Trwa Wakacyjna Ewangelizacja Bieszczadów

2017-07-21 19:47

pab / Polańczyk / KAI

W Polańczyku i nad Jeziorem Solińskim odbywa się Wakacyjna Ewangelizacja Bieszczadów (WEB) „Bieszczady dla Jezusa 2017”. W tym roku uczestniczy w niej rekordowa liczba ewangelizatorów, których jest około 60. Na początku tygodnia przeżywali oni rekolekcje, a teraz starają się głosić Jezusa. Wykorzystują do tego różne metody, m.in. śpiew i taniec.

Fot. Archiwum Ewangelizacji Bieszczadów

Najważniejszą formą ewangelizacji jest osobiste spotkanie z drugim człowiekiem. Jest również możliwość modlitwy, uczestnictwa w Eucharystii, ewangelizatorzy działają także na plaży i na Zaporze Solińskiej.

– Tam realizujemy ciekawy pomysł podzielenia zapory na trzy strefy: ciemności, jasności i chwały. Turysta, idąc przez zaporę, przechodzi przez poszczególne strefy, widząc pewne obrazy i słysząc pewne dźwięki, i w chodzi do strefy chwały. Jest także strefa dla dzieci, zawsze jest też na miejscu kapłan i okazja do spowiedzi i rozmowy – mówi KAI ks. Mariusz Ryba, moderator Szkoły Nowej Ewangelizacji św. Jakuba Apostoła Archidiecezji Przemyskiej.

Duchowny zauważa, że Wakacyjna Ewangelizacja Bieszczadów jest nie tylko akcją, która ma przyciągnąć jak najwięcej ludzi do Jezusa. Drugim celem jest danie ewangelizatorom możliwości spełnienia się na tym polu. – Tutaj uczą się pewnych metod, ale przede wszystkim osobistej ewangelizacji przez świadectwo życia – mówi.

Piotr Jaroszczak uczestniczy w bieszczadzkiej akcji po raz czwarty. – Mam pragnienie dzielenia się z ludźmi tym, czego sam doświadczyłem, jak Jezus zmienił moje życie. Myślę, że jest to na tyle ważne, że nie mogę tego zostawiać tylko dla siebie – powiedział KAI.

Mężczyzna nie ma wątpliwości, że warto ewangelizować, choć – jak zaznacza – efekty należy zostawić Panu Bogu. – To, czy one się pojawią natychmiast czy za kilka lat, nie od nas zależy. My tylko siejemy, a Pan Bóg daje wzrost – mówi.

Od dziewięciu lat na Wakacyjną Ewangelizację Bieszczadów przyjeżdża Maria Tabaka. Zauważa ona, że podczas tego wydarzenia także ewangelizatorzy doświadczają obecności Jezusa i pragną Go nieść drugiemu człowiekowi. Uczą się też od siebie nawzajem. – Myślę, że to jest taki prezent od Pana Jezusa, bo poznajemy, co nam daje ewangelizacja i co daje drugiemu człowiekowi, chociaż nieraz dowiadujemy się tego po latach. Wierzymy, że to ziarno, które siejemy, wyda plon – mówi.

Wakacyjna Ewangelizacja Bieszczadów rozpoczęła się w poniedziałek 17 lipca i potrwa do niedzieli 23 lipca. Ewangelizatorzy działają głównie w okolicach Zalewu Solińskiego. Web poprzedziły rekolekcje, które prowadził ks. dr Jan Szeląg, ojciec duchowny Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu.

W środę odbyło się spotkanie z nawróconą aktorką Patrycją Hurlak, a w czwartek projekcja filmu „Zerwany kłos” o bł. Karolinie Kózkównie.

WEB zakończy w niedzielę Msza św. pod przewodnictwem metropolity przemyskiego abp. Adama Szala. Wakacyjną Ewangelizację Bieszczadów koordynuje Szkoła Nowej Ewangelizacji Św. Jakuba Apostoła Archidiecezji Przemyskiej i Katolickie Stowarzyszenie „Unum”. Włączają się w nią inne ruchy i stowarzyszenia katolickie działające na terenie archidiecezji przemyskiej.

Bieszczadzkiemu spotkaniu patronuje metropolita przemyski abp Adam Szal. Patronat medialny nad WEB objęła Katolicka Agencja Informacyjna.

