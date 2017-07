#rokpośdm: uczestnicy koncertu w Krakowie wezmą udział w nagraniu Biblii Audio

2017-07-24 09:36

md / Kraków / KAI

Publiczność zgromadzona na rocznicowym koncercie w Tauron Arena w Krakowie będzie miała wyjątkową możliwość udziału w nagraniu do superprodukcji Biblia Audio. Młodzi zapoznają się z projektem i wysłuchają jednego z najbardziej przejmujących nagrań – Psalmu 61 w interpretacji zmagającego się z afazją Krzysztofa Globisza.

Fot. Magdalena Kucova/fotolia.com

Polub nas na Facebooku!

Inicjator i autor projektu Krzysztof Czeczot zachęci ŚDM-ową publiczność do jego współtworzenia. Tuż przed oficjalnym rozpoczęciem koncertu w Tauron Arenie odbędzie się nagranie z udziałem młodych, które zostanie wykorzystane w audiobooku. „Biblia Audio jest cyfrowym pomnikiem kultury polskiej, dlatego chcemy zaprosić do tego projektu również młodzież” – wyjaśnia Czeczot. Według niego, nagranie w tym celu kilkunastotysięcznej rzeszy młodych ludzi, którzy wspólnie wyrażają radość i entuzjazm, to rzecz, której nikt w Polsce jeszcze nie zrobił.

Biblia Audio nie jest zwykłym audiobookiem, ale słuchowiskiem, efektownym i przystępnym dla każdego odbiorcy, z własną muzyką i dźwiękami tła.

W jego realizację zaangażowała się czołówka polskich gwiazd małego i dużego ekranu, m.in.: Jerzy Trela (Bóg), Adam Woronowicz (Jezus Chrystus), Krystyna Janda (narratorka w Ewangelii wg św. Mateusza), Małgorzata Kożuchowska (narratorka w Ewangelii wg św. Jana), czy Wojciech Malajkat (narrator w Apokalipsie).

Reklama

W projekt zaangażowali się prymas Polski abp Wojciech Polak oraz naczelny rabin Polski Michael Schudrich. Dostojnicy wcielili się w role narratorów Księgi Wyjścia. Fragmenty Księgi Wyjścia rabin czytał po hebrajsku, a prymas po polsku.

Ekipa realizacyjna była też w Izraelu, by tam odnaleźć „biblijne dźwięki” i za ich pośrednictwem przenieść słuchaczy w sam środek opowiadanych historii.

Niektórzy artyści występują w rolach, które odbijają ich własne doświadczenia życiowe, jak np. Roman Kłosowski - aktor z problemami wzrokowymi, wcielający się w postać biblijnego Symeona. W projekt zaangażował się również Krzysztof Globisz, który w 2014 r. doznał udaru i wciąż zmaga się z afazją, która jest jego skutkiem.

Młodzi zgromadzeni w Tauron Arenie na koncercie w rocznicę ŚDM wysłuchają przejmującej interpretacji Psalmu 61 w wykonaniu tego wybitnego aktora, by przekonać się, że istnieje możliwość przekroczenia ograniczeń, które wydają się nieprzekraczalne. Realizacja Biblii Audio rozpoczęła się w 2015 roku. Pieniądze na jej wykonanie pochodzą od darczyńców. Do tej pory ukończono prace nad Nowym Testamentem i Pięcioksięgiem Mojżeszowym. Na projekt Biblia Audio składa się już ok. 50 godzin nagrań, odczytanych przez ponad 400 aktorów i amatorów. Całość, według zamierzeń producenta, ma trwać ok. 110 godzin.

Na stronie www.bibliaaudio.pl można za darmo pobrać wszystkie nagrane fragmenty Pisma Świętego lub kupić zrealizowane Księgi dostępne na płytach CD oraz pendrive’y z Nowym Testamentem. Dochód z ich sprzedaży zasili produkcję pozostałych Ksiąg. Projekt ma być ukończony w grudniu br.

Koncert „Młodość – projekt życia” organizowany jest w rocznicę ŚDM 2016. Odbędzie się w sobotę 29 lipca w Tauron Arena Kraków. Wystąpią w nim m.in. TGD, Marika, Natalia Niemen, Anita Lipnicka, Monika Kuszyńska, Arkadio oraz Adam Sztaba, a także Chór i Orkiestra Światowych Dni Młodzieży. Całość poprowadzą Dominika Gwit i Mateusz Janicki oraz Marika i Jasiek Mela.

Działy: Polska Niedziela Małopolska

Tagi: Biblia