"Dwie Korony" - najnowszy film w reżyserii Michała Kondrata

2017-09-13 10:00

"Dwie Korony" to najnowszy film w reżyserii Michała Kondrata, który ukazuje nieznane dotąd powszechnie fakty z życia o. Maksymiliana Kolbe, począwszy od jego dzieciństwa, aż do heroicznej śmierci.

Polub nas na Facebooku!

W filmie zobaczymy plejadę polskich aktorów m.in. Adam Woronowicz (jako ojciec Maksymilian Maria Kolbe), Cezary Pazura, Artur Barciś, Maciej Musiał, Antoni Pawlicki, Dominika Figurska, Sławomir Orzechowski, Marcin Kwaśny, Mateusz Pawłowski i inni. Muzykę do filmu skomponował Robert Janson.

We wrześniu, w Nowym Jorku i New Jersey, odbędą się pierwsze biletowane pokazy filmu „Dwie Korony” na świecie. Uroczysta premiera filmu „Dwie Korony” w Watykanie odbędzie się 26 września.

Reklama

"Dwie Korony" to pierwszy film ukazujący nieznane dotąd powszechnie fakty z życia o. Maksymiliana Kolbe, począwszy od jego dzieciństwa, aż do heroicznej śmierci. To film o niezwykłym człowieku, który oddał swoje życie, aby uratować inne. To film o wizjonerze, który przekraczał granice ludzkich ograniczeń. Jego odwaga, wiara i przekonanie o potrzebie wielkiej misji czyniły go niezwykłym i wyjątkowym.

O. Maksymilian Maria Kolbe, męczennik, misjonarz, dziennikarz i genialny umysł. Oddał swoje życie za współwięźnia. Prowadził działalność misyjną w Japonii, Chinach i Indiach. Założył Rycerstwo Niepokalanej. Zaprojektował, także pojazd do przemieszczania się między planetami. Słowem, Święty jakiego nie znał świat!

Tytuł filmu: Dwie Korony

Reżyser: Michał Kondrat

Muzyka: Robert Janson

Produkcja: Polska 2017 r.

Dystrybutor: Kondrat – Media

Gatunek: Dokument fabularyzowany

Czas projekcji: 92 minuty

Premiera kinowa: 13 października

Działy: Społeczeństwo

Tagi: film