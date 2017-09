„Śląsk” zainaugurował 65. sezon artystyczny

2017-09-23 17:50

AK

Przebojowym programem – „A to Polska właśnie” Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” zainaugurował 22 września w swojej siedzibie w Koszęcinie 65. sezon artystyczny 2017/2018.

Fot. Archiwum Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”

Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” tańczy i śpiewa na całym świecie

Polub nas na Facebooku!

Publiczność oklaskiwał znane od dawna przeboje: „Karolinkę”, „Szła dzieweczka”, „Ondraszka”, „Gąskę”, „Pije Kuba do Jakuba” i wiele innych. Balet tradycyjnie rozpoczął „Trojakiem”, a potem wykonał m.in. „Taniec chustkowy”, „Polkę opolską”, „Tańce górali podhalańskich”, tańce narodowe: kujawiaka, oberka, krakowiaka. Podczas koncertu inauguracyjnego publiczność zobaczyła po raz pierwszy włączone do repertuaru tańce spiskie. Układ choreograficzny powstał w Koszęcinie pod koniec ub. sezonu artystycznego pod kierunkiem Marii Wnęk – specjalistki tańców regionu Spisza. Choreografia została opracowana z udziałem zespołu baletowego z towarzyszeniem chóru i orkiestry. Kompozycja z regionu Spisza była brakującym ogniwem w programie tańców góralskich Zespołu „Śląsk”. Włączenie folkloru spiskiego do repertuaru to element projektu, na który Zespół „Śląsk” otrzymał wsparcie Instytutu Muzyki i Tańca. Zgodnie z misją ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego, Zespół sięga do inspiracji tradycyjnym folklorem i autentycznymi motywami ludowymi, aby ocalić od zapomnienia wyjątkowe układy choreograficzne.

Tuż przed rozpoczęciem sezonu „Śląsk” podróżował na południe Europy realizując projekt dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. „Helokanie Południa”. W pierwszej, edukacyjnej części przedsięwzięcia, pedagodzy Zespołu „Śląsk” odbyli cykl warsztatów taneczno-wokalnych z zespołami „SLUK” z Bratysławy, chorwackim „LADO” i węgierskim Państwowym Zespołem z Budapesztu. Wrześniowa trasa koncertowa oraz wspólne występy z tymi zespołami, to kontynuacja projektu rozpoczętego pod koniec ub. roku.

Z jubileuszowym sezonem artystycznym Zespołu „Śląsk” zbiega się rocznica 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Tej okazji podporządkowane będzie wiele działań, zarówno edukacyjnych, jak i koncertowych Zespołu, m.in. nagranie nowej płyty z repertuarem patriotycznym. Chór i orkiestra Zespołu pojawią się w studio nagrań w listopadzie tego roku.

Reklama

Wśród przedsięwzięć nowego sezonu artystycznego nie zabraknie także kontynuacji projektów edukacyjnych, warsztatów dla dzieci i młodzieży czy warsztatów instruktorskich. Z początkiem roku szkolnego wznowiono zajęcia Artystycznego Ogniska Wokalno-Baletowego im. Elwiry Kamińskiej, swoją działalność kontynuuje Chór Chłopięcy „Śląskie Słowiki”, będą także kontynuowane zajęcia w ramach projektów: „Roztańczymy” czy „Razem dla seniorów”. W planach na nowy sezon są kolejne edycje m.in. Regionalnego Przeglądu Pieśni im. prof. Adolfa Dygacza „Śląskie Śpiewanie”, Letniej Szkoły Artystycznej oraz Gali Edukacji Regionalnej czy Europejskiego Konkursu „Rozśpiewany Śląsk”. W maju kolejną edycję będzie miał Ogólnopolski Konkurs Polskich Tańców Narodowych dla Uczniów Szkół Baletowych, a we wrześniu 2018 r. Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Silesia”.

Zespół organizuje także nowe przedsięwzięcia, w listopadzie br. odbędzie się po raz pierwszy Ogólnopolski Przegląd Twórczości Młodych Choreografów Polskich Tańców Narodowych i Ludowych, a w sierpniu przyszłego roku I Śląski Przegląd Orkiestr Dętych. W jubileuszowym sezonie artystycznym nie zabraknie popularnych imprez plenerowych: pikniku artystycznego „Święto Śląska”, Międzynarodowego Konkursu w Powożeniu Tradycyjnym o Trofeum „Śląska” i Pikniku Leśno-Łowieckiego „Cietrzewisko”.

Więcej na www.zespolslask.pl oraz oficjalnym profilu na Facebooku, Twitterze i Instagramie.

Działy: Niedziela Częstochowska

Tagi: taniec Śląsk