diecezji sosnowieckiej zatytułowaną „Bogu i ludziom. Historie budowy kościołów w diecezji sosnowieckiej”. 256-stronicowa pozycja zwiera ponad 200 zdjęć z budowy świątyń oraz wspomnienia proboszczów-budowniczych. Przy okazji obliczono, że powierzchnia użytkowa wszystkich 62 nowych kościołów wynosi ponad 43000 m2. Wśród wszystkich nowych świątyń 4 to „kościoły duże” mające ponad 1500 m2 powierzchni użytkowej. 10 kościołów ma pomiędzy 1000 a 1500 m2 powierzchni. Największa grupa – 25 - to „kościoły średnie” o powierzchni między 500 a 1000 m2, a 23 to „kościoły małe” - do 500 m2 powierzchni. Partnerami publikacji są: PGNiG, Tauron, Przedsiębiorstwo Remontowe Urządzeń Energetycznych ECOMEX z Gliwic oraz Silesia Brokers z Sosnowca. Książkę będzie można nabyć po nabożeństwie w Będzinie albo w Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu.

W diecezji sosnowieckiej blisko połowa kościołów, wliczając w to te, który były poświęcane w latach 80. I na początku 90 ub.wieku, to kościoły nowe. Wiąże się to z tym, że władze komunistyczne dopiero w latach 80. udzielały częściej pozwoleń na budowę świątyń.

