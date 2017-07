Kard. Schönborn o losie dzieci w kryzysach małżeńskich

2017-07-22 17:02

RV / Limerick / KAI

Kościół powinien brać pod uwagę potrzeby dzieci, gdy ma do czynienia z rozpadem małżeństwa. Nie wystarczy tylko uproszczone stosowanie zasad prawa. Przypomniał o tym kard. Christoph Schönborn w wywiadzie udzielonym irlandzkiej gazecie The Irish Catholic. Arcybiskup Wiednia był gościem konferencji w Limerick, zorganizowanej w ramach przygotowań do przyszłorocznego Światowego Spotkania Rodzin.

Jego zdaniem Kościół w przeszłości zbyt często koncentrował się na kwestii grzechów seksualnych ze szkodą dla opuszczonych małżonków czy dzieci zarówno ze związków normalnych, jak i niesakramentalnych. Tymczasem rozwiedziony katolik, wchodząc w nowy związek, ponosi odpowiedzialność za wszystkie osoby dotknięte skutkami rozpadu jego małżeństwa.

Metropolita stolicy Austrii przypomniał, że sam pochodzi z rozbitej rodziny, a jego rodzice rozwiedli się, gdy był nastolatkiem. Stąd jego wrażliwość na kwestię sprawiedliwości w rodzinnych kryzysach. „Trzeba patrzeć nie tylko na potrzeby własne, ale również innych” – stwierdził.

Kard. Schönborn nawiązał też do kontrowersji dotyczących adhortacji apostolskiej „Amoris laetitia” oraz sugerowanej tam możliwości dopuszczenia do Eucharystii osób rozwiedzionych i pozostających w nowych związkach. Zaznaczył, że zawarta w dokumencie propozycja „rachunku sumienia” dla takich osób jest podobna do programu duszpasterskiego wprowadzonego przed kilku laty w archidiecezji wiedeńskiej. Proponowane tam pytania w pierwszym rzędzie dotyczą odpowiedzialności za bliskie osoby i to powinno być priorytetem Kościoła. „Sprawa Komunii sakramentalnej może przyjść dopiero po tym wszystkim” – dodał kard. Schönborn.

