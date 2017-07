Niemcy: coraz mniej wystąpień z Kościoła

2017-07-22 20:36

ts (KAI) / Bonn / KAI

Liczba wystąpień z Kościoła katolickiego w Niemczech systematycznie się zmniejsza, ale mimo to jest dość wysoka. W ubiegłym roku z Kościoła wystąpiło 162.093 katolików, o ok. 11 procent mniej niż w 2015 roku (181.925) - poinformowała Konferencja Biskupów Niemiec 21 lipca w Bonn. Dotychczas najwięcej, bo 217.716, wystąpień zanotowano w 2014 roku. Należy zaznaczyć, że w Niemczech odejście z Kościoła nie jest równoznaczne z apostazją, czyli „wyrzeczeniem się wiary”, lecz oznacza zaniechanie płacenia obowiązkowego podatku kościelnego.

Fot. thomashendele/pixabay.com

W całych Niemczech Kościół katolicki liczył w 2016 roku 23,6 mln. członków, co stanowi 28,5 proc. mieszkańców kraju. W 2015 roku było ich jeszcze 29 procent. Liczba protestantów zmniejszyła się w 2016 roku w porównaniu z rokiem poprzednim o 350 tysięcy i wynosiła 21,9 mln. Oznacza to, iż ich udział w ogólnej liczbie społeczeństwa zmniejszył się z 27,2 do 26,5 procent.

Liczba nowych członków Kościoła katolickiego była w 2016 nieco mniejsza niż w latach poprzednich. W 2016 były to 2 574 osoby, a rok wcześniej 2 685. Stabilna pozostała natomiast liczba osób powracających na łono Kościoła (6.461 w 2016 i 6.474 w 2015). Tendencję spadkową wykazuje natomiast statystyka uczęszczania do kościoła. (10,4 proc. w 2015 do 10,2 proc. w 2016). Regularnie uczęszcza do kościoła 2,4 mln. niemieckich katolików.

O ok. 2,5 procent wzrosła liczba chrztów i wyniosła w 2016 roku 171 531. Natomiast przy innych sakramentach episkopat Niemiec odnotowuje niewielki spadek. I tak np. w 2016 roku zawartych zostało 43.610 małżeństw kościelnych, o 1,5 proc. mniej niż rok wcześniej.

W związku ze zmianą struktury administracyjnej w 27 diecezjach było mniej parafii. Ich liczbę zmniejszono o ok. 5 proc. i obecnie jest ich 10 280. W parafiach pracuje 13.856 księży, o 231 mniej niż w 2015 roku. W 2016 roku mieli oni do pomocy 3.296 diakonów stałych (2015: 3304) oraz 3 200 asystentów pastoralnych i 4.537 referentów parafialnych.

