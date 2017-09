V Polsko-Chorwackie Spotkanie Młodzieży Katolickiej przeszło do historii

2017-09-27 23:02

Katarzyna Wójcik

W dniach 16-18 września 201 7 roku po raz piąty konsul honorowy Republiki Chorwacji w Krakowie Paweł Włodarczyk, zorganizował Polsko-Chorwackie Spotkanie Młodzieży Katolickiej śladami św. Jana Pawła II.

Fot. Konsulat Republiki Chorwacji w Krakowie

Polub nas na Facebooku!

W tym roku w spotkaniu uczestniczyła chorwacka młodzież z Solinu oraz polska młodzież z Krakowa i Wadowic. Główne spotkanie – Konferencja Młodzieży – odbyła się w sobotę w Wadowicach, w szkole im Marcina Wadowity, do której uczestniczył przyszły papież Jan Paweł II.

Młodzież chorwacka miała okazję zwiedzić miejsce urodzin Wadowice i kościół do którego uczęszczał młody Wojtyła oraz Dom Rodzinny, dzisiaj muzeum Jana Pawła II. W niedzielę młodzież uczestniczyła w uroczystej mszy św. w Centrum Jana Pawła II w Łagiewnikach, celebrowana przez ks. kardynała Stanisława Dziwisza, w intencji przyjaźni polsko-chorwackiej młodzieży. Popołudniu młodzież chorwacka wspólnie z polską zwiedziła Kraków a następnego dnia, w poniedziałek udała się razem z konsulem na wycieczkę do zimowej stolicy Polski Zakopanego. Tam grupa młodzieży zwiedziła zimowe obiekty sportowe, podziwiając ze szczytu słynnej skoczni narciarskiej panoramę Zakopanego. Zapoznała się też z niezwykle bogatą i wyjątkową, regionalną kulturę i architekturę oraz podziwiała z słynnej góry Gubałówki panoramę ośnieżonych najwyższych gór w Polsce Tatry. Razem z młodzieżą do krakowa przyjechał wiceburmistrz miasta Solin Ivica Rakušić i wikary parafii Matki Bożej patronki Wysp don Nikola Mikačić.

Reklama

W tym roku, razem z grupą chorwackiej młodzieży na zaproszenie konsula przyjechał do Krakowa znany w Chorwacji zespół młodzieżowy z Solinu Papa Band. Ten młodzieżowy zespół od 20 prawie lat, kiedy to do Solinu przybył papież Jan Paweł II na spotkanie z młodzieżą, uczestniczy w corocznym festiwalu Papa Fest w Solinie. Festiwal organizowany jest przez proboszcza parafii Matki Bożej opiekunki Wysp w Solinie don Ranko Vidović na pamiątkę pobytu papieża w tym miejscu, w roku 1988. Mimo upływu wielu lat Papa Band nigdy nie był w Polsce, co dostrzegł konsul honorowy i zaprosił członków zespołu na V Polsko-Chorwackie Spotkanie Młodzieży Katolickiej do Krakowa i Wadowic. Zespół ten uczestniczył w Krakowie w polsko-chorwackiej mszy św. dziękczynnej odprawionej jako forma podziękowania polskim rodzinom za przyjęcie i gościnność w swoich domach chorwacką młodzież, w trakcie Światowych Dni Młodzieży, w lipcu 2016 roku. Po mszy św. odbył się godzinny występ papa Band, który zgromadził wielu słuchaczy zainteresowanych pieśniami religijnymi Chorwacji.

Polsko Chorwackie Spotkania Młodzieży Katolickiej organizowane są przez konsula honorowego w Krakowie Pawła Włodarczyka co roku na przemian raz w Krakowie i raz w Splicie. W przyszłym roku polska młodzież ma przyjechać na VI Spotkanie, które będzie miało szczególny wymiar, bo odbędzie się w 20 rocznicę pobytu Jana Pawła II w Splicie.

Działy: Społeczeństwo

Tagi: młodzi Chorwacja