Kalwaria Pacławska: 30. Franciszkańskie Spotkanie Młodych

2017-07-24 10:45

pab / Kalwaria Pacławska / KAI

W Kalwarii Pacławskiej 23 lipca koło Przemyśla, rozpoczęło się 30. Franciszkańskie Spotkanie Młodych (FSM). Tym razem odbywa się ono pod hasłem „Perspektywa”. Ma to ścisły związek z okrągła rocznicą FSM-u. Marta Górka, rzecznik prasowy FSM-u, poinformowała KAI, że recepcja zarejestrowała 1100 uczestników, ale nie jest to jeszcze liczba ostateczna.

Fot. Bożena Sztajner/Niedziela

Polub nas na Facebooku!

Organizatorzy hasłem Spotkania chcą jednocześnie zaprosić do dwóch refleksji. – Pierwszą jest perspektywa każdego uczestnika na siebie, otaczający świat i relacje. Zaprasza do tego program FSM-u, gdzie każdy dzień uczestnicy przeżyją pod nazwą biblijnej góry, symbolizującej konkretne wydarzenia oraz działania Boga w życiu każdego z nas. Będą to m.in. Góra Moria, Góra Synaj, czy Góra Błogosławieństw – mówi Marta Górka.

Drugą z refleksji jest perspektywa w kontekście okrągłych 30. urodzin Franciszkańskich Spotkań Młodych. – By uczcić dzieło FSM-u, 28 lipca obędą się obchody, podczas których będą przywoływane wspomnienia ze wszystkich Spotkań. To również okazja do poznania dawnych uczestników, dyrektorów i osób zaangażowanych w FSM. W programie przewidziany jest także koncert scholi Franciszkańskich Spotkań Młodych, w skład której wchodzą wszyscy artyści zaangażowani w FSM – dodaje rzecznik FSM-u.

30. Spotkanie jak co roku będzie obfitować w atrakcje i rozmowy z gośćmi specjalnymi. Zaplanowanych jest wiele aktywności, które kojarzą się ściśle z poprzednimi edycjami wydarzenia, takie jak dróżki franciszkańskie, czy zawody sportowe.

Reklama

Najwięcej uczestników jest z archidiecezji przemyskiej, ale jest też bardzo dużo osób z odległych zakątków Polski: z Kalisza, Szczecina, Wrocławia, Łodzi, Gdańska, Poznania, Zielonej Góry. Większość uczestników zamieszkała na polu namiotowym.

30. FSM zakończy się w sobotę 29 lipca.

Pierwsza edycja Franciszkańskiego Spotkania Młodych odbyła się w 1988 roku. FSM ma charakter religijny. Organizatorem jest krakowska prowincja franciszkanów im. św. Antoniego z Padwy i bł. Jakuba Strzemię.

Działy: Polska Sanktuaria

Tagi: młodzi spotkanie