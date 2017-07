Można składać wnioski o 500 plus

2017-07-26 09:21

Od 1 sierpnia będzie można składać wnioski o przyznanie środków z programu "Rodzina 500 plus" na kolejny okres zasiłkowy - poinformowała w poniedziałek minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

Rafalska zaznaczyła, że 30 września kończy się obecny okres zasiłkowy.

Jeżeli rodziny chcą dalej otrzymywać świadczenie wychowawcze Rodzina 500 plus muszą złożyć nowy wniosek. Wnioski nie są składane z urzędu, nie są automatycznie realizowane. Wniosek musimy od nowa wypełnić - wyjaśniała.

Jeżeli złożymy wniosek do 30 sierpnia to przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego nastąpi do 31 października. Nie będziemy mieli przerwy w wypłacaniu tego świadczenia. (...) Jeżeli złożymy wniosek we wrześniu to wypłata nastąpi nie później niż do 30 listopada, z wyrównaniem za październik i listopad - oświadczyła minister.

Jak podkreśliła, jeżeli ktoś złoży wniosek o świadczenie wychowawcze dopiero w listopadzie to nie dostanie wyrównania za poprzednie miesiące.

Musimy tego pilnować, jeśli chcemy mieć ciągłość w wypłacalności świadczenia 500 plus - powiedziała Rafalska.

Rafalska przypomniała, że od 1 sierpnia można składać wnioski m.in. o zasiłki rodzinne, zasiłku z funduszu alimentacyjnego. Wnioski o świadczenia - kontynuowała - można składać drogą internetową.

Zwróciła uwagę, że samorządowców czeka pracowity czas.

Nie dla wszystkich są wakacje. Służby obsługujące to zadanie w samorządach mogę jeszcze w lipcu odpoczywać. Wzmożony, intensywny okres rozpoczyna się od 1 sierpnia - oceniła minister.

Rafalska podała, że od początku 2017 r. do czerwca na program 500 plus wydano 12,1 mld zł; od kwietnia ubiegłego roku ok. 29,7 mld zł. "To jest kwota na wypłatę świadczenia, na obsługę świadczenia, również na wydatki związane z pieczą zastępczą" - mówiła.

Podkreśliła, że podczas realizacji programu 500 plus nigdy nie występowały trudności z płatnościami.

Jedyne opóźnienia, o których mamy wiedzę i precyzyjne dane, dotyczą koordynacji sytemu zabezpieczenia społecznego. Te opóźnienia są głęboko regionalnie zróżnicowane – oświadczyła Rafalska.

Zwróciła uwagę, że program obejmuje 57,8 proc. dzieci do 18 roku życia.

Rodzin uprawnionych jest 2 mln 612 tys. - dodała.

Zwiększyła się nieco - mówiła Rafalska - wypłata świadczeń w formie rzeczowej.

Jest ich trochę więcej niż parę miesięcy temu, ale ciągle jest to śladowa ilość na tle wszystkich wypłacanych świadczeń - oświadczyła.

Poinformowała, że świadczeń wypłacanych w formie rzeczowej jest ok. 0,04 proc.

