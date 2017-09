Kard. Tagle do przywódców świata: Nie bójcie się, nie zamykajcie drzwi!

2017-09-27 16:08

sal (KAI Rzym) / Rzym

Komentując apel papieża Franciszka o ugoszczenie sióstr i braci imigrantów i uchodźców z szeroko otwartymi ramionami”, którym zainaugurował on kampanię Caritas Internationalis pod hasłem „Dzielmy podróż z innymi”, stojący czele tej katolickiej organizacji filipiński kardynał Luis Tagle w rozmowie z agencją ANSA oświadczył, że on sam skierowałby do przywódców politycznych wezwanie: Nie bójcie się, nie zamykajcie drzwi. Słowa te, dodał, skierowałby szczególnie do przywódców takich krajów, jak Stany Zjednoczone czy Niemcy, „gdzie ruchy ksenofobiczne wzywają do zmiany polityki imigracyjnej”.

Fot. Janusz Pasik

Kard. Luis Antonio Tagle na spotkaniu z młodzieżą Caritas z całego świata (pierwsza od lewej), Daniel i Evalina

"Każdy wzbogaca przyjmującą go wspólnotę. Popatrzcie na mnie: mój dziadek był Chińczykiem bez grosza przy duszy, najuboższym, który nigdy by nie pomyślał, że jego wnuk zostanie kiedyś kardynałem” - powiedział arcybiskup Manili.

Wdzięczność papieżowi Franciszkowi za jego słowa na temat imigrantów i uchodźców wyrazili włoscy radykałowie, którzy zabiegają o złagodzenie obecnych przepisów w tej materii.

Od 2002 roku nielegalna imigracja jest we Włoszech przestępstwem, a karą za nie jest wysoka grzywna z możliwością zamiany na 45 dni aresztu domowego bądź natychmiastowe wydalenie z obszaru Włoch, co jednak zdarza się bardzo rzadko.

