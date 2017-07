Jasna Góra: pielgrzymka Franciszkańskiego Zakonu Świeckich

Z modlitwą za Kościół, Ojca Świętego, o pokój w Polsce i na świecie, odkrycie na nowo znaczenia pokuty i z błaganiem o przebudzenie sumień na Jasną Górę przybyli przedstawiciele Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. Ok. 6 tys. naśladowców Biedaczyny z Asyżu odbywało swą 24.pielgrzymkę.

Tercjarze są wdzięczni papieżowi za szerzony przez niego z wielką gorliwością charyzmat św. Franciszka. Zwłaszcza, jak podkreśliła Joanna Berłowska przełożona narodowa Franciszkańskiego Zakonu Świeckich za przypominanie o potrzebie pokuty. - Tak bardzo jest potrzeba w świecie ludzi pokutujących czy to za własne grzechy czy za grzechy innych. Pokuta nie możemy powiedzieć, że jest niemodna. Jest to bardzo ważne zagadnienie w życiu duchowym i ważne by pokutę podejmować - powiedziała Joanna Berłowska.

Pełniąc dzieła apostolskie franciszkanie wspierają m.in. misje. W Afryce ze zbiórki makulatury powstaje kolejna studnia. W darze dla Maryi z racji jubileuszu nazwana imieniem Matki Bożej Częstochowskiej. W 100-lecie objawień fatimskich mali pielgrzymi w strojach dzieci z Fatimy, podczas Mszy św. celebrowanej na jasnogórskim szczycie, złożyli różaniec z zapewnieniem, że tercjarze chcą nieustannie w modlitwie szukać umocnienia wiary.

Franciszkański Zakon Świeckich powstał prawie 800-lat temu. Jego misją jest życie świeckich według zasad Ewangelii w duchu św. Franciszka i dawanie świadectwa w każdym środowisku. - My chodzimy odwiedzać chorych w szpitalu, ja pomagam w jadłodajni dla ubogich, ja opiekuję się starszą sąsiadką – mówią uczestniczki pielgrzymki. O. Zdzisław Gogola asystent narodowy Franciszkańskiego Zakonu Świeckich podkreśla, że przynależność do Zakonu nie jest dodatkiem do życia, ale jego sposobem. - Trzeci zakon to nie jest dodatek do naszego życia, to jest sposób na życie. To jest życie realizowane poprzez piękno franciszkańskiej idei - mówił w kazaniu o. Gogola. Dodawał, że „jest to piękna droga i uporządkowany styl życia według św. Franciszka”. – Nie wstydź się być franciszkaninem, nie wstydź się lansować Franciszka w swoich środowiskach. Jesteście elitą Kościoła, bo ten zakon istnieje już prawie 800 lat a to znaczy, że się sprawdził – mówił kaznodzieja.

Jako jedno z zadań na teraz asystent narodowy Franciszkańskiego Zakonu Świeckich wymienił troskę o Kościół. – Dzisiaj, podobnie jak kiedyś św. Franciszek, słyszymy na pewno głos Boży: Franciszku odbuduj mój Kościół. Wiemy, że chodzi o Kościół jako wspólnotę. Widzimy, że Kościół w Europie, w Polsce chyli się. Trzeba ten Kościół podpierać, wspierać i odbudowywać, to jest nasz cel, po to byśmy w tym Kościele mogli się uświęcać i zbawić – powiedział o. Zdzisław Gogola.

Tercjarze przygotowują się do jubileuszowych obchodów, które odbędą się w 2021 r. Każdy rok przygotowań ma inne hasło. Tematem do rozważań na rok 2017 są słowa z „Listu do wszystkich wiernych” św. Franciszka z Asyżu: Matkami dla Niego są, gdy noszą Go w sercu i w ciele przez miłość Boską oraz czyste sumienie.

Początki Franciszkańskiego Zakonu Świeckich sięgają roku 1221, w którym św. Franciszek wychodząc naprzeciw potrzebom Kościoła i ludzi świeckich żyjących w rodzinach, zaproponował im nową formę życia ideałami Ewangelii, nazywając ich Braćmi i Siostrami od Pokuty.

Pierwsze wspólnoty III Zakonu Św. Franciszka na ziemiach polskich powstały po przybyciu franciszkanów I Zakonu do Wrocławia w roku 1236 i do Krakowa w roku 1237. Przez cały okres średniowiecza oraz w ciągu dalszych wieków III Zakon Św. Franciszka był bardzo liczny, zrzeszając osoby różnych stanów i zawodów, w tym duchownych diecezjalnych, biskupów, kardynałów oraz papieży. Tercjarzem franciszkańskim był np. Sługa Boży Stefan Kardynał Wyszyński. Zachowały się dokumenty, w których mówił o swojej przynależności do III Zakonu i łączności w modlitewnej ze św. Franciszkiem. Wielu franciszkanów świeckich modli się za wstawiennictwem Prymasa Tysiąclecia, prosząc równocześnie o Jego rychłą beatyfikację.

Rozwijające się dzieła apostolskie prowadzone przez III Zakon Św. Franciszka upadły w okresie międzywojennym lub zostały administracyjnie zlikwidowane w okresie okupacji hitlerowskiej i terroru stalinowskiego. Po II wojnie światowej, w okresie stalinizmu III Zakon nie mógł oficjalnie istnieć, lecz dzięki modlitwie tych którzy ocaleli oraz wsparciu życzliwości kapłanów przetrwał ten trudny okres . Odrodzenie III Zakonu, już jako Franciszkańskiego Zakonu Świeckich nastąpiło po II Soborze Watykańskim, na podstawie zatwierdzonej przez Ojca Świętego Pawła VI Reguły FZŚ. Franciszkanie świeccy, bo tak obecnie nazywani są tercjarze, stawiają sobie za cel dążenie do doskonałości chrześcijańskiej na wzór św. Franciszka, żyjąc w świecie. Oprócz pielęgnowania ducha modlitwy i życia sakramentalnego uczestniczą w rekolekcjach, dniach skupienia, pielgrzymkach i innych formach doskonalenia duchowego. Są otwarci na wszystkich. Każdy katolik – kobieta i mężczyzna, niezależnie od stanu społecznego może w ich wspólnocie być przyjęty i znaleźć swoje własne miejsce.

Szczególny nacisk Reguła kładzie na apostolat: przykładu, słowa, pełnienie dzieł miłosierdzia, oraz budowanie świata bardziej braterskiego i ewangelicznego. Tak jak św. Franciszek, jego świeccy naśladowcy żyją zgodnie z Regułą w łączności z Kościołem w posłuszeństwie Ojcu Świętemu i całej hierarchii kościelnej.

Do 600 wspólnot włączonych w 18 regionów należy w Polsce ok. 10 tys. osób. Na świecie Franciszkański Zakon Świeckich skupia ok. 400 tys. wiernych.

Pielgrzymka rozpoczęła się w piątek, 21 lipca modlitwą Apelu Jasnogórskiego. Rozważania poprowadził o. Andrzej Romanowski OFMCap., Asystent Narodowy FZŚ. Następnie wierni pozostali na całonocnym czuwaniu. Dziś uczestnicy spotkania, obok Mszy św., wzięli udział w modlitwie różańcowej, drodze krzyżowej i konferencji „ Życie duchowe św. Alberta Chmielowskiego”. Odbyło się także spotkanie Rady Narodowej Franciszkańskiego Zakonu Świeckich i Przełożonych Regionów.

