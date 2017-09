Białoruś: prezydent proponuje spotkanie papieża Franciszka z patriarchą Cyrylem w Mińsku

2017-09-28 18:01

abd (KAI) / Mińsk / KAI

Rozmawialiśmy o wynikach spotkania papieża z patriarchą Cyrylem, które odbyło się daleko stąd, na Kubie. Myślę, że powinniśmy rozważyć takie spotkanie tutaj, w Mińsku. To tu dyskutowane są problemy Wschodu i Zachodu, Północy i Południa - mówił prezydent Białorusi Alaksandr Łukaszenka podczas przedpołudniowego spotkania z biskupami krajów europejskich, biorących udział w rozpoczętym dziś w Mińsku zgromadzeniu plenarnym Rady Konferencji Biskupich Europy (CCEE). Od czwartku do niedzieli odbywa się ono w Mińsku.

Prezydent przyjął przewodniczących episkopatów Europy w mińskim Pałacu Niepodległości. W swoim przemówieniu podkreślał znaczenie zorganizowania zgromadzenia CCEE na Białorusi, której centralne położenie na mapie Europy nazwał "darem od Boga".

- Wierzymy, że wizyta tak wysoko postawionych katolickich duchownych w Mińsku jest znakiem głębokiego szacunku dla białoruskich katolików. Jestem przekonany, że jest to wyraz uznania dla Białorusi - mówił białoruski przywódca. Przypomniał też, że obecność europejskich hierarchów w Mińsku związana jest także obchodami 750-lecia pierwszego zapisu dotyczącego Mińska w staroruskiej „Kronice Nestora” (znanej także jako "Powieść lat minionych") oraz 500-lecia wydania "Biblii Ruskiej", pierwszej księgi wydrukowanej w języku białoruskim.

Wyraził też nadzieję na dalsze umacnianie pozycji Kościoła we współczesnym społeczeństwie. "Wiem, że Kościół jest instytucją konserwatywną w najlepszym znaczeniu tego słowa. Waszym wielkim osiągnięciem jest to, że nie kierujecie się pośpiechem w przeprowadzaniu reform, które często prowadzą do upadku podobnych instytucji. Jednakże nie znaczy to, że mamy nic nie robić. Chciałbym widzieć Kościoły prawosławny i katolicki odgrywające bardziej znaczącą rolę zarówno w moim kraju, jak i w innych. Dziś potrzebujemy was bardziej, niż kiedykolwiek" - mówił Łukaszenka.

Prezydent Białorusi sugerował też, by to właśnie w Mińsku doszło do kolejnego spotkania papieża Franciszka i głowy Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego, patriarchy Cyryla. "Rozmawialiśmy o wynikach spotkania papieża z patriarchą Cyrylem, które odbyło się daleko stąd, na Kubie. Myślę, że powinniśmy rozważyć takie spotkanie tutaj, w Mińsku. To tu dyskutowane są problemy Wschodu i Zachodu, Północy i Południa" - mówił szef państwa. Podkreślił też znaczenie decyzji Patriarchatu Moskiewskiego w tej kwestii. "Jeśli osiągniecie porozumienie z Kościołem prawosławnym, ja i naród białoruski zrobimy wszystko co niezbędne dla was, waszych zwierzchników i naszych zwierzchników Kościołów katolickiego i prawosławnego, aby to spotkanie w Mińsku uczynić historycznym. Pomyślcie o tym" - mówił prezydent.

Wizyta w mińskim Pałacu Niepodległości rozpoczęła pierwszy dzień zgromadzenia plenarnego Rady Konferencji Biskupich Europy (CCEE), która w dniach 28 września - 1 października odbywa się w Mińsku, z udziałem przewodniczących episkopatów i ich delegatów, reprezentujących 45 państw Europy.

