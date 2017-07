Kard. Sarah: Największy hałas jest w nas samych

2017-07-23

Kraków

Największy hałas jest w nas samych. Ten hałas, który niszczy, jest w nas - mówił kard. Robert Sarah podczas spotkania autorskiego, które odbyło się w sobotnie popołudnie w Krakowie. Kardynał przybył do Polski w związku z promocją swojej najnowszej książki „Moc milczenia. Przeciw dyktaturze hałasu”, która ukazała się nakładem Wydawnictwa Sióstr Loretanek.

Punktualnie o godz. 15:00 w auli bł. Jakuba przy krakowskim klasztorze franciszkanów rozpoczęło się spotkanie autorskie z kard. Robertem Sarahem, Prefektem Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. - Chciałbym wam podziękować za tę prezentację i to spotkanie tutaj. Za to, że możemy pochylić się nad treścią tych książek, które do Was kieruję - powiedział na wstępie kard. Sarah.

W czasie spotkania kardynał przyznał, że co dwa miesiące praktykuje „czas ciszy, wyrzeczenia i postu”. - Przez trzy dni nic nie jem i nic nie piję. W tym czasie pozostawiam się prowadzeniu przez Słowo Boże i Eucharystię - mówił kard. Sarah. - Ta cisza, ten czas jest karmiony obecnością Boga we mnie.

Prefekt dodał, że stara się czytać dzieła Ojców Pustyni i Ojców Kościoła. – Nie mogę powiedzieć, że wszystkiego już się nauczyłem. Każdego dnia staram się zagłębiać się w doświadczeniu ciszy. Całe życie uczymy się ciszy, bowiem całe życie jest relacją z Bogiem - mówił do zebranych.

Zapytany o to, jak udaje mu się pogodzić pracę w kongregacji z praktykowaniem ciszy, odpowiedział: – Kiedy ma się powołanie do zajmowania się liturgią w Kościele, trzeba praktykować ciszę. Nie można być twarzą w twarz przed Bogiem, trwając w hałasie. Jako prefekt kongregacji muszę zabiegać o tę ciszę, proponować ją wszystkim członkom Kościoła. Podczas naszych liturgii jest zbyt dużo hałasu. Celebrujący ksiądz jest często przed mikrofonem i ciągle mówi, mówi, mówi… - wyjaśnił.

Autor „Mocy milczenia” podkreślił, że spotkania z Bogiem w ciszy nie można zdefiniować, a jedynie doświadczyć. Dodał także, że trzeba walczyć o to, by móc wejść w ciszę, bo dopiero przebywanie w niej pozwoli zobaczyć to, kim tak naprawdę jest człowiek. - Największy hałas jest w nas samych. Ten hałas, który niszczy, jest w nas. Dlatego potrzebujemy doświadczenia ciszy, oderwania od tego, co nas zajmuje, od naszych problemów i różnych sytuacji w życiu. Uczymy się tej ciszy, będąc z Bogiem - mówił do zebranych.

Kardynał dodał także, że ważne jest, aby podczas sprawowania liturgii nie stracić z oczu właściwego celu, jakim jest wychwalanie Pana Boga. – Nie możemy wychwalać Go poprzez hałas, a jedynie poprzez czystość naszego serca, poprzez naszą wiarę. Bóg jest zadowolony, gdy śpiewamy, ale tylko wtedy, gdy ten śpiew wyraża nasze serca - wyjaśnił. Kard. Sarah podkreślił także, że „jeśli liturgia nie uświęca nas, to nie jest liturgią, a celebracją nas samych”.

Po spotkaniu autorskim kardynał podpisywał książki i pobłogosławił zebranych.

Przedmowę do „Mocy milczenia” napisał papież emeryt Benedykt XVI, który nazwał kard. Roberta Saraha „nauczycielem duchowości, który przemawia najpierw poprzez milczenie razem z Panem, poprzez głębokie zjednoczenie z Nim”.

Kard. Robert Sarah do Polski przyjechał na zaproszenie krakowskiej prowincji franciszkanów. Odwiedził m.in. Niepokalanów, Chęciny i Wieliczkę, a w najbliższą niedzielę, 23 lipca ogłosi Bazyliką Mniejszą franciszkańskie Sanktuarium Matki Bożej - Pani Ziemi Żywieckiej w Rychwałdzie.

