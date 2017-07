Abp Szal do bieszczadzkich ewangelizatorów

2017-07-23 17:07

mf / Przemyśl / KAI

Umiejmy przez dobry przykład świadczyć o Panu Bogu, bo to jest najlepszy sposób ewangelizacji – świadectwo codziennego życia, świadectwo, którym zło daje się zwyciężać dobru. Nie wystarczy przecież narzekać jak to dzisiaj jest źle, jakie pogaństwo wchodzi do naszych wspólnot rodzinnych. Trzeba mieć nadzieję – mówił podczas spotkania z ewangelizatorami abp Adam Szal, metropolita przemyski. Hierarcha uroczystą Eucharystią zakończył tygodniową akcję Wakacyjna Ewangelizacja Bieszczadów.

Fot. Archiwum Kurii

Bp Adam Szal

Kaznodzieja odnosząc się do dzisiejszej Ewangelii zauważył, że dziś ludzie powinni być czujny wobec zagrożeń, jakie płyną z otaczającego świata. Arcybiskup zwrócił uwagę, że jest dzisiaj pokusa, aby dzieło ewangelizacji scedować na duchownych: „Jest takie niebezpieczeństwo by ewangelizację, by odpowiedzialność za drugiego człowieka zrzucić na papieża, biskupa kapłanów. A przecież począwszy od chrztu świętego jesteśmy wezwani do tego, by być odpowiedzialnymi za drugiego człowieka. Nas wszystkich Pan Bóg zobowiązuje, aby przede wszystkim usunąć to co może być chwastem w naszym życiu – zauważył hierarcha.

W drugiej części homilii, metropolita przemyski uwypuklił znaczenie ukazywania piękna Ewangelii innym ludziom: „Trzeba nie tylko strzec się błędu, ale także ukazywać piękno prawdy, w której zawarte jest nauczanie Kościoła, Pismo Święte. Tym sposobem możemy ułatwiać innym doskonalenie się zwłaszcza poprzez wzrost w cnotach religijnych, w dobrych postawach wobec Pana Boga i drugiego człowieka. Jak to robić? Jak ewangelizować dzisiaj? – pytał abp Szal.

Metropolita przemyski zauważył, że ludzie uczestniczący w Wakacyjnej Ewangelizacji Bieszczadów odpowiadają na te pytania: „Wspólnota ewangelizacyjna podejmuje wiele prób. Podejmując dzieło, które jest wpisane w rok duszpasterski Kościoła w Polsce. Hasłem duszpasterskim jest proste zdanie zaczerpnięte ze słów Chrystusa: „Idźcie i głoście, idźcie i nauczajcie”. To słowo zostało skierowane przez Chrystusa nie tylko do Apostołów, chociaż oni jako pierwsi je usłyszeli, Nie tylko do uczniów pańskich, których w liczbie 72 Pan Jezus rozesłał, aby przygotowali nauczając o królestwie i wzywając do nawrócenia. To słowo, ten nakaz jest skierowany do każdego z nas – zauważył metropolita.

Podsumowując akcję ewangelizacyjną abp Szal podziękował wszystkim, którzy podjęli akcję ewangelizacyjną w Bieszczadach: „Bardzo serdecznie dziękuję Szkole Nowej Ewangelizacji, wszystkim tym, którzy włączyli się do programu Wakacyjna Ewangelizacja Bieszczadów”.

Biskup przemyski wskazał także na konieczność szukania nowych form i okazji głoszenia Dobrej Nowiny: „Ciągle trzeba szukać w swoim środowisku okazji do świadczenia o Panu Bogu. Można ewangelizować i w pracy i w szkole i w swoim środowisku. Trzeba nieraz zakasać rękawy i przystąpić do pracy, włączyć się o tych różnych akcji podejmowanych przez Kościół, a zapewne pomoże nam w tym Pan Bóg – zakończył metropolita.

Wakacyjna Ewangelizacja Bieszczadów jest coroczną akcją organizowaną przez Szkołę Nowej Ewangelizacji Archidiecezji Przemyskiej. Działania ewangelizacyjne ogniskują się wokół jeziora Solińskiego, w Solinie i w Polańczyku. Poprzez uliczne montaże i wieczory ewangelizacyjne, młodzi zazwyczaj ludzie głoszą Dobrą Nowinę. Katolicka Agencja Informacyjna objęła swoim patronatem to wydarzenie.

