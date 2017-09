„100-lecie objawień fatimskich” - nowa moneta kolekcjonerska NBP

2017-09-14 11:55

Biuro Prasowe NBP/lk / Warszawa / KAI

Narodowy Bank Polski wprowadzi 15 września do obiegu srebrną monetę kolekcjonerską – „100-lecie objawień fatimskich” - poinformowało Biuro Prasowe NBP. Rewers monety przedstawia koronę wieńczącą figurę Matki Bożej Fatimskiej, a awers - wizerunki trojga dzieci, którym ukazała się Matka Boża.

Fot. NBP

"Fatima to niewielkie miasto w środkowej Portugalii. Od 13 maja do 13 października 1917 r. trojgu dzieciom objawiała się tam Matka Boża. Było to rodzeństwo Marto: Hiacynta i Franciszek oraz Łucja dos Santos […]. W 1967 r. papież Paweł VI potwierdził wiarygodność objawień […]. W roku 2000 Jan Paweł II beatyfikował Franciszka i Hiacyntę oraz ujawnił treść tzw. trzeciej tajemnicy fatimskiej. W stulecie objawień, 13 maja 2017 r, papież Franciszek kanonizował rodzeństwo. Z objawieniami związane są trzy części „tajemnicy”. […] Jan Paweł II [któremu NBP poświęcił pierwszy polski banknot kolekcjonerski] był przekonany, że objawienia fatimskie są jednym z największych znaków danych człowiekowi w XX w. W koronie Matki Bożej Fatimskiej umieszczono kulę, która ugodziła go podczas zamachu 13 maja 1981 r., sam papież łączył zresztą swoje cudowne ocalenie z interwencją Matki Bożej Fatimskiej" – napisał w folderze emisyjnym ks. prof. dr hab. Piotr Mazurkiewicz.

Rewers monety przedstawia koronę wieńczącą figurę Matki Bożej Fatimskiej oraz lilię – symbol czystości, niewinności i dziewictwa. Na awersie monety znajdują się wizerunki trojga dzieci, którym ukazała się Matka Boża oraz stałe elementy monety: wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, nominał, napis: Rzeczpospolita Polska oraz rok emisji. Moneta o nominale 10 zł zaprojektowana przez Urszulę Walerzak ma wyjątkowe kształt i masę. Wyemitowana zostanie w nakładzie do 25 tys. sztuk i można ją będzie kupić w cenie 100 zł w Oddziałach Okręgowych NBP i sklepie internetowym Kolekcjoner. Więcej informacji na jej temat można znaleźć w folderze emisyjnym.

NBP jest wyłącznym emitentem polskich znaków pieniężnych.

Narodowy Bank Polski ma wyłączne prawo do emitowania monet i banknotów w Polsce. Wszystkie znaki pieniężne emitowane przez NBP – w tym kolekcjonerskie – są prawnym środkiem płatniczym w Polsce. Emisja wartości kolekcjonerskich stanowi okazję zarówno do upamiętniania ważnych historycznych rocznic i postaci, jak i do rozwijania zainteresowań polską kulturą, nauką i tradycją. Kolejna emisja zaplanowana jest na 28 września, będzie to moneta kolekcjonerska z serii „Wyklęci przez komunistów żołnierze niezłomni” – Witold Pilecki „Witold”.

