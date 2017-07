Nowy Korczyn: III Pielgrzymka Diecezjalna do sanktuarium św. Kingi

2017-07-23 09:35

dziar / Nowy Korczyn / KAI

Do sanktuarium św. Kingi w Nowym Korczynie bp Marian Florczyk poprowadził dzisiaj trzecią diecezjalną pielgrzymkę. Tym razem towarzyszyło jej hasło: „Niech polska rodzina dochowa wiary Chrystusowi”.

Fot. Jakub Hałun/pl.wikipedia.org

Figura św. Kingi w Nowym Korczynie

Wśród pielgrzymów byli goście m.in. z Kielc, Miechowa, okolicznych parafii i 30– osobowa grupa ze Starego Sącza w archidiecezji krakowskiej, związanego ze św. Kingą.

– W Nowym Korczynie jestem po raz kolejny, uważam, że to piękne, mające wyjątkowego ducha sanktuarium, o dużym ładunku historii, ale wciąż za mało znane – mówi KAI Maria Spława–Neyman ze Studium Historii Diecezji Kieleckiej. Grupa słuchaczy Studium przyjechała do Nowego Korczyna pod opieką ks. dr. Andrzeja Kwaśniewskiego.

Pielgrzymi odkrywali ślady św. Kingi i modlili się o świętość polskich rodzin, zgodnie z ideą przewodnią pielgrzymki. Ten wątek poruszany był także w zaproszeniach, wystosowanych m.in. przez kurię i miejscową parafię.

„Zapraszamy księży wraz parafianami, osoby życia konsekrowanego, katechetów, młodzież i dzieci, aby na nowo odkryć wzór świętej rodziny i wartość miłości rodzinnej w przekazywaniu wiary i wartości chrześcijańskich młodemu pokoleniu Polaków” – zachęcał ks. Grzegorz Kowalik, proboszcz i kustosz w Nowym Korczynie.

Zjazd pielgrzymów odbywał się od samego rana. Można było skorzystać z modlitwy na tzw. „duchowej drodze św. Kingi”, między klasztorem franciszkańskim, a źródełkiem. Była wspólnotowa modlitwa litanią do św. Kingi w kościele klasztornym, modlitwa w kościele parafialnym. Zaglądano do Domu Długosza, na Rynek, na Cmentarz Ruski i bardzo chętnie - w okolice Źródełka św. Kingi.

O godz. 11 wyruszyła procesja ze Źródełka św. Kingi do kościoła pw. św. Stanisława Bpa i M. Była okazja do spowiedzi i ucałowania relikwii św. Kingi.

W południe o godz. 12 rozpoczęła się Msza św. pod przewodnictwem księdza biskupa Mariana Florczyka, z udziałem kilkunastu księży.

W homilii bp Marian Florczyk, nawiązując do życiorysu św. Kingi, do jej postawy wiary i wyrzeczenia się dóbr doczesnych, mówił o roli kobiet w historii Polski. Nawiązał m.in. do czasów zaborów, ograniczających swobodne praktykowanie religii, hamujących polskość na każdym kroku, gdy właśnie odważne polskie kobiety pielęgnowały te wartości w domach, rodzinach, pamiętały o świętych symbolach, w tym o powszechnie czczonych obrazach Matki Bożej. –„Na granicy polskiego domu kończyły się zabory” – mówił bp Florczyk. Nawiązując do czasów współczesnych, zaapelował, aby odważnie manifestować swoją wiarę.

Św. Kinga (1224 – 1292) to węgierska klaryska, córka króla Węgier Beli IV i Marii Laskariny, żona polskiego władcy, Bolesława V Wstydliwego, święta Kościoła katolickiego.

Po Mszy św. kobiety i dziewczęta o imieniu Kinga – pierwszym, drugim, lub przyjętym podczas bierzmowani – zrobiły sobie pamiątkowe zdjęcie z bp. Florczykiem.

Następnie uroczystość przeniosła się na rynek – tam odbyła się inscenizacja o pobycie św. Kingi w Nowym Korczynie w wykonaniu młodzieży szkolnej, kiermasz kulinarny, koncerty i inne atrakcje. Nowy Korczyn to wieś w województwie świętokrzyskim, w powiecie buskim w obrębie Ponidzia. Został założony przez Bolesława Wstydliwego i jego żonę św. Kingę, przed 1258 r., jako Nowe Miasto Korczyn, obok dawnego grodu książęcego w Starym Korczynie. Kazimierz Wielki otoczył miasto murami i zbudował zamek. Od początku XV w. odbywały się tutaj regularne zjazdy generalne i sejmiki szlachty Małopolski oraz słynne jarmarki zbożowe. Od XVI w. Nowy Korczyn stał się dużym skupiskiem Żydów, którzy w XVII w. wybudowali synagogę. Po zniszczeniu przez Szwedów miasteczko znacznie podupadło, pozbawione praw miejskich w 1870. Do 1942 istniało tutaj getto, skąd ok. 4 tys. Żydów wywieziono do obozu zagłady w Treblince.

Do najważniejszych zabytków Nowego Korczyna należą: zespół pofranciszkański z 1257r. z kościołem św. Stanisława, gotycko – renesansowy kościół parafialny Trójcy Świętej z VI w., klasycystyczna synagoga z końca XVII w., Dom Długosza z XVI w., w okolicy - pozostałości murów zamku Kazimierza Wielkiego. Obecnie Nowy Korczyn jest ośrodkiem turystyczno – usługowym, tutaj znajduje się przeprawa promem przez Wisłę.

Tutejsza parafia powstała około połowy XIII w., jest odnotowana w wykazach świętopietrza z 1326 r., została wydzielona z parafii Korczyn Stary. Pierwotny kościół drewniany pw. św. Elżbiety i św. Wawrzyńca spłonął w 1608 r. W latach 1610-1634 zbudowano nowy, zachowany do dziś, kościół murowany, konsekrowany 20 VII 1659 r. przez biskupa krakowskiego Andrzeja Trzebickiego. Od czasu konsekracji kościół nosi wezwanie Trójcy Świętej. W 1975 r. duszpasterstwo parafialne przejęli ojcowie franciszkanie konwentualni, od 1992 r. duszpasterstwo sprawują księża diecezjalni.

