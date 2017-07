Honorowi dawcy krwi i szpiku kostnego pielgrzymują do Kalwarii Zebrzydowskiej

2017-07-22 15:11

md / Kalwaria Zebrzydowska / KAI

Przedstawiciele honorowych dawców krwi i szpiku kostnego z całej Polski i z zagranicy pielgrzymowali w sobotę do sanktuarium pasyjno-maryjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej. „Wy jesteście wysłannikami nadziei dla chorych. Przywracacie ich do życia i dajecie im to, co dla człowieka zmagającego się z chorobą jest najcenniejsze – nadzieję” – mówił do zgromadzonych w kalwaryjskiej bazylice krwiodawców bp Damian Muskus OFM.

Fot. Julia A. Lewandowska

Honorowi dawcy krwi z całej Polski i zagranicy uczestniczyli w Drodze Krzyżowej. Wraz z nimi w kalwaryjskim sanktuarium modliły się władze Polskiego Czerwonego Krzyża i duszpasterze krwiodawców. Pielgrzymka była także okazją do oddania krwi.

W homilii bp Damian Muskus podkreślał, że każdy człowiek, który bezinteresownie dzieli się darem swojego życia, staje się wysłannikiem nadziei dla potrzebujących, podobnie jak Maria Magdalena stała się wysłanniczką nadziei dla pogrążonych w żalu po śmierci Jezusa uczniów. „Ona pojęła, że miłość nie umarła. Pojęła, że nadzieja żyje i idzie do uczniów z wieścią, która zmieni na zawsze ich życie i losy świata” – mówił kaznodzieja.

„Wy jesteście wysłannikami nadziei dla chorych i ich rodzin. Oddając im własną krew, swój szpik, często dosłownie przywracacie ich do życia, ale też dajecie im to, co dla człowieka zmagającego się z chorobą i dla jego bliskich jest najcenniejsze. Dajecie im nadzieję” – zaznaczył.

Według duchownego, bezinteresowność i prostota daru krwi budzi szacunek. „Ofiarując cząstkę siebie, nie szukacie wdzięczności, bo dla tych, do których trafia ten życiodajny dar, pozostajecie anonimowi. Zdumiewa prostota tego gestu miłości” – mówił biskup, dodając, że właśnie na tym polega jego wielkość. „To dzięki wam widzimy, że małe gesty dobra potrafią odmienić świat, przywrócić człowiekowi nadzieję, dać mu życie i zdrowie” – zauważył.

Zdaniem hierarchy, dzieląc się bezinteresownie i bez rozgłosu darem krwi, krwiodawcy tworzą wspólnotę braci i sióstr z ludźmi, którym ofiarowali zdrowie i życie. „Ta niewidzialna sieć solidarności poszerza się i wzmacnia wraz z każdą kroplą oddanej przez was krwi. Ci, którzy odzyskują na nowo nadzieję, nie zatrzymują jej bowiem dla siebie. Wasz dar jest więc pomnażany na wiele różnych sposobów” – przekonywał.

Bp Muskus ofiarował pielgrzymów opiece Matki Bożej Kalwaryjskiej. Przypomniał słowa papieża Franciszka, który w ubiegłym roku w Częstochowie mówił, że Maryja jest Matką Boga, który nas zbawia, stając się „małym, bliskim i konkretnym”.

„To właśnie w prostocie i konkrecie zwykłych sytuacji stajemy się Bożymi współpracownikami w dziele zbawienia. Stajemy się apostołami życia i nadziei na wzór Maryi, ucząc się od Niej wyobraźni miłosierdzia, wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka i bliskości z nim, współodczuwania i niesienia pomocy również tym, którzy są daleko” – podsumował duchowny.

Po Mszy św. krwiodawcy złożyli Akt Zawierzenia Matce Bożej Kalwaryjskiej.

Organizatorem XI Ogólnopolskiej Pielgrzymki Honorowych Dawców Krwi i Szpiku Kostnego do sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej jest Polski Czerwony Krzyż.

