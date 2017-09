80 lat temu wydrukowano pierwsze na świecie obrazki Jezusa Miłosiernego

2017-09-28 18:11

Andrzej Stawiarski

W 80. rocznicę druku pierwszych obrazków Jezusa Miłosiernego i pobytu św. Siostry Faustyny Kowalskiej Apostołki Bożego Miłosierdzia w wydawnictwie Józefa Cebulskiego, na budynku przy ul. Szewskiej 22 odsłonięto tablicę pamiątkową. Tablicę poświęcił metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski.

Fot. www.flickr.com/Adam Bujak

Uroczystość odsłonięcia i poświecenia tablicy rozpoczęła 28 września o godz. 15 w kolegiacie św. Anny, gdzie w Godzinę Miłosierdzia wierni pod przewodnictwem metropolity krakowskiego abpa Marka Jędraszewskiego odmówili Koronkę do Bożego Miłosierdzia.

Przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia m. Petra Kowalczyk w słowie wygłoszonym przed odsłonięciem tablicy mówiła o świętej siostrze Faustynie: - Ona widziała Jezusa w takiej postaci jak na obrazie najpierw w klasztorze w Płocku, potem towarzyszyła malowaniu obrazu w Wilnie i była właśnie tu na Szewskiej by zobaczyć pierwsze wydrukowane obrazki Jezusa Miłosiernego.

- Miliony ludzi na całym świecie praktykuje i popularyzuje nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego w formach przekazanych przez siostrę Faustynę uczestnicząc w jej misji głoszenia światu biblijnej prawdy o miłości miłosiernej Boga do człowieka. Od dzisiaj także ta tablica umieszczona w centrum Krakowa będzie przypominać o tym co się tutaj wydarzyło. Będzie to jeszcze jeden przyczynek, który mówi o Krakowie, że jest miastem miłosierdzia – mówiła m. Petra Kowalczyk.

Po poświęceniu tablicy abp Marek Jędraszewski nawiązał do odbywającej się tego dnia na ulicach wielu miast modlitwy. - Właśnie dzisiaj na ulicach wielu miast Polski i świata jest odmawiana koronka do Miłosierdzia Bożego to inicjatywa, która powstała kilka lat temu w Łodzi przez Ruch Iskry Bożego Miłosierdzia, czemu błogosławi od wielu lat ojciec święty Franciszek.

Metropolita krakowski zaznaczył, że jest to dalszy etap głoszenia prawdy o Bożym Miłosierdziu co zapoczątkowały pierwsze drukowane obrazki Jezusa Miłosiernego. Na skrzyżowania wielu miast Polski i świata wierni modlą się, zwłaszcza w tych intencjach, które na ten rok wyznaczył ojciec Franciszek. – Modlimy się o pokój na świecie zwłaszcza na Bliskim Wschodzie, ale także o pokój w naszych sercach, bo jeśli jest pokój w sercach to jest wtedy i gotowość do przebaczenia, do pojednania i przemiany serc. Ta przemiana jest niezbędna, by świat mógł cieszyć się prawdziwym pokojem – mówił hierarcha.

- Cieszę się, że Kraków wzbogacił się o kolejne miejsce będące ważnym punktem odniesienia na drogach świętej Faustyny widocznym w tym mieście - podkreślił abp Marek Jędraszewski i zakończył: - Niech Boże Miłosierdzie ma nas wszystkich w swojej opiece a my z ufnością wielką i nadzieją powtarzajmy – „Jezu ufam Tobie”.

Uczestnicy odsłonięcia tablicy otrzymali, przygotowane z tej okazji, reprodukcje pierwszego obrazka Jezusa Miłosiernego i broszurę o szlaku świętej siostry Faustyny w Krakowie.

Autorem projektu i wykonawcą tablicy jest artysta rzeźbiarz Piotr Idzi z Krakowa.





W kamienicy przy ul. Szewskiej 22, należącej do Kolegiaty św. Anny, mieściła się firma Józefa Cebulskiego: Wydawnictwo Książek do Nabożeństwa i Skład Dewocjonaliów, w której wydrukowano pierwsze obrazki Jezusa Miłosiernego z Koronką do Miłosierdzia Bożego i małe modlitewniki, zatytułowane: „Chrystus, Król miłosierdzia” , z obrazkiem Chrystusa Miłosiernego na okładce, opracowane na podstawie objawień Siostry Faustyny przez jej wileńskiego kierownika duchowego ks. Michała Sopoćkę.

Przeglądając wydrukowaną książeczkę, siostra Faustyna usłyszała słowa Pana Jezusa: „Już jest wiele dusz pociągniętych do mojej miłości przez obraz ten. Miłosierdzie moje przez dzieło to działa w duszach”.

Na podstawie - Ks. Andrzej Witko „Święta Faustyna i Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego”

