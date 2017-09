Nowy krążek grupy TGD

2017-09-29 11:29

„Góry do góry” to pierwszy singiel zapowiadający płytę Małe TGD Góry do góry, który w sprzedaży już od 29 września.

Małe TGD to dziecięcy zespół wykonujący muzykę pop z chrześcijańskim przesłaniem. Chór TGD doczekał się nowego pokolenia wokalistów, którzy w naturalny sposób łączą młodzieńczy entuzjazm z pasją śpiewania. Zespół tworzy 11-osobowa reprezentacja Szkółki TGD prowadzonej od kilku lat przez Kamilę Pałasz i Piotra Nazaruka.

Album „Góry do Góry” łamie schematy. Pokazuje, że dzieci mogą śpiewać o Bogu w sposób nowoczesny, wpisując się w najnowsze nurty muzyki pop. To muzyka, która faktycznie porusza „góry do góry”, jak mówi jeden z tekstów z tej płyty – aż chce się do niej zatańczyć!

Krążek zawiera 10 utworów, 8 zupełnie nowych oraz 2 utwory z repertuaru TGD. Wydawnictwo dodatkowo zawiera wersje instrumentalne do 5 piosenek. W książeczce można znaleźć teksty piosenek znajdujących się na płycie, oraz wiele miłych niespodzianek.

