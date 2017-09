Abp Hoser: Maryja broni nas przed działaniem demona

2017-09-30 11:18

mag / Warszawa / KAI

W walce z demonem człowiek nie jest osamotniony. Naszym ratunkiem jest Najświętsza Maryja Panna - podkreślił abp Henryk Hoser. W święto Świętych Archaniołów- Michała Gabriela i Rafała biskup warszawsko-praski przewodniczył wczoraj mszy św. w parafii św. Jana Chrzciciela i św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Poświętnem, gdzie miało miejsce nawiedzenie kopii Jasnogórskiego Wizerunku który od początku września peregrynuje po diecezji.

Fot. Artur Stelmasiak

W homilii abp Hoser podkreślił rolę Najświętszej Maryi Panny w ekonomii zbawienia. Zwrócił uwagę, że najpełniej ukazuje ją księga Apokalipsy św. Jana, która opisuje walkę między niebem a ziemią o człowieka. - Maryja nieustannie nas rodzi dla Boga na wzór swojego Syna. Dlatego jest z nami, jest pośród nas - towarzysząc zarówno w dziejach ludzkości, jak również i w historii każdego z nas z osobna, każdej naszej rodziny, czy społeczności – przekonywał abp Hoser.

Przyznał, że zły duch posiada ogromną inteligencję i przebiegłość oraz władzę nad tym światem a więc życiem doczesnym, przez co może człowiekowi szkodzić, jednak nie jest w stanie go zwyciężyć, bo nad Maryją nie ma żadnej władzy. Jak czytamy ‘Niewiasta zmiażdży mu głowę’ – przypomniał duchowny.

- Ona matka chce być w nami w każdym momencie naszego życia, także wtedy kiedy jest nam źle, kiedy pogubiliśmy się, gdy grzeszymy. Wówczas przychodzi mówiąc nam, jak w Kanie Galilejskiej: „Zróbcie wszystko co wam powie mój Syn”, albo zaprasza by zawołać do Chrystusa -„Jezu ufam Tobie” – mówił biskup warszawsko-praski.

- Kiedy stajemy przed Maryją w jej Jasnogórskim Wizerunku, kiedy Ją kontemplujemy, nasza dusza powinna się poruszyć z radością - niczym Jan Chrzciciel w łonie św. Elżbiety, bo Ona jest radością i nadzieją ludzkiego życia. - Maryja chce być zawsze, chce być we wszystkim, nie po to by dominować ale ratować przed zakusami odwiecznego węża – przekonywał abp Hoser.

Przekonywał jednocześnie, że tak jak Maryja była świadkiem i uczestnikiem śmierci Swojego Syna, tak również jest obecna przy wszystkich swoich dzieciach w czasie ich ostatniego tchnienia, dlatego jest patronką ‘Dobrej Śmierci.

