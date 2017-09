Abp Szal zachęca do praktykowania pierwszych sobót miesiąca

2017-09-24 15:52

pab / Przemyśl

Do praktykowania nabożeństw pierwszych sobót miesiąca oraz do włączenia się do akcji „Różaniec do granic” zachęca w liście pasterskim abp Adam Szal. Jest od odczytywany dzisiaj w kościołach archidiecezji przemyskiej.

Fot. Rafał Czepiński

Polub nas na Facebooku!

Metropolita przemyski stwierdza, ze orędzie fatimskie jest ciągle aktualne i niesie nadzieję zbawienia dla odprawiających praktykę pierwszych sobót. Hierarcha przypomina również o warunkach tego nabożeństwa: spowiedzi; komunii świętej; odmówieniu jednej części różańca oraz piętnastominutowym rozmyślaniu nad tajemnicami różańcowymi. Wszystkiemu powinna towarzyszyć intencja wynagrodzenia za zniewagi czynione wobec prawd wiary dotyczących Matki Bożej.

Abp Szal podkreśla, że treść całego orędzia z Fatimy, w tym zachęta do praktykowania nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca, to wezwanie do modlitwy o jedność i pokój, o przezwyciężenie podziałów na gruncie rodzinnym, parafialnym, narodowym. „Także w dzisiejszym świecie przecież, również w naszej umiłowanej Ojczyźnie, dostrzegamy wiele podziałów, niezgody, rodzinnych i politycznych zawirowań czy wręcz osobistych i społecznych dramatów. Nie możemy pozostać obojętni na sytuacje, które rodzą niepokój i niepewność jutra” – zaznacza.

Metropolita przemyski zachęca do włączenia się w ogólnopolską akcję modlitewną pod hasłem „Różaniec do granic”. Została ona zaplanowana na pierwszą sobotę miesiąca, (7 października), w święto Matki Bożej Różańcowej, w ramach obchodów 100. rocznicy Objawień Fatimskich.

Reklama

„Tego dnia, wierni naszej Ojczyzny udadzą się na pielgrzymie szlaki wzdłuż granic Polski i otoczą nasz kraj swoją obecnością i modlitwą. Do udziału w tej narodowej modlitwie zapraszam księży, siostry zakonne, przedstawicieli ruchów, wspólnot, stowarzyszeń katolickich oraz wszystkich wiernych z archidiecezji” – pisze abp Szal. „Ważnym będzie obecność przedstawicieli władz parlamentarnych, samorządowych i delegacji różnych instytucji państwowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych. W narodowej modlitwie na terenie naszej archidiecezji, wezmą udział także goście-pielgrzymi, którzy przybędą z różnych regionów Polski. Przyjmijmy ich życzliwie i gościnnie” – dodaje.

Hierarcha zachęca też tych pozostających w miejscu zamieszkania do modlitwy różańcowej w swoich domach, przy krzyżach, kapliczkach przydrożnych lub w świątyniach.

„Warto pamiętać, że to wydarzenie wiary, do którego przygotowuje się nasza Ojczyzna i archidiecezja, to nie jedynie pobożna, pokojowa manifestacja wiary, ale przede wszystkim, wpisująca się w nurt fatimskiej zachęty modlitwa o nawrócenie i zadośćuczynienie za grzechy własne i wszystkich ludzi. Modlitwa, która ma pomóc w nas, wierzących, kształtować trwałą postawę dążenia do pokoju w naszych rodzinach, wspólnotach i całej Ojczyźnie oraz będąca okazją i wezwaniem do dynamicznego apostolstwa jedności, wyrażonego w praktykowaniu pierwszych sobót miesiąca” – podkreśla abp Szal.

„Odczytując na nowo orędzie z Fatimy oraz uczestnicząc w wielkiej, narodowej modlitwie w ramach „Różańca do granic”, chciejmy z nowym zapałem wkroczyć na drogę starań o ocalenie świata przed złem, a dusz przed piekłem” – zachęca hierarcha.

Metropolita przemyski zaprasza także na doroczne spotkanie Róż Żywego Różańca, które odbędzie się w sobotę, 30 września, w jarosławskiej Kolegiacie.

Działy: Niedziela Przemyska

Tagi: Przemyśl Abp Adam Szal